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Мгновение навсегда
Киноафиша Фильмы Мгновение навсегда
Uri saengae choego-ui sungan

Мгновение навсегда, 2008

2008 / Корея
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть О фильме
Фильм основан на реальных событиях, происходивших на Олимпиаде 2004 в Афинах.
В женскую национальную сборную по гандболу назначен новый тренер - Сын Пиль, одаренный атлет, ставший знаменитым в Европе. Хе Кён, которая до этого была тренером, осталась в команде в качестве игрока. Сын Пиль вводит новые, довольно жесткие правила тренировок, которые приводят к разногласиям между ним и игроками. Его приятная внешность и способность привлекать всеобщее внимание также не способствуют хорошим взаимоотношениям. Но они все же едут на соревнование, где их ждет игра с одной из самых сильных команд - сборной Дании. Фильм о воле к победе, неудачах, о командном духе и упорстве в мире спорта
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 10 января 2008
Режиссер
Им Сун Ре
В ролях
Мун Со Ри. Ким Чжон Ын. Ом Тхэ Ун
Ким Джи Ён
Чжо Ын Чжи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мгновение навсегда 2 постера
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