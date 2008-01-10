Мгновение навсегда, 2008

В женскую национальную сборную по гандболу назначен новый тренер - Сын Пиль, одаренный атлет, ставший знаменитым в Европе. Хе Кён, которая до этого была тренером, осталась в команде в качестве игрока. Сын Пиль вводит новые, довольно жесткие правила тренировок, которые приводят к разногласиям между ним и игроками. Его приятная внешность и способность привлекать всеобщее внимание также не способствуют хорошим взаимоотношениям. Но они все же едут на соревнование, где их ждет игра с одной из самых сильных команд - сборной Дании. Фильм о воле к победе, неудачах, о командном духе и упорстве в мире спорта

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