Чемпионы
– Пять реальных историй больших побед российских спортсменов. И за каждой победой стоят человеческие истории, в которых переплетаются любовь, предательство, дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу.
Знаменитый советский биатлонист Николай Круглов-старший (двукратный Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира) готов отдать все ради сына Николая Круглова-младшего (серебряный призер Олимпийских игр 2006 года, четырехкратный чемпион мира). Ведь счастье близких всегда на вес золота.
Звезда фигурного катания Елена Бережная переживет страшную травму и снова выйдет на лед, благодаря самому близкому человеку - Антону Сихарулидзе. И они выиграют Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити! Ведь любовь соединяет лишь достойных.
Юная сноубордистка Екатерина Илюхина (серебряный призёр Олимпийских игр 2010) справится со всеми страхами и завоюет для России первую медаль в этом новом для нас виде спорта. Ведь дружба дает веру в себя.
Знаменитый хоккеист Илья Ковальчук (двукратный чемпиона мира в составе сборной России) преодолеет полосу неудач и забросит две решающие шайбы в ворота нашего вечного соперника - сборной Канады. Ведь сильная команда рождает лидеров.
Конькобежка Светлана Журова (двукратная чемпионка мира, Олимпийская чемпионка 2006 года) пойдет до конца, не испугавшись разговоров о том, что ее время ушло, и… победит несмотря ни на что! Ведь возвращение – это уже победа
.И все эти истории – реальные победы сильных людей. Победы, которые у нас уже есть...
Да вообще трындец! Она походу не спит, не ест. Из-за этого такая худая и бледная.
После Росомахи она реально в каждом фильме. Это ж надо сценарий прочесть, выучить его, вжиться в роль, а если учесть съемки в разных странах и одновременно в 10 фильмах. Вот это жадность✊
Для участия в фильмах типа "Остров везения" или "Любовь в большом городе 3" и сценарий можно не читать,да и были ли эти сценарии вообще✊
Картонное псевдоспортивное кино
Может,задумка была и неплохая,но воплощение просто отвратительное.НУ НЕПОХОЖИ эти гламурные прилизанные личности,блистающие в тупых сериалах на тв,на НАСТОЯЩИХ СПОРТСМЕНОВ.И режиссеры(а их было 5)уж хотя бы догадались капельки пота что ли нарисовать....
Очень жаль,что картину,которая снималась специально для Олимпиады,доверили чёрт знает кому✊
А зрители уже вынесли свой вердикт-даже в Москве,в первый день проката были пустые залы.Нас вчера на вечернем сеансе было четверо
И никому не советую тратить время на этот фильм
1/10
Была хохма в прожекторперисхилтон, что Джейсон Стэтхем одновременно снимается в десяти разных фильмах, только ему об этом не говорят. Видимо с Ходченковой таже история.
✊
Авторизация по e-mail