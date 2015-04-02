Меню
Чемпионы. Трейлер

Чемпионы. Трейлер

Дата публикации: 28 августа 2013
Чемпионы – Пять реальных историй больших побед российских спортсменов. И за каждой победой стоят человеческие истории, в которых переплетаются любовь, предательство, дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу. Знаменитый советский биатлонист Николай Круглов-старший (двукратный Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира) готов отдать все ради сына Николая Круглова-младшего (серебряный призер Олимпийских игр 2006 года, четырехкратный чемпион мира). Ведь счастье близких всегда на вес золота. Звезда фигурного катания Елена Бережная переживет страшную травму и снова выйдет на лед, благодаря самому близкому человеку - Антону Сихарулидзе. И они выиграют Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити! Ведь любовь соединяет лишь достойных. Юная сноубордистка Екатерина Илюхина (серебряный призёр Олимпийских игр 2010) справится со всеми страхами и завоюет для России первую медаль в этом новом для нас виде спорта. Ведь дружба дает веру в себя. Знаменитый хоккеист Илья Ковальчук (двукратный чемпиона мира в составе сборной России) преодолеет полосу неудач и забросит две решающие шайбы в ворота нашего вечного соперника - сборной Канады. Ведь сильная команда рождает лидеров. Конькобежка Светлана Журова (двукратная чемпионка мира, Олимпийская чемпионка 2006 года) пойдет до конца, не испугавшись разговоров о том, что ее время ушло, и… победит несмотря ни на что! Ведь возвращение – это уже победа .И все эти истории – реальные победы сильных людей. Победы, которые у нас уже есть...
Оля 2 апреля 2015, 12:51
После олимпиады посмотрим кино....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Когда Ходченкова успевает сниматься? В каждом очередном фильме она. Что она ест? Это не женщина, а робот✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Это точно. Ходченкова уже в 10 фильмах наверно за год снялась =)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
3lik 2 апреля 2015, 12:51
сегодня ✊ - ну что ж - мне понравился посмотреть можно! думаю поставлю 4 ку✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swi4e1, 24/01/2014 - 02:14:00):Это точно. Ходченкова уже в 10 фильмах наверно за год снялась =)))

Да вообще трындец! Она походу не спит, не ест. Из-за этого такая худая и бледная.



После Росомахи она реально в каждом фильме. Это ж надо сценарий прочесть, выучить его, вжиться в роль, а если учесть съемки в разных странах и одновременно в 10 фильмах. Вот это жадность✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Мой муж ее тоже терпеть не может, особенно после фильма " служебный роман" ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Большинство последних фильмов Ходченковой-дешевые коммерческие поделки,состряпанные за месяц и рассчитанные на невысокий вкус.Это не тот случай,когда можно гордиться количеством

Для участия в фильмах типа "Остров везения" или "Любовь в большом городе 3" и сценарий можно не читать,да и были ли эти сценарии вообще✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Вчера сходили

Картонное псевдоспортивное кино

Может,задумка была и неплохая,но воплощение просто отвратительное.НУ НЕПОХОЖИ эти гламурные прилизанные личности,блистающие в тупых сериалах на тв,на НАСТОЯЩИХ СПОРТСМЕНОВ.И режиссеры(а их было 5)уж хотя бы догадались капельки пота что ли нарисовать....

Очень жаль,что картину,которая снималась специально для Олимпиады,доверили чёрт знает кому✊

А зрители уже вынесли свой вердикт-даже в Москве,в первый день проката были пустые залы.Нас вчера на вечернем сеансе было четверо

И никому не советую тратить время на этот фильм



1/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение liluya от 22/01/2014 - 11:52:33


Была хохма в прожекторперисхилтон, что Джейсон Стэтхем одновременно снимается в десяти разных фильмах, только ему об этом не говорят. Видимо с Ходченковой таже история.

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
5.6 Чемпионы
Чемпионы спорт, драма, 2014, Россия
