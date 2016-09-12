Пазманский дьявол, 2016

Перед вами картина "Пазманский дьявол" от режиссёра Бена Янгера ("Бойлерная", "Мой лучший любовник"). Главные роли в фильме исполнили небезызвестные актёры: Майлз Теллер ("Фантастическая четвёрка", "Одержимость", "Парни со стволами"), Кэти Сагал ("Сыны анархии"), Аарон Экхарт ("Падение Олимпа", "Тёмный рыцарь"), Тед Левайн ("Молчание ягнят") и другие.
В основе фильма "Пазманский дьявол" лежит биография известного боксёра по имени Винченцо Эдвард Пациенца, который более известен, как Винни Пац. Действие фильма развернётся уже после того, как герой стал профессиональным боксёром. В 1992 году он попал в кошмарную аварию, в результате которой сломал себе шею. Врачи сказали, что о ринге стоит забыть навсегда, однако Винни, которого прозвали Пазманский дьявол, начал тайно тренироваться, в результате чего у него появилась надежда на продолжение карьеры.
- "Пазманский дьявол" - это третий фильм в карьере Бена Янгера и второй после 11-летнего перерыва
- Фильм является биографией Винни Пациенцы. В настоящий момент ему уже перевалило за 50 лет, а последний бой с его участием состоялся в 2004 году
- Исполнительным продюсером фильма является Мартин Скорсезе ("Отступники", "Авиатор")
- Майлз Теллер готовился к роли в "Пазманском дьяволе" на протяжении восьми месяцев, чтобы достичь необходимой физической формы. Его тренером стал Даррел Фостер, он же бывший чемпион турнира "Золотые перчатки"
- Актёр Майлз Теллер, как и его герой, также попадал в тяжёлую аварию, в которой погиб его друг. Он носит в честь него зелёный браслет с надписью "Buckle up for Bo", который можно заметить практически во всех фильмах с его участием
- Майлз Теллер и Аарон Экхарт играли вместе в фильме "Кроличья нора"
- Продюсер Чад А. Верди - большой поклонник Пиценцы. Как только он узнал о продаже прав на его биографию, он тут же их купил, однако несколько лет после этого обдумывал создание фильма
- Режиссёр Бен Янгер до начала съёмок ни разу не слышал о Винни Пациенце и не увлекался боями, однако история боксёра вызвала у него неподдельный интерес, в результате чего он взялся за фильм
- Перед съёмками Бен Янгер встретился с самим Пациенцой, а также посмотрел видео из его семейного архива
- Первая сцена боя в фильме снималась на протяжении 13 часов, практически нон-стоп
- Аарон Экхарт не смог встретиться с Кевином Руни, которого он играет в фильме, однако сумел повидаться с сыном Руни - Фредди
- Фильм был снят за 26 дней на Род-Айленде
- Сцена боя Пациенцы и Гилберта Деле снималась в том самом районе в Провиденсе, где прошёл настоящий поединок
- Создатели фильма смогли достать те самые халаты, в которых выступали Деле, Мейвезер и Дюра
Фильм повествует о жизни Вини, но концентрация будет сделана на автомобильной катастрофе, в которую попал боксер, в результате чего, он получил серьезную травму позвоночника, и доктора сказали ему, что он больше никогда не выйдет на ринг.
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