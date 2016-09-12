Пазманский дьявол, 2016

- "Пазманский дьявол" - это третий фильм в карьере Бена Янгера и второй после 11-летнего перерыва

- Фильм является биографией Винни Пациенцы. В настоящий момент ему уже перевалило за 50 лет, а последний бой с его участием состоялся в 2004 году

- Исполнительным продюсером фильма является Мартин Скорсезе ("Отступники", "Авиатор")

- Майлз Теллер готовился к роли в "Пазманском дьяволе" на протяжении восьми месяцев, чтобы достичь необходимой физической формы. Его тренером стал Даррел Фостер, он же бывший чемпион турнира "Золотые перчатки"

- Актёр Майлз Теллер, как и его герой, также попадал в тяжёлую аварию, в которой погиб его друг. Он носит в честь него зелёный браслет с надписью "Buckle up for Bo", который можно заметить практически во всех фильмах с его участием

- Майлз Теллер и Аарон Экхарт играли вместе в фильме "Кроличья нора"

- Продюсер Чад А. Верди - большой поклонник Пиценцы. Как только он узнал о продаже прав на его биографию, он тут же их купил, однако несколько лет после этого обдумывал создание фильма

- Режиссёр Бен Янгер до начала съёмок ни разу не слышал о Винни Пациенце и не увлекался боями, однако история боксёра вызвала у него неподдельный интерес, в результате чего он взялся за фильм

- Перед съёмками Бен Янгер встретился с самим Пациенцой, а также посмотрел видео из его семейного архива

- Первая сцена боя в фильме снималась на протяжении 13 часов, практически нон-стоп

- Аарон Экхарт не смог встретиться с Кевином Руни, которого он играет в фильме, однако сумел повидаться с сыном Руни - Фредди

- Фильм был снят за 26 дней на Род-Айленде

- Сцена боя Пациенцы и Гилберта Деле снималась в том самом районе в Провиденсе, где прошёл настоящий поединок

- Создатели фильма смогли достать те самые халаты, в которых выступали Деле, Мейвезер и Дюра