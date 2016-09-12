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Пазманский дьявол Пазманский дьявол
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Пазманский дьявол, 2016

2016 / США
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами картина "Пазманский дьявол" от режиссёра Бена Янгера ("Бойлерная", "Мой лучший любовник"). Главные роли в фильме исполнили небезызвестные актёры: Майлз Теллер ("Фантастическая четвёрка", "Одержимость", "Парни со стволами"), Кэти Сагал ("Сыны анархии"), Аарон Экхарт ("Падение Олимпа", "Тёмный рыцарь"), Тед Левайн ("Молчание ягнят") и другие.

В основе фильма "Пазманский дьявол" лежит биография известного боксёра по имени Винченцо Эдвард Пациенца, который более известен, как Винни Пац. Действие фильма развернётся уже после того, как герой стал профессиональным боксёром. В 1992 году он попал в кошмарную аварию, в результате которой сломал себе шею. Врачи сказали, что о ринге стоит забыть навсегда, однако Винни, которого прозвали Пазманский дьявол, начал тайно тренироваться, в результате чего у него появилась надежда на продолжение карьеры. 

- "Пазманский дьявол" - это третий фильм в карьере Бена Янгера и второй после 11-летнего перерыва 

- Фильм является биографией Винни Пациенцы. В настоящий момент ему уже перевалило за 50 лет, а последний бой с его участием состоялся в 2004 году

- Исполнительным продюсером фильма является Мартин Скорсезе ("Отступники", "Авиатор")

- Майлз Теллер готовился к роли в "Пазманском дьяволе" на протяжении восьми месяцев, чтобы достичь необходимой физической формы. Его тренером стал Даррел Фостер, он же бывший чемпион турнира "Золотые перчатки"

- Актёр Майлз Теллер, как и его герой, также попадал в тяжёлую аварию, в которой погиб его друг. Он носит в честь него зелёный браслет с надписью "Buckle up for Bo", который можно заметить практически во всех фильмах с его участием

- Майлз Теллер и Аарон Экхарт играли вместе в фильме "Кроличья нора"

- Продюсер Чад А. Верди - большой поклонник Пиценцы. Как только он узнал о продаже прав на его биографию, он тут же их купил, однако несколько лет после этого обдумывал создание фильма

- Режиссёр Бен Янгер до начала съёмок ни разу не слышал о Винни Пациенце и не увлекался боями, однако история боксёра вызвала у него неподдельный интерес, в результате чего он взялся за фильм

- Перед съёмками Бен Янгер встретился с самим Пациенцой, а также посмотрел видео из его семейного архива

- Первая сцена боя в фильме снималась на протяжении 13 часов, практически нон-стоп

- Аарон Экхарт не смог встретиться с Кевином Руни, которого он играет в фильме, однако сумел повидаться с сыном Руни - Фредди

- Фильм был снят за 26 дней на Род-Айленде

- Сцена боя Пациенцы и Гилберта Деле снималась в том самом районе в Провиденсе, где прошёл настоящий поединок

- Создатели фильма смогли достать те самые халаты, в которых выступали Деле, Мейвезер и Дюра

Фильм повествует о жизни Вини, но концентрация будет сделана на автомобильной катастрофе, в которую попал боксер, в результате чего, он получил серьезную травму позвоночника, и доктора сказали ему, что он больше никогда не выйдет на ринг.

7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 февраля 2017
Премьера онлайн 28 марта 2017
Премьера в мире 12 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Бен Янгер
Бен Янгер
В ролях
Майлз Теллер
Майлз Теллер
Кэти Сагал
Кэти Сагал
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Киран Хайндс
Киран Хайндс
Тед Левайн
Тед Левайн
Все актеры и съемочная группа
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Пазманский дьявол смотреть онлайн

Пазманский дьявол
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Наша рецензия
Когда боксер умудряется продуть три важных боя подряд, то о его дальнейшей звездной карьере можно не беспокоиться. Её не будет. Спортсмена попросту спишут в утиль. Именно так списали в начале 90-х Винни Пациенца (прозвище «Пазманский дьвол»). Списали за дело. Он молол языком на пресс-конференциях, храбрился и хвастался, но на ринге был не более выразителен, чем боксерская груша. И в итоге даже его личный менеджер стал советовать ему «завязать». Майлз Теллер в фильме…
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Pavel Savchenko 2 февраля 2017, 17:56
"Пазманский дьявол"

Привет всем. Друзья, гости и члены семьи "RRO". Это радио-портал "rock-online.ru", программа "Счастливый конец" и наши… Читать дальше…
ltv290592 27 января 2017, 19:08
"Пазманский дьявол" - драма / биография, основанная на реальной истории американского боксера Винни Пазиенца, который на пике своей карьеры попал в… Читать дальше…
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27 января 2017 12:20
В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Пазманский дьявол» 26 января федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания «Capella Film» проведут закрытый пресс-показ картины «Пазманский дьявол» в кинотеатре
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25 января 2017 15:23
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