«Рокки Бальбоа»: Рецензия Киноафиши

Итак, кто же сразится с Капитаном Джеком Воробьем, чемпионом проката? До сих пор он легко отправлял в нокаут всех своих соперников. Но сможет ли Капитан Джек проявить бойцовский характер, если против него выйдет достойный противник? Сможет ли он отстоять чемпионский титул? Найдется ли герой… О, да! Он наконец нашелся. В правом углу ринга появляется… поприветствуйте его, леди и джентльмены… Р-р-ро-о-окки Бальбо-о-оа по прозвищу Итальянский Жеребец! Его суставы скрипят от артрита, как дощатый настил, изъеденный жуками-древоточцами. Он с трудом передвигается, потому что вчерашняя клизма вызвала обострение геморроя, и его мучает несварение выпитого вечером кефира. Рокки тяжело дышит, ведь ему пришлось проделать огромный путь от раздевалки до ринга, но он настроен только на победу. Так держать, Рокки! И вот – звучит гонг. Начинается первый раунд. Раз! Раз! Раз! Рокки проводит серию мощнейших ударов. Но что это? Простите, я забыл сказать самое главное: в течение всех предыдущих лет у чемпиона постепенно отслаивалась сетчатка, и теперь он, из-за стремительно ухудшающегося зрения перепутав себя с противником, атакует свою собственную вставную челюсть. Удар! Снова удар! Жесточайший хук слева – и Рокки падает, нокаутировав самого себя. Противник и зрители в замешательстве. Толпа негодует, требуя вернуть деньги…

Сказать по правде, не вполне понятно, зачем Сильвестру Сталлоне вдруг понадобилось помпезное завершение оставшейся в далеком прошлом многораундовой эпопеи, да еще и не «номерное», а патетически названное по имени и фамилии главного героя. Сам Сталлоне прекрасно осознаёт, что эта история, в общем-то, канула в пучину 70–80-х и что сам он умеет снимать кино только так, как это делалось в 70–80-х. Точно так же движущаяся камера снимает те же самые малоэтажные урбанистические пейзажи с нисколько не эволюционировавшими персонажами, многие из которых за четверть века даже не сменили одежды. Но если первая часть «Рокки», получившая «Оскар» за лучший фильм все-таки во многом из соображений социальной конъюнктуры, как-никак насыщала зрителя сентиментальным обаянием молодости, то последняя часть выглядит просто-напросто излишней. Любителей интеллектуальных афоризмов, конечно, порадуют тщательно подобранные Сталлоне-сценаристом цитаты из Книги Пророка Захарии (переиначенный отрывок из 4-й главы произносит набожный экс-соперник Рокки) и из «Гамлета» (издевательский гамлетовский спич об ужине Полония с удовольствием декламируют комментирующие матч спортобозреватели), но вряд ли кто-нибудь обратит внимание на ничего вроде бы не значащую фразу о том, что «автобус здесь не ходит уже лет двадцать». А между тем это ключевой пассаж всего фильма: кинематографический автобус давным-давно проехал по территории, которую теперь Сталлоне пытается заново распахать, и уже много лет назад скрылся из виду.

Почти вся картина, не слишком-то хорошо внутренне структурированная, состоит из непомерных меланхолических длиннот и периодических сбоев ритма, и лишь сам финальный поединок, отменно снятый (с включением элементов триллера и мнемонической драмы), способен вызвать долгожданное воодушевление. Неожиданный энергично-дружелюбный эндшпиль многим придется по вкусу, но здесь возникает законный вопрос: неужели зритель должен безропотно взирать на застарелую и унылую тягомотину с играющим на одних распальцовках Сталлоне (плохо копирующим свою лучшую роль – гротескного мафиозо из лэндисовского «Оскара» 1991 года), прежде чем добраться наконец до ритмичного и яркого зрелища?..

Vlad Dracula