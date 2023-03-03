«Крид 3»: Рецензия Киноафиши

Адонис «Донни» Крид (Майкл Б. Джордан), разобравшись с наследием своего отца, великого боксера Аполло Крида, в первых двух частях франшизы, в третьей окончательно сепарировался от своего наставника и покровителя, а заодно родоначальника всей серии фильмов, Рокки Бальбоа в исполнении неувядающего Сильвестра Сталлоне, который впервые в ее девятичастной истории не появился на экране.

Теперь Крид, ушедший с ринга в звании чемпиона мира после победы над своим старым знакомым Рикки Конланом (Тони Беллью), помогает новому поколению боксеров, превратившись в успешного спортивного менеджера и промоутера. Элегантный особняк Донни, возвышающийся над холмами Лос-Анджелеса, смотрит на город внизу так же самоуспокоенно и довольно, как сам Крид смотрит на свое безупречное наследие. Рядом с ним любимая жена Бьянка (Тесса Томпсон), ставшая успешным музыкальным продюсером — сольной карьерой пришлось пожертвовать, чтобы сохранить ухудшающийся слух, — и забавная дочурка Амара, с которой у него особенная, прочная связь. А звезда его академии Феликс Чавес (Хосе Бенавидес) готовится к бою за звание чемпиона с Виктором Драго (Флориан Мунтяну), антагонистом второго фильма, побежденным Кридом.

В общем, будущее Донни, если не считать того, что Амара, как и он, часто дерется в школе, предпочитая слову кулаки, выглядит безоблачно. В отличие от его прошлого, о котором прежде было рассказано немного. Мы знали только, что после смерти матери Донни оказался в одном из приютов, где его — чрезвычайно агрессивного — нашла Мэри Энн (Фелисия Рашад), законная жена его отца Аполло, взявшая его на воспитание и сумевшая несколько смягчить характер.

Крид 3

Третья часть раскрывает причины его агрессии и детскую тайну, которая помогает лучше понять обычно сдержанного героя, следующего образу «молчаливого, сильного мужчины». В приюте у Донни был лучший друг, Дэмиэн «Дэйм» Андерсон, ставший ему старшим братом, на которого он во всем равнялся. Даже после переезда в богатый дом Мэри Энн Крид и Дэйм продолжали дружить. Дэйм был многообещающей звездой юношеского бокса, а Донни — его верным секундантом, пока после очередного выигранного поединка они не встретили на парковке Лероя — работника приюта, избивавшего их в детстве. Резкий Донни тут же на него набросился и, повалив на землю, осыпал градом ударов, а Дэйм наставил пистолет на подоспевших друзей Лероя. С этого пролога, полного очевидных недоговоренностей, и начинается фильм.

В настоящем Дэйм (Джонатан Мейджорс) выходит из тюрьмы после 18 лет совсем другим человеком — с погасшим взглядом, в глубине которого тлеют обида и злость. Именно таким у дверей боксерского зала его встречает пышущий успехом Донни. В недолгой и напряженной беседе в кафе неподалеку Дэйм заявляет, что все эти годы его поддерживала мечта — стать чемпионом мира, и отступаться он от нее не намерен.

Крид 3

Зачин для спортивных драм непривычно многословный. В предыдущих частях «Крида» он сводился к отсылкам к прошлым фильмам о Рокки и подготовке к бою с новым соперником, не слишком отличающимся от своих предшественников. Виктор Дрого, воплощенный человек «без свойств», был в этом смысле примером абсолютно выдающимся. Так что с точки зрения глубины центрального конфликта — внешнего (Донни против Дэйма) и внутреннего (Донни против маленького Донни) — третий «Крид» сделал шаг вперед, хотя и не отказался от условностей сценарных допущений и уловок предыдущих фильмов (трюк с выведением из гонки за чемпионство Дрого ужасно похож на травму Уиллера в первой части). Проще говоря, конфликт стал более личностным, превратил бой в дуэль, и наблюдать за ним стало интереснее, не говоря уже о том, что Дэйм, в магнетическом исполнении Мейджорса вибрирующий опасностью и вызывающий при этом неуловимую симпатию, — антагонист для франшизы просто выдающийся.

Совместные сцены с Дэймом и Донни, полные напряжения из-за подавляемого ими контекста и недосказанности, — лучшие во всем фильме, в котором, кстати, бокса и нормативных сцен подготовки к бою по сравнению с предыдущими фильмами стало намного меньше. К счастью, сценаристы, братья Райан и Кинан Куглеры и Зак Бейлин, больше внимания уделили отношениям героев, а актеры Джордан, Мейджорс и Томпсон обеспечили химию между ними. Впрочем, местами фильм грешит ненужным и сбивающим с ритма мелодраматизмом (вся линия с Мэри Энн).

Крид 3

Не идет ему на пользу и то, что конфликт Донни и Дэйма, тлеющий первые две трети фильма, становится открытым с небольшим запозданием и разрешается в слишком быстрой кульминационной схватке. Некоторые критики опрометчиво сравнили Дэйма с героем Роберта Митчума из классического психологического триллера «Мыс страха» (в 1992 году вышел ремейк с Робертом Де Ниро и Ником Нолти), что кажется огромным преувеличением, особенно если вспомнить, как он угрожает Донни лишить его всего… и не делает этого, и отсутствие саспенса в финальной трети фильма.

В общем, режиссерский дебют Джордану вполне удался — ритм у фильма прерывистый, а хореография и визуализация решающего боя, вероятно, вызовут некоторые споры, — «Крид III» оставляет приятное впечатление, несмотря на несколько «но», и (не)строго рекомендуется к просмотру поклонникам франшизы, которая, как кажется, пришла к логичному завершению. По крайней мере, с Кридом, а не наследницей Амарой в качестве главного героя.