Финал - тизер-трейлер
Финал. Тизер-трейлер

Финал. Тизер-трейлер

Дата публикации: 24 марта 2025
Финал – 12 августа 2012 года. Выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределён. Но ещё мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов.
kuzminaka1993 8 мая 2025, 10:25
Оценка
Решили сводить детей в кино на «Финал», потому что это один из немногих наших фильмов, которые заслуживают внимания. Сюжет вышел очень интересным. А все потому, что он рассказывает историю реального человека, Владимира Алекно, который привел наших волейболистов к победе на Олимпиаде в Лондоне. И это тот пример, которым стоит вдохновляться! В общем, мы довольны, что посмотрели, чего и вам желаем.
8 мая 2025, 10:25 Ответить
Алиса Барбашина 8 мая 2025, 12:36
Оценка
Для меня «Финал» стал большим открытием. Вот в жизни бы не подумалось, что у Владимира Алекно было так много проблем на пути к золотым медалям Олимпиады. Оказываемся, что мы не знали и половины того, что происходило в тренировочном лагере сборной. Фильм мотивирует, заставляет верить в себя несмотря ни на что, и я однозначно захочу его еще раз посмотреть. Вот такие фильмы нам точно нужны.
8 мая 2025, 12:36 Ответить
vyctory1979 8 мая 2025, 19:05
Оценка
Снято отвратительно. Фильм не о финале, а о Владимире Алекно... 2/3 фильма его история... Оговорюсь, я безмерно уважаю Владимира Романовича, но фильм всё же должен быть о сборной... Самому финалу отведена мизерная роль. Учитывая драматургию этого финала там фильм мог быть эпичнее в 10 раз... Скажу просто, что в фильме куски 1 и 2 сета... 3 сет совсем мизер... 4 сета просто нет... 5 сет в фильме состоит чуть ли не из единственного решающего розыгрыша... Как человек видевший финал скажу, что гораздо проще просто пересмотреть финал... Режиссёру твёрдое два
8 мая 2025, 19:05 Ответить
Ольга Илларионова 9 мая 2025, 09:19
Оценка
Выбрались в кино на «Финал», о котором сейчас все так активно говорят. Хотелось посмотреть, каким в итоге вышел фильм и заслуживает ли он того внимания, которое ему оказывают. Так вот оказалось, что шумиха вокруг «Финала» возникала совсем не просто так. Кино на самом деле интересное, смотреть интересно от начала и до конца, а финальный матч с Бразилией вообще бомба – усидеть на месте перед финальным свистком было сложно. Так что да, кино свою репутацию оправдало.
9 мая 2025, 09:19 Ответить
Weteran Mc 10 мая 2025, 03:26
Оценка
Сегодня, в предпраздничный и довольно тёплый денёк, решил сходить на премьеру отечественной спортивной драмы, снятой по реальной истории победы - «Финал».

Это реальная биография советского и российского волейболиста, а после и заслуженного тренера России - Владимира Романовича Алекно.
История начинается с 1984 года - именно в это время он начал свою профессиональную спортивную карьеру волейболиста в составе клуба «ЦСКА». Однако, сюжет развивается стремительно и вот он уже играет во Франции, где и получает серьёзную травму,
С трудом восстановившись, Алекно становится тренером местного клуба «Тур», с которым становится чемпионом Франции. Далее он приводит к чемпионству казанский Зенит и назначается тренером российской сборной.
Основная же часть фильма уделена главной игре под его руководством - финал олимпийских игр в Лондоне 2012 года между Россией и Бразилией. И в тяжелейшей игре именно Алекно вперые приводит нашу сборную к золотым медалям олимпиады.

Фильм начинался довольно скучно, события «скакали» одно за другим. Но чем дальше - тем было интереснее и увлекательнее.
Самый же пик сюжета пришёлся на тот самый матч, наверное самый главный в жизни этого тренера. Действия этой игры были показаны буквально поминутно, как было на самом деле.
Этот отрезок фильма смотрелся с огромным напряжением, будто это реальная игра в режиме онлайн, а не историческая реконструкция событий 13-летней давности. После победы сборной России была радость и гордость за наших парней, такая же как после реальной игры.

Конечно данное кино уступает картине «Движение вверх». Но и оно снято вполне достойно, заслуживая высокой оценки.
Благодаря таким фильмам вера в нашу Россию-матушку, как спортивную державу, продолжает жить, несмотря ни на что. И в футболе тоже когда-нибудь настанет для нас счастье.

Моя оценка: 8 из 10. 👍
10 мая 2025, 03:26 Ответить
Феруза Захарова 10 мая 2025, 08:06
Оценка
Фильм из тех, которые можно смотреть в кино. Поверьте, точно не пожалеете. У нас был практически полный зал и эмоции били просто через край. Особенно когда наши вышли против бразильцев в решающем матче. Вот это самые настоящие Американские горки, переживания просто через край! Съемка просто супер, такое надо видеть на большом экране по любому. Когда смотришь фильм, то забываешь о том, что знаешь, как закончился матч и будто переживаешь впервые все эти эмоции. Мне на самом деле очень понравилось!
10 мая 2025, 08:06 Ответить
Дэн Чистик 11 мая 2025, 09:00
Оценка
«Финал» реально вышел классный. Интрига держит до последних минут, несмотря на то, что знаешь исход финального матча. Денис Шведов отлично сыграл Алекно — хотелось бы найти к нему что-то придраться, но не получается. А Юлия Ильина очень хорошо сыграла супругу героя, у нее ух характер! Но именно она была с мужем в самые сложные моменты и поддерживала его… В целом — обязательно к просмотру, не пожалеете точно.
11 мая 2025, 09:00 Ответить
Андрей Брыкин 11 мая 2025, 11:55
Оценка
Хороший фильм. Дочка 12 лет смотрела тоже с интересом. Воспитывает патриотизм и гордость за нашу страну. На мой взгляд можно больше было бы времени уделить сюжету подготовке, тренировкам, формированию именно команды, сложностям и нюансам игры, как сделано в фильме "Высота", а то внимание здесь сконцентрировано в большей степени на биографии тренера. А так фильм заслуживает внимания, рекомендую к просмотру.
11 мая 2025, 11:55 Ответить
aa2783 11 мая 2025, 14:56
Оценка
Никакой сюжетной линии, попытались запихнуть историю жизни в 90 минут киноленты… фильм снят отрывками, никаких общих планов.
11 мая 2025, 14:56 Ответить
User 11 мая 2025, 18:54
Оценка
Не в обиду режиссёру, но фильм плохой! Читал отзывы других люлей и был ошарашен от этого «прекрасный фильм!», «Чудо кинематографии». Фильм называется «Финал» и в самом описании к фильму рассказывается про финал в Лондоне 2012 года. Сам фильм снять по большей части о биографии Владимира. Было очень много странных сцен таких как о золотой рыбке, волейбольный мяч который летит через помещения:полицию, тренера Владимира, и тд. В фильме нет диномичности, даже финал сделан без интриги люди писали «Сам финал чего стоит! Интрига до самого конца» В чём интрига? Нам просто показали счёт кусочки сетов и всё! Это мнение людей не осуждаю, но всё де я считаю что написана ложь
11 мая 2025, 18:54 Ответить
ppts 12 мая 2025, 10:42
Оценка
Это худший фильм за последние 5 лет, что смотрели в кинотеатрах. Возможно, «Тренер» и «Движение вверх» задрали планку, но это даже не то что 800 рублей не стоит, я бы и бесплатно больше не пошла. Во-первых, собрали неплохой актерский состав, но сюжет просто «куча-мала». Зачем то драка, тюрьма, Безруков, несчастный, на 5 минут в эфире с плагиатом на Высоцкого. Шведов, роль-худшая из худших. В конце фильма прилизанный причесон, совсем не в тему, уродство какое то. Единственное, что неплохо снято, это сама игра, но летящий 10 минут мяч в конце сюжета… это вообще перебор. Резюме: такие деньги тратить на такой откровенный «третий сорт», это совсем не разумно. Такая красивая игра была у парней, достойный тренер, который привел команду к победе, но такой благодарности- лучше не надо, лучше документальный фильм посмотреть о реальных событиях великого матча. ИМХО.
12 мая 2025, 10:42 Ответить
Слава Крулатов 12 мая 2025, 11:28
Оценка
На «Финал» пошли в кино и не пожалели! Фильм в целом получился классным, герои цепляют, а матчи сборной сняты очень ярко и эмоционально. Вместе с командой переживаешь победы и неудачи, ну все как в жизни. Рекомендую идти в кинотеатр. Оно того стоит.
12 мая 2025, 11:28 Ответить
psheni4niyolezhka 12 мая 2025, 19:15
Оценка
Фильм интересный, но не очень то и держит, если взять например фильм \"Движение Вверх\" то там прям фильм держит до последней минуты, тут озарта такого нет!\
Не спорю что протволлейбол трудно снять фильм! Но можно было и постараться!
12 мая 2025, 19:15 Ответить
Андрей Трифонов 13 мая 2025, 09:19
Оценка
«Финал» прям на отлично зашел! Можно смело брать с собой детей, будет им правильный пример) Фильм смотрится легко, а актёры подобраны просто отлично. Интрига держится до финала, который снят зрелищно и эмоционально. Мои самые искренние рекомендации.
13 мая 2025, 09:19 Ответить
Comon 14 мая 2025, 00:23
Оценка
Второсортный фильм дешевого тв-формата. Тема абсолютно не раскрыта, в 100 раз лучше пересмотреть ещё раз трансляцию.
14 мая 2025, 00:23 Ответить
avenir34196trifilov1993 14 мая 2025, 11:58
Оценка
Ходили с друзьями в кино и получили максимум удовольствия. Хотя спортивные байопики не самый мой любимый жанр, «Финал» реально порадовал. Особенно запомнилась игра Шведова — он точно выложился в образ Алекно на все сто. Также понравились небольшие, но яркие роли Безрукова и Ирины Пеговой. В общем, все супер, можно смотреть.
14 мая 2025, 11:58 Ответить
Сергей Лаврентович 14 мая 2025, 15:41
Оценка
Единственное, что понравилось, это идея снять фильм о наших великих спортсменах. Остальное мрак, неуд режисеру, сценаристу. Ушел с фильма через 30 мин, то что через силу посмотрел- сцены растянуты, с самого начала толтко 5 мин на эпичную драку молодежи, почему не 15мин, мин 10 реабилитация в бассейне в которой упор на тренера в купальнике, и так каждая сцена, между собой плохо согласуются, желание режисера набрать время на фильм, типажу главного героя немешало бы похудеть.
Это мое мнение, фильм на любителя. Будь готов, чтобы не разочароваться .
14 мая 2025, 15:41 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 17 мая 2025, 16:39
Оценка
Классный фильм, нам с подругой, бывшим волейболисткам, очень понравился, посмотрели на одном дыхании, единственно хотелось бы больше сцен самой победной игры, а то как то все смазано получилось.
17 мая 2025, 16:39 Ответить
firsov04 18 мая 2025, 18:34
Оценка
Отличный фильм!
Смотрится на одном дыхании
Смело рекомендую
18 мая 2025, 18:34 Ответить
Александр Якшев 27 мая 2025, 07:31
Оценка
Спортивные фильмы всегда были популярны у зрителя. Достаточно вспомнить " Легенда № 17 ", " Движение вверх " или "Чемпион мира ". Или ещё более ранние, советские " Королевская регата ", " Ход белой королевы " и немало других.
В основе фильма реальная история, финальный матч по волейболу Россия : Бразилия на Олимпиаде 2012 в Лондоне ( кстати, последней нашей олимпиаде. После этого всё мимо нас... )
Фильм не оправдал моих ожиданий. Волейбола, как такового в фильме нет, не показано, как ковалась победа, что для этого делалось и какие эмоции бушевали в команде во время того самого финального матча. Фильм получился какой-то рваный, сумбурный, клиповый.
И всё-таки посмотреть можно, вспомнить " команду молодости нашей "– вспомнить, как мы побеждали. Ничего нам не оставили, увы, все победы в прошлом.
А я попробую найти запись того финала – матч, где наши ребята совершили спортивный подвиг, достоин просмотра.
27 мая 2025, 07:31 Ответить
katy-74 2 июня 2025, 16:56
Оценка
Здравствуйте! Фильм скорее документальный, нет драйва, эмоций, что смотрела, что нет… что было в 90-х - поколение взрослых людей знает. Это больше о политике, хронология жизни так сказать.
2 июня 2025, 16:56 Ответить
5.3 Финал
Финал драма, спорт, 2025, Россия
