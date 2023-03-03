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Крид 3
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Creed III

Крид 3, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 марта 2023
Режиссер
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
В ролях
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Джонатан Мэйджерс
Джонатан Мэйджерс
Филисия Рашад
Филисия Рашад
Селенис Лейва
Селенис Лейва
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Крид 3 3 постера
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Появились постеры «Крида 3» с Майклом Б. Джорданом и Джонатаном Мэйджерсом Главные герои не смогут убежать от своего прошлого.
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18 октября 2022 14:46
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