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Крид 3
Creed III
Крид 3, 2023
2023 / США
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Жанр:
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Год выпуска
2023
Премьера в мире
3 марта 2023
Режиссер
Майкл Б. Джордан
В ролях
Тесса Томпсон
Майкл Б. Джордан
Джонатан Мэйджерс
Филисия Рашад
Селенис Лейва
Все актеры и съемочная группа
3 постера
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Появились постеры «Крида 3» с Майклом Б. Джорданом и Джонатаном Мэйджерсом
Главные герои не смогут убежать от своего прошлого.
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18 октября 2022 14:46
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