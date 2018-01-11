«Тоня против всех»: Рецензия Киноафиши

Реальная Тоня

Марго Робби с химзавивкой и чистым безумием в глазах передает «привет» из 90-х с постера новой черной комедии «Тоня против всех». Это та же Харли Квинн, только реально существующая. Актриса, спасшая «Отряд самоубийц» от тотального занудства, предстала в роли известной американской фигуристки Тони Хардинг, которую любил и ненавидел весь мир за тройной аксель, скандалы и перманентные «инциденты». Сегодня мы вновь прокручиваем в голове историю персоны нон грата на льду, поднимая брови при виде девочки с синяком под глазом, которая упорно чешет к Олимпийским играм. История получилась перченой, с нотками (еще какими!) социальной и спортивной драм, и, конечно, черствового, весьма противоречивого юмора.

Кадр из фильма «Тоня против всех»

Сюжет закручивается вокруг белокурого одуванчика по имени Тоня, которую еще малышкой прагматичная мать отдала на занятия по фигурному катанию. Спустя годы изнурительных тренировок, где из маминого рта вместе с сигаретным дымом вырывался нескончаемый поток жестокой критики, спортсменка получила настоящую закалку, раздавая «факи» направо и налево. Тоня быстро поняла, что эта скользкая ледовая дорожка − ее единственный путь в нормальное будущее, так что пахала изо всех сил, забыв про учебу, друзей и прочие глупости смертных. Однако любовь сразила в свои законные годы, и героиня быстро перекочевала от болезненного прошлого в… не менее травмирующее будущее, где муж оказался не только поддерживающей опорой, но и сбивающей с ног дубинкой. Именно благодаря его сомнительной инициативе конкурентке Тони, Нэнси Керриган, была сломана нога, что, бесспорно, стало началом конца.

Кадр из фильма «Тоня против всех»

Крэйг Гиллеспи − тот самый автор трогательной драмы об индийских бейсболистах «Рука на миллион» и оскаровского номинанта «Ларс и настоящая девушка». Достав «Тоню» из черного списка лучших нереализованных сценариев 2016 года, он снял не особо душевную, но весьма эксцентричную картину о шумном и противоречивом пути к успеху (или провалу?). Нас помещают в горящий мир импульсивных решений, человеческой глупости, домашнего насилия и эмоциональных катастроф со всей завистью и ревностью. И между всем этим кружит не милая фигуристка в розовом, а дерзкая, неконтролируемая оторва, по самые уши одаренная талантом, но абсолютно лишенная спортивной дисциплины. Она первая американка и вторая женщина в мире, выполнившая тройной аксель на соревнованиях, победительница Чемпионата США и обладательница 2 места на Чемпионате мира, а также дважды участница Олимпийских игр, где заняла 4 и 8 места. Но с другой чаши весов поблескивают постоянные опоздания, остановки выступлений, угрозы и, конечно, история с ликвидацией конкурентки, судом и пожизненной дисквалификацией от участия в турнирах. В общем, жгучая жизненная правда, суть которой не в восхождении к звездам, а в сумасшедшем забеге с препятствиями.

Кадр из фильма «Тоня против всех»

Постановочные интервью и обращения на камеру, «шершавые» кадры Америки 90-х и бубнящие на фоне сводки новостей создают атмосферу документальности. События, неизвестные и давно не обновлявшиеся на просторах интернет-справочников вдруг кажутся такими актуальными и незаслуженно забытыми, как реальный Рокки. А за вихрем спортивного безумия просвечивает простая история женщины, которая хотела быть любимой − родителями, мужем и зрителями. Марго Робби идеально вписалась в «фирменные» костюмы Тони, которые так не нравились судьям за их безвкусную рукотворность, а юная Маккенна Грейс (из «Одаренной»), исполнившая героиню в детстве, как всегда очаровательна и убедительна.

«Тоня против всех», щедро заправленная горькой самоиронией, − о неоднозначных героях, на груди которых не только победные медали, но и груз ответственности и провалов. Фильм, не заискивая и не пытаясь понравиться, вещает прямо и непреклонно от фестиваля в Торонто (второе место) до кинотеатров всего мира.

Инна Син

В российском прокате с 1 февраля 2018 года

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