«Пазманский дьявол»: Рецензия Киноафиши

Дерись – или проиграешь

Когда боксер умудряется продуть три важных боя подряд, то о его дальнейшей звездной карьере можно не беспокоиться. Её не будет. Спортсмена попросту спишут в утиль. Именно так списали в начале 90-х Винни Пациенца (прозвище «Пазманский дьвол»). Списали за дело. Он молол языком на пресс-конференциях, храбрился и хвастался, но на ринге был не более выразителен, чем боксерская груша. И в итоге даже его личный менеджер стал советовать ему «завязать».

Майлз Теллер в фильме «Пазманский дьявол»

Но Винни Пац (Майлз Теллер) оказался не из тех, кто «завязывает». Он умел проигрывать, но смиряться – нет. Чтобы отделаться от неугомонного парня, менеджерам пришлось нанять ему нового тренера – Кевина Руни (Аарон Экхарт). Тот когда-то тренировал Тайсона, но был уволен за пылкую страсть к крепким спиртным напиткам. (То есть фактически, Кевина тоже «списали в утиль» - как и Винни.) Но как ни странно, два «неудачника», связанные одной целью, смогли найти общий язык. Начинаются тренировки. И вот уже на горизонте первый серьезный бой – за чемпионский титул. Но ни Винни, ни Кевин даже не догадываются, что этот поединок – сущая ерунда: по-настоящему серьезная битва ещё впереди. И сенсационное возвращение на ринг – тоже…

Аарон Экхарт в фильме «Пазманский дьявол»

Возьмем постер «Пазманского дьявола». На самом видном месте читаем: «Мартин Скорсезе представляет». Тем не менее, обольщаться не стоит: автор «Славных парней», «Отступников», «Банд Нью-Йорка» и т.д. в данном случае зарезервировал себе лишь место исполнительного продюсера. Снимал же «Дьявола» некто Бен Янгер, который до начала работы над фильмом боями не интересовался от слова «совсем», а имени Винни Пациенца и вовсе не слышал.

Майлз Теллер в фильме «Пазманский дьявол»

И тем не менее… Спортивная драма – это как исхоженная вдоль и поперек дорога в общественном парке: знаком каждый куст, каждое дерево; в любой поворот «вписываешься» на уровне рефлексов. «Пазманский дьявол» не исключение: он слеплен по образу и подобию сотни других таких же картин. Поэтому мы заранее знаем всё: основную канву сюжета (герой проиграл – герой тренируется – герой выиграл); основные сюжетные элементы (бои, тренировки, сомнения окружающих, преодоление боли-травмы-усталости и т.д.). Даже больше: мы знаем, например, из чего будут состоять тренировки (бег, бой с тенью, «общение» с грушей, спарринги), и даже знаем, как именно они будут сняты.

Кадр из фильма «Пазманский дьявол»

При всем при этом, «Пазманский дьявол» (спасибо Скорсезе!) все-таки не является клоном. Есть то, что отличает его от других. Во-первых, сама история: она подлинная и персонаж – не выдумка сценаристов. Винни Пациенца, чемпион мира в нескольких весовых категориях, известен всем любителям бокса. (Кстати, он здравствует и поныне). Во-вторых, авторы попытались отказаться от романтического ореола, который в той или иной мере свойственен жанру спортивной драмы: история рассказывается подчеркнуто приземлено, буднично. «Дольче вита» (роскошь отелей, казино, девочки) появляется в кадре лишь мимоходом – основное действие происходит в пригороде, на задворках, а то и вовсе в подвале.

Кадр из фильма «Пазманский дьявол»

И «победное» интервью чемпион дает не толпе восторженно стонущих журналистов, а одинокому репортеру на кухне ресторана. Отказ от «романтизации» и стремление к достоверности ощущаются и во время боев: они напоминают обычную, телевизионную версию реального поединка, а не экспрессивно-романтические кадры из фильмов с участием Сильвестра Сталлоне. Тем не менее, благодаря грамотному параллельному монтажу, динамика, свойственная спортивной драме, все равно сохраняется.

Майлз Теллер в фильме «Пазманский дьявол»

Конечно, кое в чем авторы против истины согрешили. Правда, заметить это смогут далеко не все. Например, в реальности громкий поединок Винни Пациенца с легендарным Роберто Дураном случился только спустя два с половиной года после аварии – и он был далеко не первым, как утверждается в фильме. Первым был бой с Луисом Сантаной. Впрочем, подобные тонкости известны лишь самым ярым фанатам. Да и сам спортивный подвиг от такой «перетасовки» менее уважаемым не становится.

Кадр из фильма «Пазманский дьявол»

А «Пазманский дьявол», конечно, о подвиге. Точнее, об упрямстве, которое оказалось столь велико, что подвиг стал делом необходимым. Своего рода вынужденной мерой. Поэтому и рассказано о нем не в приподнято-восторженном ключе – но сдержанно и реалистично. А помимо «дел героических» авторы еще и чуть-чуть иронии в котел плеснули (кадры домашнего видео, когда Винни вынужденно тренируется в корсете). Кстати, чуть не забыла про актеров: обаятельного Майлза Теллера и не менее обаятельного (хотя и по-своему) Аарона Экхарта. Так что хотя «Пазманский дьявол» никого и не нокаутирует, но у многих спортивных драм он вполне способен выиграть по очкам.

Вера Алёнушкина

В российском прокате со 2 февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Пазманский дьявол»