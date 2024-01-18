«Большая гонка. Лянча против Ауди»: Рецензия Киноафиши

Не будет преувеличением сказать, что жанр гоночного байопика прямо сейчас переживает свой пик. Точкой отсчета стал всесторонний успех блокбастера «Ford против Ferrari», поставленного Джеймсом Мэнголдом. История противостояния двух легендарных брендов приглянулась как зрителям, так и критикам и в конечном счете даже претендовала на главный «Оскар». В прошлом году в рамках жанра были выпущены еще две яркие кинокартины: биографическая драма об Энцо Феррари, которую живой классик Майкл Манн разрабатывал два десятилетия, и адаптация видеоигры «Гран туризмо», также основанная на реальных событиях. Если первая поражала драматизм самой истории, то вторая стала новым словом в изображении гонок на экране. Видимо, заметив, что формат пользуется спросом, итальянцы решили потягаться с Голливудом и выпустили собственную ретродраму «Большая гонка. Ауди против Лянчи», где даже название отсылает к хиту Мэнголда (а российские прокатчики для верности сделали идентичный постер).

Действие разворачивается на чемпионате мира по ралли 1983 года. В центре внимания — противостояние команд «Ауди» и «Лянча», которыми руководят Роланд Гумперт и Чезаре Фиорио соответственно. Немцы — безоговорочные фавориты турнира. Гумперт уверен, что его подопечные без труда завоюют очередной трофей, однако Фиорио не намерен сдаваться без боя. Нарушая одно правило за другим, итальянец делает первые успехи на пути к сенсационной победе. Беда в том, что ведущий гонщик «Лянчи» Вальтер Рерль намерен участвовать только в половине сезона, поэтому в остальных заездах Фиорио придется полагаться на совсем молодого гонщика.

Конечно же, первое, чего ждешь от кино такого рода, — эффектных гонок. И с этим у фильма Стефано Мордини серьезные проблемы. Самый первый заезд снят в кромешной тьме, ввиду чего разглядеть происходящее на трассе попросту невозможно. Когда гонки происходят средь бела дня, большую часть времени зрителя заставляют смотреть на лицо водителя, взятое сверхкрупным планом. Казалось бы, соревнование проходит по всей Европе, но из-за полного отсутствия общих кадров никакого масштаба не чувствуется. Да и в целом непосредственно турниру уделено поразительно мало внимания. Так, за весь фильм ни разу не проговариваются основные правила, словно каждый посетитель кинотеатра априори является знатоком ралли. Более того, не демонстрируется даже таблица, из-за чего толком не ясно, кто с кем соревнуется и каковы шансы на победу тех или иных участников. Все это сводит градус напряжения на нет.

Большая гонка. Лянча против Ауди

Вместо того чтобы демонстрировать ретроавтомобили в действии, Мордини зацикливается на словесных перепалках Фиорио с другими участниками команды «Лянча», решающими, как выиграть очередную гонку. При этом их заклятый враг, немец Гумперт в исполнении Даниэля Брюля (звезда культовой «Гонки» Рона Ховарда), практически не появляется в кадре, а когда появляется, то лишь бросается колкостями и сверлит неприятеля взглядом. Таким же невзрачным оказался и Рерль, сыгранный Фолькером Брухом. Мы так и не узнаем, почему вышедший на пенсию гонщик решил вернуться, а также причину, по которой он согласился участвовать только в шести гонках. Впрочем, понять, отчего все внимание приковано к фигуре Фиорио, нетрудно: исполнитель главной роли Риккардо Скамарчо — соавтор сценария и продюсер проекта. Беда в том, что и о нем самом публика ничего толком не узнает. Ну, разве что о желании Фиорио победить любой ценой. Забавно и то, что «Ауди против Лянчи» даже нельзя назвать байопиком: в финальных титрах авторы сами признаются в том, что их творение не является исторически достоверным, а многие персонажи и события выдуманы. Что в таком случае помешало им сочинить на основе имеющихся фактов увлекательную историю — загадка. Таким образом, фильм не работает ни как гоночный аттракцион, ни как драма, ни как историческая справка.

Большая гонка. Лянча против Ауди

«Ауди против Лянчи» — невзрачный фильм о гонках, целиком скроенный из клише. Кинолента Стефано Мордини лишена размаха, а хорошим, в общем-то, актерам тут попросту нечего играть. Поклонникам жанра лучше проигнорировать «Ауди против Лянчи» и пересмотреть уже упомянутые выше американские блокбастеры на заданную тему.