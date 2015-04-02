Гонка
– Середина 1970-х, разгар блистательной и безрассудной золотой эры «Формулы-1». В борьбе за первенство схлестнулись непримиримые соперники: плейбой-англичанин Джеймс Хант и перфекционист-австриец Ники Лауда. Их противостояние выходит далеко за пределы гонок — это битва темпераментов, амбиций и воли. Чтобы стать первым, им предстоит дойти до предела физических и психологических возможностей. На трассе «Формулы-1» нет права на ошибку: ставки слишком высоки, и ценой малейшего просчета может быть жизнь…
Очень хочется посмотреть.
Цитата (test, 13/10/2013 - 19:18:00):это что-то феерическое
Не сомневаюсь, правда. Но у меня от фильмов, где в титрах Ханс наш Циммер, головная боль бывает. Он там как, не сильно по ушам бьет?
Ах, как это радует.
✊ Цитата (test, 13/10/2013 - 23:59:14): я вообще не понимаю
Да я тоже...это индивидуально, вроде аллергической реакции. Только таблетку от этого не съешь, разве что уши затыкать✊
Отличная гоночная драма о соперничестве и уважении друг к другу (или здесь, скорее, к недруг недругу)
Второй по значимости для меня фильм за последнее время после "Гравитации".
Первое, что бросается в глаза так это Хемсворт: очень хорош в роли. Естественно, отличная режиссура Ховарда и мастерство оператора так же никуда не делись. Ну и конечно же Ханс Циммер, чьи саундтреки уже давно пора слушать отдельно: в некоторых местах можно и слезу пустить, но это нисколь не говорит при этом о понятии слащавости сабжа.
Так же отдельное место - звуку. Это - симфония из рёва и мощи, которые никаким "форсажам" не снились.
9/10
PS Заценил (на радость себе) на утреннем сеансе в полном одиночестве. Последний раз такое было на премьере слабоумного "Вышибалы", на которого меня черт дернул сходить.
P.S. Крис Хэмсворт должен играть в 50 оттенков серого, очень хорош!
8,5/10
Первый час картины был слегка томный, но второй час, как и обещалось - лютый экшн с завораживающими съемками и интригой до самого финала, с вопросом - кто же победит?
Фильм крутой, но до высшей оценки, к сожалению, не дотягивает.
И как итог: 8 из 10. 👍
Авторизация по e-mail