«Крид 2»: Рецензия Киноафиши

Петр Волошин о новом фильме франшизы «Рокки»

Прошло три года после того, как молодой боксёр Адонис Крид (Майкл Б. Джордан) проиграл Рики Конлану, но заработал уважение коллег и стал всенародным любимчиком. Теперь, тренируясь у легендарного Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне), Адонис выдал могучую серию побед и стал чемпионом мира в тяжёлом весе. Но одно дело – достигнуть успеха, и совсем другое – удержать титул. Первым желающим побить Крида и забрать его титул становится Виктор Драго (Флориан Мунтеану) – сын Ивана Драго (Дольф Лундгрен). Того самого, после боя с которым скончался Аполло Крид, отец Адониса и близкий друг Рокки. У двух бойцов очень разные истории. Адонис ищет новую чемпионскую мотивацию, хочет жениться на девушке Бьянке (Тесса Томпсон). Она хочет переехать в LA, там проще развивать карьеру певицы, но Адонис не хочет бросать Рокки в Филадельфии. Ивана Драго же изгнали из хтонической России в не менее хтоническую Украину, где он в спартанских условиях воспитал сына Виктора. Последний человеческих черт почти не имеет, рта не открывает до середины фильма, тренируется как безумный, а в свободное время таскает цемент и аккумулирует ненависть. Если первый «Крид» взял за основу первого «Рокки», то «Крид 2» вышел из «Рокки 4» – обаятельной кондовой клюквы времён излёта Холодной войны. Немного от этой клюквы, особо ощущаемой на постсоветском пространстве, в «Криде 2» есть. Это и на лицо ужасная семья Драго, и ее странное «изгнание» в Украину; и то, что Виктор тренируется на ринге с надписью «Бокс» (интересно, а что пишут на футбольном поле или бассейне?), но подобных вещей мало, и они не раздражают. Конечно, фильм заработает определённую кассу тем, что привлечёт твоего Батю, смотревшего четвёртого «Рокки» в подвальном видеосалоне, но интересно, что целевая аудитория истории – даже не Батя. У «Крида 2» куда больше от фильма для первого (или очередного) свидания, чем может показаться. А ещё лучше в кинотеатр взять родителей, причём не только Батю но и Маму. Ведь фильм Стивена Кейла мл. довольно прямолинейно, но внятно насаждает семейные ценности. К сожалению, отечественный зритель лишен важной двусмысленности в названии. Ведь Creed – не только имя собственное, но и «убеждение» или, если хотите, «кредо». И правда, первый «Крид» был во многом о выборе себя и жизненной позиции. Адонис – обладатель чудовищной силы упёртости, без которой не бывает настоящих чемпионов. Второй «Крид» не только и не столько о спорте. Если бы создатели фильма любили каламбуры за триста так же, как русские локализаторы, то они назвали бы фильм «Creed II: Breed» (то бишь, «поколение» или «порода»), поскольку вопросы наследия и семьи в ленте занимают принципиальное место. Адонис сражается за развитие наследия отца и создание собственного наследия (и в личной жизни, и в спорте). Рокки хочет воссоединиться с сыном (Майло Вентимилья), но не знает как. Бьянка боится иметь детей из-за наследственной болезни (она теряет слух, это мы знаем ещё с первой части). Иван Драго потерял всё после поражения на ринге, но уверен, что Виктор его ошибки не повторит (вы обратите внимание, как зовут его сына). Если первый фильм был спортивной драмой, то второй – околоспортивная мелодрама, в которой лирическая составляющая забирает больше экранного времени, чем бои на ринге. Да, кому-то может не хватить бойцовской составляющей, но если бы франшиза не менялась, она просто не дожила бы до восьмого фильма, тем более что мутации эти вполне естественны, тот же первый «Рокки» многие смотрят со слезами на глазах. В конце концов, несмотря на мелодраматическую составляющую, «Крид 2» – бодрый спортивный фильм. Здесь и модный хип-хопчик играет, и в лицо бьют не то, чтобы редко, и тренируются с криками и осатанелым выражением лица. А если этого недостаточно, то, возможно, нужно не в кино идти, а подключить спортивный канал. Петр Волошин Купить билет