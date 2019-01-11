Крид 2
– Жизнь Адониса Крида превратилась в череду компромиссов. Пока он разрывается между долгом и тренировками к следующему большому бою, судьба готовит ему новую невыполнимую миссию. Будущий противник тесно связан с историей его семьи, что лишь повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Рокки Бальбоа всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призраками их общего прошлого, выяснят, за что действительно стоит сражаться, и поймут, что нет ничего дороже семьи.
