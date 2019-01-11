Меню
Крид 2. Дублированный трейлер

Дата публикации: 6 июля 2018
Крид 2 – Жизнь Адониса Крида превратилась в череду компромиссов. Пока он разрывается между долгом и тренировками к следующему большому бою, судьба готовит ему новую невыполнимую миссию. Будущий противник тесно связан с историей его семьи, что лишь повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Рокки Бальбоа всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призраками их общего прошлого, выяснят, за что действительно стоит сражаться, и поймут, что нет ничего дороже семьи.
Евгения Мосунова 11 января 2019, 21:00
Оценка
Очень классный 😱
11 января 2019, 21:00 Ответить
halp.jack11 13 января 2019, 13:34
Оценка
Фильм просто супер
13 января 2019, 13:34 Ответить
poshehonec 13 января 2019, 22:56
Оценка
Несмотря на то, что в фильме присутствуют все "атрибуты" из "Рокки" - фильм, неожиданно хороший, местами, даже трогательный. Жесткий бокс, пожилые Слай и Лунгрен, традиционно "отрицательная" Россия, короче, рекомендуется к просмотру)
13 января 2019, 22:56 Ответить
iayub 17 января 2019, 01:16
Оценка
Хороший фильм с братвой посмотреть
17 января 2019, 01:16 Ответить
cat1982.leon 18 января 2019, 12:16
Оценка
Офигенный как и 1 часть)
18 января 2019, 12:16 Ответить
Playground-x 22 января 2019, 19:21
Оценка
Потрясающий фильм!!! 5+!!! Особенно понравился и сам бой Драго с Кридом сначала Драго его удары в ребра и в челюсть в первом поединке, он его улажил!! Как зато и во 2-ом, но Крид не растерялся и вставая 3-ы его уложил!!! Очень крутой, да и были небольшие смешные моменты😁!!! Короче рекомендую!!!
22 января 2019, 19:21 Ответить
