«Эластико»: Рецензия Киноафиши

«Эластико» Расходникова – о гибридных ценностях российских подворотен

До недавнего времени Михаил Расходников был известен благодаря своей работе «Марсианин» 2013 года. Точнее, по околомарсианской шумихе, поднятой российским режиссером – он обвинил одноименную картину Ридли Скотта и роман Энди Уира в плагиате и подал в суд на «20 Век Фокс». К сожалению, его «дело на миллион» (а точнее, на 50 миллионов рублей) оказалось в проигрыше, а российское кино о красной планете так и не вышло на экраны.

Дмитрий Власкин и Ирина Антоненко в фильме «Эластико»

Сегодня Расходников представил нам более земной фильм, даже приземленный – «Эластико». Он показывает замкнутый мир российских подворотен, с его специфическими законами и обитателями. Среди облезших пятиэтажек и ларьков все еще царит душок 90-х, где потомки «блатных» делают свой бизнес, вершат суды воровской справедливости, в общем, продолжают вариться в соку своих гибридных ценностей. Герой картины Матвей (Дмитрий Власкин), неуверенно стоящий на границе благородного и низкого, законного и преступного, от своих тощих сверстников отличается невероятным талантом к футболу. Гоняя на деньги на облезлых дворовых полях, он не брезгует противозаконной халтуркой, наполняющей его бесцельную жизнь романтикой. Но его девушка Даша (Ирина Антоненко) мечтает за него, она видит любимого игроком большого поля. И в один день, Матвею выпадает шанс играть за московский клуб «Спартак», но он не представляет своей жизни без Даши…

Кадр из фильма «Эластико»

Реализм, с которым показана провинциальная Россия, пугает и восхищает. Не преувеличенные образы ярко демонстрируют жизненный уклад подвалов и подъездов, дворов и дорог маленьких увядающих городков, где молодежь пинает банки и с утра до вечера висит на турниках. Особенно проработанным кажется главный персонаж – Матвей, настоящий уличный парень, максималист и храбрец до глупости, каждые три минуты сплевывающий по сторонам. Или его друг Каша, со свойственной этому типу, напускной деловитостью и оглядкой на мафиози, который ходит, расставив колени, и не снимает двухдневную щетину и черные очки. Вновь перед глазами встают эти полузабытые блатные коммуникации и стереотипы не первой свежести (например, по отношению к серьге в ухе или татуировке). И этот социальный фон выступает гораздо отчетливее, нежели история героя, потому что судьба парня просто логичное следствие заданных условий. Матвей и Даша – обычные заложники времени и места, такого неподатливого большим и светлым мечтам двух молодых людей.

Дмитрий Власкин и Ирина Антоненко в фильме «Эластико»

«Эластико» в мире футбола значит обман защищающего игрока, и название здесь очень символично. Герои, духовно одинокие в этом городке, пытаются, хитря и обманывая, защитить друг друга, чтобы идти вверх, а не ждать полумифических социальных лифтов. Под треки Басты, Тимати и Каспийского груза заворожено смотришь на игру, правила которой знают лишь избранные. И это не история о большом успехе, как может показаться сначала, а о большой жертве, которую приходится платить за каждую ценную возможность.

Кадр из фильма «Эластико»

Такой режиссерский дебют Михаила Расходникова можно назвать вполне успешным, качественным и достойным заявленного жанра. От «Эластико» не получаешь некого эстетического или духовного удовлетворения, потому что правдоподобные кадры вызывают лишь непринятие, сочувствие и осознание своего бессилия. И это связанно не с режиссерской работой, а просто с существующими нелицеприятными реалиями. Зритель сегодня избалован добрыми историями с вечными и звонкими ценностями, так что эта подчеркнутая реалистичность оказывается неожиданной.

Инна Син

В российском прокате с 24 ноября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Эластико»