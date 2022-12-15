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1
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический
2021, Великобритания
8.7
Оцените
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2
Красавица и дракон
приключения, анимация, драма
2021, Япония
8.5
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3
Человек божий
драма
2021, Греция
8.4
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4
Дом Gucci
криминал, драма, триллер
2021, США
8.3
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5
Чемпион мира
драма
2021, Россия
8.3
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6
Камон Камон
драма
2021, США
8.2
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7
The Box
драма, музыка, мюзикл
2021, Корея
8.1
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8
Лакричная пицца
комедия, драма
2021, США
8.0
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9
Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик
2021, Россия
8.0
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10
Последняя дуэль
драма
2021, США
7.9
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11
Белый снег
драма, спорт, биография
2021, Россия
7.8
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12
Мавританец
драма, триллер
2021, США
7.8
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13
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама
2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
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14
Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма
2021, США
7.6
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15
Летчик
военный, биография, драма, исторический
2021, Россия
7.6
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16
Эскортницы
драма
2021, Польша
7.5
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17
Эйфель
биография, драма, исторический
2021, Франция
7.5
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18
Аллея кошмаров
триллер, драма, детектив
2021, США
7.5
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19
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы
2021, Великобритания
7.5
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20
Батя
комедия, драма
2021, Россия
7.4
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21
Король Ричард
драма, биография, спорт
2021, США
7.3
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22
Петровы в гриппе
драма
2021, Россия / Франция / Швейцария
6.9
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23
Сядь за руль моей машины
драма
2021, Япония
6.8
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24
Параллельные матери
драма
2021, Испания
6.7
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25
Будь моими глазами
криминал, драма, мистика
2021, Канада
6.7
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26
После пробуждения
драма
2021, Италия
6.6
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27
Медея
драма
2021, Россия
6.4
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28
Охотник за разумом. Схватка
биография, криминал, драма
2021, США
6.3
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29
После. Глава 3
драма
2021, США
6.2
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30
Титан
драма, триллер
2021, Франция / Бельгия
5.9
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31
Соври мне правду
триллер, драма
2021, Россия
5.8
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32
Аннетт
драма, мюзикл
2021, США / Франция
5.8
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33
Память
драма, мистика
2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.8
Оцените
34
Главная роль
комедия, драма
2021, Испания / Аргентина
5.6
Оцените
35
Холодный расчет
боевик, драма, триллер
2021, Великобритания / Китай
5.5
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36
Разжимая кулаки
драма
2021, Россия
5.2
Оцените
37
Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама
2021, США / Ирландия
5.0
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38
Проклятие монахинь
драма, ужасы
2021, США
3.1
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