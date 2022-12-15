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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2021

Рейтинг фильмов в жанре драма 2021 года

Кошачьи миры Луиса Уэйна
1 Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.7
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Красавица и дракон
2 Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.5
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Человек божий
3 Человек божий
драма 2021, Греция
8.4
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Дом Gucci
4 Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.3
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Чемпион мира
5 Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.3
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Камон Камон
6 Камон Камон
драма 2021, США
8.2
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The Box
7 The Box
драма, музыка, мюзикл 2021, Корея
8.1
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Лакричная пицца
8 Лакричная пицца
комедия, драма 2021, США
8.0
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Майор Гром: Чумной Доктор
9 Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик 2021, Россия
8.0
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Последняя дуэль
10 Последняя дуэль
драма 2021, США
7.9
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Белый снег
11 Белый снег
драма, спорт, биография 2021, Россия
7.8
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Мавританец
12 Мавританец
драма, триллер 2021, США
7.8
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Худший человек на свете
13 Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
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Годзилла против Конга
14 Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма 2021, США
7.6
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Летчик
15 Летчик
военный, биография, драма, исторический 2021, Россия
7.6
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Эскортницы
16 Эскортницы
драма 2021, Польша
7.5
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Эйфель
17 Эйфель
биография, драма, исторический 2021, Франция
7.5
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Аллея кошмаров
18 Аллея кошмаров
триллер, драма, детектив 2021, США
7.5
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Прошлой ночью в Сохо
19 Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы 2021, Великобритания
7.5
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Батя
20 Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.4
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Король Ричард
21 Король Ричард
драма, биография, спорт 2021, США
7.3
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Петровы в гриппе
22 Петровы в гриппе
драма 2021, Россия / Франция / Швейцария
6.9
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Сядь за руль моей машины
23 Сядь за руль моей машины
драма 2021, Япония
6.8
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Параллельные матери
24 Параллельные матери
драма 2021, Испания
6.7
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Будь моими глазами
25 Будь моими глазами
криминал, драма, мистика 2021, Канада
6.7
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После пробуждения
26 После пробуждения
драма 2021, Италия
6.6
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Медея
27 Медея
драма 2021, Россия
6.4
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Охотник за разумом. Схватка
28 Охотник за разумом. Схватка
биография, криминал, драма 2021, США
6.3
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После. Глава 3
29 После. Глава 3
драма 2021, США
6.2
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Титан
30 Титан
драма, триллер 2021, Франция / Бельгия
5.9
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Соври мне правду
31 Соври мне правду
триллер, драма 2021, Россия
5.8
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Аннетт
32 Аннетт
драма, мюзикл 2021, США / Франция
5.8
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Память
33 Память
драма, мистика 2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.8
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Главная роль
34 Главная роль
комедия, драма 2021, Испания / Аргентина
5.6
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Холодный расчет
35 Холодный расчет
боевик, драма, триллер 2021, Великобритания / Китай
5.5
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Разжимая кулаки
36 Разжимая кулаки
драма 2021, Россия
5.2
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Легенда о Зелёном рыцаре
37 Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама 2021, США / Ирландия
5.0
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Проклятие монахинь
38 Проклятие монахинь
драма, ужасы 2021, США
3.1
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