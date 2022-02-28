«Герой»: Рецензия Киноафиши

Художник Рахим попал в тюрьму за долги. Однажды он получает возможность выйти на свободу на несколько дней, чтобы повидать родных. В это время его возлюбленная находит сумку с золотыми монетами. Пара планирует продать драгоценности и закрыть долг Рахима. Но план проваливается, и он решает вернуть сумку владелице. Об этом событии узнает начальство тюрьмы, а следом и пресса. Теперь Рахима чествуют как настоящего героя. Но точно ли он заслужил эти похвалы? Тем более что постепенно появляется все больше скептиков, а счастливая хозяйка сумки бесследно пропала.

Иранский режиссер Асгар Фархади уже давно закрепил за собой статус мастера интересных и живых историй. Это подтверждают два «Оскара» и награды крупнейших кинофестивалей. Да и, в конце концов, много ли простой зритель знает режиссеров из Ирана? Правда, попытка Фархади выйти на новый уровень с испанским фильмом «Лабиринты прошлого», по мнению большинства, провалилась (да и сборы оказались низкими, не спасли даже Хавьер Бардем и Пенелопа Крус в главных ролях). К счастью, автор сделал необходимые выводы и вернулся к более знакомым ему сюжетам с родины.

Герой

Хотя именно в этом и раскрывается талант режиссера. Несмотря на то что действие «Героя» полностью завязано на иранской культуре, эта картина абсолютно универсальна и понятна в любой стране. С одной стороны, зрителю из России (или из Европы и США) придется разбираться в практике долговых тюрем. С другой, в центре сюжета оказываются рассуждения о человеческой честности, да и просто о поведении в обществе.

И тем интереснее наблюдать, как меняется форма повествования по ходу действия. Поначалу Рахим все же кажется положительным героем. Да, его помыслы могли быть не так чисты, но фактически он совершил доброе дело. Но потом с каждым новым шагом Рахим откровенно сам все портит, словно иллюстрируя поступками поговорку «простота хуже воровства». Неуклюжие попытки использовать «ложь во спасение» тоже лишь усложняют ситуацию, причем не только для него, но и для всех окружающих.

Герой

Но еще интереснее, что с определенного момента (примерно с середины фильма) Фархади начинает водить за нос и зрителя, добавляя почти детективных деталей в сюжет и плотно переплетая события с сегодняшней культурой. Здесь уже скорее хочется процитировать старый слоган «Не запостил — значит, не было». Рахиму приходится доказывать, что он действительно совершил свой героический поступок, ведь документальных подтверждений произошедшему нет. Зато есть неблаговидные видеоролики, которые даже при ограничениях иранского интернета могут сильно подмочить репутацию и ему, и всем, кто взялся поддержать мужчину в его, казалось бы, добром деле.

Можно чуть заспойлерить и сказать, что на некоторые вопросы автор так и не ответит, явно подчеркивая, что суть не в самой истине, а в том, как ее видит каждый из участников этой запутанной истории. И тут самое интересное — задуматься о перемене отношения окружающих (да и своего) к разным персонажам. Так, например, человек, которому Рахим задолжал, в какой-то момент становится чуть ли не главным злодеем, хоть сам он ничего предосудительного не сделал. А еще забавнее, что в формально патриархальном обществе на экране правят женщины. Мужчины, якобы командующие всем, на самом деле лишь ждут, пока им помогут. И очень легко в сценах из, казалось бы, другой культуры увидеть лица и характеры своих знакомых, коллег или даже родственников. Да и идейная линия о том, что общество само ставит кого-то на пьедестал, а потом само же сгоняет, очень уж близка многим. Разве что заикающийся сын Рахима кажется каким-то слишком нарочитым персонажем. Как будто режиссер использует его так же, как и герои, — чтобы разжалобить зрителя.

Единственное, на что можно посетовать: увлекшись действительно захватывающей историей и характерами, Асгар Фархади будто забыл о визуальном повествовании. Интересные режиссерские приемы можно увидеть лишь в начале, когда герой карабкается по лестнице, да в финале, где свободу показывают через узкий проем двери. Все остальное время он снимает стандартными средними планами, позволяя просто наблюдать за происходящим, но никак не дополняя события киноязыком. Но к счастью, действие получилось самодостаточным, о недоработках захочется думать уже после просмотра.