После пробуждения, 2021

Очередной фильм режиссера Элизы Аморузо рассказывает историю двух подростков – Вивьен (Белла Торн) и Роя (Бенджамин Масколо), у которых очень мало общего, хотя на самом деле они жутко похожи друг на друга.

Он – проблемный молодой человек, который учится жить с травмами, которые он получил в детстве и с которыми он не может справиться по сей день.

Она – отличница и преуспевает во всех предметах, особенно в физике, и надеется, что однажды сможет поступить в один из лучших американских университетов. При этом Вивьен не живет полноценной жизнью, убежденная, что счастье можно отложить на ближайшее будущее и что настоящее должно быть полностью сосредоточено на учебе. Вивьен уверена, что все можно заранее распланировать и знать ответ, прямо как в математических формулах. Но математика также имеет свои переменные, и, как часто бывает, жизни удается сплетать события удивительным и неожиданным образом.

В идеально распланированной жизни Вивьен наступает разлад, когда она встречает Роя и проводит с ним потрясающий вечер, благодаря которому она чувствует себя как никогда живой. Однако все рушится в миг, когда девушка попадает в аварию и оказывается в больнице. Очнувшись, Вивьен понимает, что ничего не помнит. Однако за ее сердце готовы сразиться сразу два молодых человека, одного из которых она практически не знает.

Несмотря на противоположные характеры, из-за несчастного случая Вивьен и Рой задумаются о жизни и сблизятся, чтобы без колебаний прожить настоящее и безумно полюбить друг друга.