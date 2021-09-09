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Time Is Up

После пробуждения, 2021

2021 / Италия
6.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Итальянская мелодрама о потерявшей память девушке и двух ее возлюбленных
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Причины посмотреть Факты О фильме

Очередной фильм режиссера Элизы Аморузо рассказывает историю двух подростков – Вивьен (Белла Торн) и Роя (Бенджамин Масколо), у которых очень мало общего, хотя на самом деле они жутко похожи друг на друга.

Он – проблемный молодой человек, который учится жить с травмами, которые он получил в детстве и с которыми он не может справиться по сей день.
Она – отличница и преуспевает во всех предметах, особенно в физике, и надеется, что однажды сможет поступить в один из лучших американских университетов. При этом Вивьен не живет полноценной жизнью, убежденная, что счастье можно отложить на ближайшее будущее и что настоящее должно быть полностью сосредоточено на учебе. Вивьен уверена, что все можно заранее распланировать и знать ответ, прямо как в математических формулах. Но математика также имеет свои переменные, и, как часто бывает, жизни удается сплетать события удивительным и неожиданным образом.

В идеально распланированной жизни Вивьен наступает разлад, когда она встречает Роя и проводит с ним потрясающий вечер, благодаря которому она чувствует себя как никогда живой. Однако все рушится в миг, когда девушка попадает в аварию и оказывается в больнице. Очнувшись, Вивьен понимает, что ничего не помнит. Однако за ее сердце готовы сразиться сразу два молодых человека, одного из которых она практически не знает.
Несмотря на противоположные характеры, из-за несчастного случая Вивьен и Рой задумаются о жизни и сблизятся, чтобы без колебаний прожить настоящее и безумно полюбить друг друга.

Помимо актрисы Беллы Торн и актера Бенджамина Масколо, к актерскому составу также присоединились актер Николай Александров, Роберто Пурвис и Себастиано Пигацци.

Актриса Белла Торн, известная также как модель и инфлюенсер, приобрела популярность после выхода сериала канала Disney «Танцевальная лихорадка» и фильма ужасов Netflix «Няня».

Основные съемки фильма проходили с ноября по декабрь 2020 года в Италии и США и продлились примерно шесть недель.

Для итальянского певца Бенджамина Масколо это первая роль в кино. Он широко известен у себя на родине в Италии в качестве второго участника популярного музыкального дуэта Benji-Fede, в котором он играет вместе со своим другом Федерико Росси. Начиная с 2021 года Бенджамин Масколо решил сосредоточиться на сольной карьере и начал выступать под псевдонимом B3N.

Актриса Белла Торн и певец Бенджамин Масколо являются парой в реальной жизни.

Режиссер Элиза Аморузо выступила также сценаристом фильма в соавторстве с Лоренцо Юра и Патрицией Фьореллини.

Режиссер Элиза Аморузо приобрела популярность благодаря документальному фильму о модном блогере-миллионнике и предпринимателе Кьяре Ферраньи. Также режиссер сняла свой собственный проект для Netflix, основанный на итальянском бестселлере под названием «Верность», рассказывающий о проблемах в личной жизни миланской пары в возрасте 30 лет.

Актер и певец Бенджамин Масколо признался, что сыграть роль в фильме его уговорила его девушка актриса Белла Торн.

Продюсером фильма выступил Марко Беларди и его компания Lotus Production, которая входит в группу компаний Leone Film Group.

Очнувшись после аварии, Вивиан не может вспомнить события последнего времени. Ей придется сделать выбор между двумя парнями, вот только она не помнит, в каких отношениях с кем из них сейчас находится.

6.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 сентября 2021
Премьера онлайн 24 сентября 2021
Премьера в мире 9 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Элиза Аморузо
В ролях
Белла Торн
Белла Торн
Роберто Пурвис
Роберто Пурвис
Джампьеро Джудика
Джампьеро Джудика
Себастиано Пигацци
Себастиано Пигацци
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма После пробуждения 2 постера
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После пробуждения
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Главная героиня Вивиан (Белла Торн — «Нация убийц», «В ринге только девушки») — молодая девушка, увлекающаяся квантовой физикой. Итальянская женская версия Шелдона Купера, помимо блестящего ума, обладает и привлекательной внешностью. Девушка встречается с молодым парнем по имени Стив (Себастиано Пигацци — «Мы те, кто мы есть»). Он — пловец, показывающий хорошие результаты в школьной команде по плаванию. Впереди у Стива…
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Константин Гундерин 28 сентября 2021, 02:51
Самая настоящая потрясающая итальянская драма! С красивыми пейзажами и архитектурой, с необычайной художественной композицией и интересным идейным… Читать дальше…
User 23 сентября 2021, 20:25
Ужас! Задумка хорошая, но фильм плохой! Тупые долгие диалоги между героями! Не интригующее начало! Медленное расскачивание истории! Хотелось уйти… Читать дальше…
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29 голосов
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