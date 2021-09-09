После пробуждения, 2021

Очередной фильм режиссера Элизы Аморузо рассказывает историю двух подростков – Вивьен (Белла Торн) и Роя (Бенджамин Масколо), у которых очень мало общего, хотя на самом деле они жутко похожи друг на друга.
Он – проблемный молодой человек, который учится жить с травмами, которые он получил в детстве и с которыми он не может справиться по сей день.
Она – отличница и преуспевает во всех предметах, особенно в физике, и надеется, что однажды сможет поступить в один из лучших американских университетов. При этом Вивьен не живет полноценной жизнью, убежденная, что счастье можно отложить на ближайшее будущее и что настоящее должно быть полностью сосредоточено на учебе. Вивьен уверена, что все можно заранее распланировать и знать ответ, прямо как в математических формулах. Но математика также имеет свои переменные, и, как часто бывает, жизни удается сплетать события удивительным и неожиданным образом.
В идеально распланированной жизни Вивьен наступает разлад, когда она встречает Роя и проводит с ним потрясающий вечер, благодаря которому она чувствует себя как никогда живой. Однако все рушится в миг, когда девушка попадает в аварию и оказывается в больнице. Очнувшись, Вивьен понимает, что ничего не помнит. Однако за ее сердце готовы сразиться сразу два молодых человека, одного из которых она практически не знает.
Несмотря на противоположные характеры, из-за несчастного случая Вивьен и Рой задумаются о жизни и сблизятся, чтобы без колебаний прожить настоящее и безумно полюбить друг друга.
Помимо актрисы Беллы Торн и актера Бенджамина Масколо, к актерскому составу также присоединились актер Николай Александров, Роберто Пурвис и Себастиано Пигацци.
Актриса Белла Торн, известная также как модель и инфлюенсер, приобрела популярность после выхода сериала канала Disney «Танцевальная лихорадка» и фильма ужасов Netflix «Няня».
Основные съемки фильма проходили с ноября по декабрь 2020 года в Италии и США и продлились примерно шесть недель.
Для итальянского певца Бенджамина Масколо это первая роль в кино. Он широко известен у себя на родине в Италии в качестве второго участника популярного музыкального дуэта Benji-Fede, в котором он играет вместе со своим другом Федерико Росси. Начиная с 2021 года Бенджамин Масколо решил сосредоточиться на сольной карьере и начал выступать под псевдонимом B3N.
Актриса Белла Торн и певец Бенджамин Масколо являются парой в реальной жизни.
Режиссер Элиза Аморузо выступила также сценаристом фильма в соавторстве с Лоренцо Юра и Патрицией Фьореллини.
Режиссер Элиза Аморузо приобрела популярность благодаря документальному фильму о модном блогере-миллионнике и предпринимателе Кьяре Ферраньи. Также режиссер сняла свой собственный проект для Netflix, основанный на итальянском бестселлере под названием «Верность», рассказывающий о проблемах в личной жизни миланской пары в возрасте 30 лет.
Актер и певец Бенджамин Масколо признался, что сыграть роль в фильме его уговорила его девушка актриса Белла Торн.
Продюсером фильма выступил Марко Беларди и его компания Lotus Production, которая входит в группу компаний Leone Film Group.
Очнувшись после аварии, Вивиан не может вспомнить события последнего времени. Ей придется сделать выбор между двумя парнями, вот только она не помнит, в каких отношениях с кем из них сейчас находится.