«Соври мне правду»: Рецензия Киноафиши

Молодая пара решает отдохнуть в загородном доме вдали от городской суеты. Герои всего полгода вместе, но парень уже сейчас готов жениться на своей девушке. Неожиданный приезд младшей сестры и бывшего возлюбленного героини ставит под угрозу отношения влюбленных. Всем четверым предстоит противостоять нахлынувшей страсти, а все более опасные психологические игры могут привести к плачевным результатам.

В российской индустрии жанр эротического триллера не то чтобы особенно развит, поэтому выбор дебютантки Ольги Акатьевой снять картину именно в таком виде кажется довольно смелым шагом. В духе многочисленных триллеров, герои оказываются как бы изолированными от внешнего мира. Действие происходит исключительно в стенах огромного коттеджа и на близлежащей территории, а сами обитатели дома – практически заложники ситуации, в которой каждый так или иначе связан с другим персонажем. Герои настолько отчуждены от реальности, что сложно представить, какой сейчас год или чем они занимаются, помимо секса, распития вина и плетения интриг. Четверка словно бы находится в отдельной вселенной, где они обречены терпеть общество друг друга. Все бы ничего, но к характерным шаблонам триллера тут также прибавляется толстый слой мелодрамы. Дело здесь скорее не в том, что разобраться в связях героев поначалу может быть сложным, а в слабо прописанных диалогах, от которых веет обыкновенной мыльной оперой. Вся эта «мишура» сложно сплетенной драмы мешает фильму разогнаться и стать рисковым проектом о человеческой жестокости и многовековом напряжении между двумя полами.

Соври мне правду

Психологические интриги действительно могут удивить зрителя, но то, в какую обертку они упакованы, заставляет воспринимать все происходящее с долей иронии и шутки. Вполне возможно, Акатьева этого и добивалась – сбалансировать свой рассказ репликами Прилучного, которые порой кажутся чистой импровизацией. Но в таком случае претенциозность картины, выходящая через край, как минимум вынуждают чувствовать испанский стыд в некоторых сценах. По этой причине молодым актерам, особенно Дарье Мельниковой, здесь нечего играть. Признаваясь в любви или же бросая друг другу вызов, действующие лица не обладают красноречивостью.

Справедливости ради, хочется поблагодарить Акатьеву за попытку продемонстрировать на экране нетипичных женских героинь. Ни одна из сестер не является здесь функцией, которая раскрывает сюжетную арку мужского персонажа. Пусть развязка случится лишь в конце, но на протяжении всей истории перед нами сомнительные девушки, настоящие злодейки. Конечно, в большей степени эти сестры выставляют себя картонными фигурами на блеклом полотне, но именно благодаря их таинственности ненароком ждешь окончание фильма.

Соври мне правду

Что касается финала, «Соври мне правду» – одна из тех лент, которая имеет несколько концовок. Как только карты были раскрыты, а неизбежное происшествие произошло, кажется, что здесь уже вырисовывается жирная точка, но нет, зрителей ждет еще одна сцена, притворяющаяся финалом, и после наконец действительно заключительный акт, который в общем-то может стать началом другой истории. Из-за такой разрозненности кажется, что фильм потерял счет времени и своей растянутостью (не хронометражем, а именно повествованием) начинает утомлять и без того уставшего от резких сюжетных поворотов зрителя.

Вопреки своим недостаткам, «Соври мне правду» совершенно точно не останется без внимания зрителей. Во-первых, российской аудитории, наверняка, будет интересно взглянуть на отечественный триллер с откровенными постельными сценами. Во-вторых, яркий актерский состав, имеющий немало поклонников, делает этот проект намного более смотрибельным, чем он мог бы быть без них. Ну, и в-третьих, любителям запутанного сюжета здесь будет над чем поломать голову.