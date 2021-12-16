Елки 8 - трейлер
Елки 8. Трейлер

Дата публикации: 1 декабря 2021
Елки 8 – Возвращение антологии «Елки», которая теперь расскажет реальные истории новогодних чудес.
Михаил Колобов 16 декабря 2021, 12:18
Сходили с девушкой в кино и отлично провели время. Киркоров круто сам с себя поржал, а Чиповская просто супер стерва))
16 декабря 2021, 18:22
в ответ на сообщение Михаил Колобов от 16 декабря 2021, 12:18
nataliya78 16 декабря 2021, 19:11
Полное гавно, не тратьте деньги и время.
Танечка Верпаховская 17 декабря 2021, 13:33
Полная фигня. Хорошо хоть только 100 рублей потратила. Но оно того не стоит.
Алексей Гусев 18 декабря 2021, 02:29
Фильм не смотрел! Но, увидев в трейлере Бузову - решил не ходить. Точняк хлам.
Да и после "Ёлок последних", понятно что Бекманбетов слился и Базилевс просто хотят бабла нагреть на франшизе.
Dinislam Gochiyaev 18 декабря 2021, 20:15
Когда выйдут Ёлки 8?
User 19 декабря 2021, 01:19
Печаль совсем не елки
Герман Кулешов 19 декабря 2021, 14:58
Лучше не смотреть российские фильмы вообще!
Елена Егорова 20 декабря 2021, 09:23
Это просто оскорбление чувств любителей тех ёлок!)
Нет в фильме новогоднего настроения,доброты, ничего не цепляет.Помню те ёлки все эти эмоции во время просмотра и после были.Единственное только история где сыграл Кулик улыбнула.
В общем это совсем не ёлки..
Киноафиша.инфо 20 декабря 2021, 14:41
в ответ на сообщение Dinislam Gochiyaev от 18 декабря 2021, 20:15
Здравствуйте, "Ёлки 8" в российском прокате с 16 декабря.
Бауржан Мукашев 22 декабря 2021, 01:59
Советую
Mev28 24 декабря 2021, 17:17
Потратили время и деньги. Жаль и того и другого. Тоскливо, скучно, сюжета вообще нет
Алина Сокотнюк 25 декабря 2021, 20:43
Как по мне то фильм стоит внимания. Новеллы интересные, юмор неплохой
olesya200519 26 декабря 2021, 13:12
ожидала большего
User 30 декабря 2021, 22:56
Фильм, отмывание дегег! Смысла нет, связи с прелудущими елками- нет! Все скомкано, полная фигня! До этого елки был Новгодним фильмом, но после этого- пустая трата времени!
oedchik 1 января 2022, 19:40
Не поняла, чем вызван негатив к фильму.. Каких вообще спецэффектов ждали от Елок? Это фильм о добрых историях людей, которые верят в чудеса. Истории новые, суть прежняя. Все актуально, затронули тему пандемии на юмористическом уровне. По-прежнему добрый фильм, можно и посмеяться и взгрустнуть.. говорю за нашу семью - нам понравился, мы не пожалели!
User 2 января 2022, 23:31
Почему в Армавире нет этой коммедии?
Анастасия Кондратьева 4 января 2022, 20:55
Елки перестали бвть смешными, эпизоды похожи один на другой. Если нечего снимать, зачем портить впечатление.. были «Елки Последние» елки 7, закончили бы на них.. звезду ставлю за Урганта и Светлакова 🙈🙈🙈
ElizavetaPersonal 5 января 2022, 16:42
Опять пихают рекламу и приглашают псевдоактеров таких как Стас и Бузова 😒
Елки 8 комедия, 2021, Россия
