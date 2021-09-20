«Холодный расчет»: Рецензия Киноафиши

При солнечных лучах венецианского острова Лидо показали новую работу Пола Шредера, любимого сценариста Мартина Скорсезе и очень детализированного режиссёра прошлого и настоящего. Рассказываем, о чем «Холодный расчет» и правильно ли перевели название фильма.

В центре сюжета – путешествие Уильяма Телла по казино и общение с самыми разными личностями. Мужчина с профессиональным хладнокровием владеет колодой и незаметно считает карты. Впереди – серьезный турнир по покеру и значительный выигрыш. Вот бы только некий молодой человек не заставил поменять планы.

На пути Уильяма Телла, о котором в начале фильма зрители практически ничего не знают, – новое казино и свежая колода карт. Мужчина регистрируется в ближайшем мотеле и предается своему загадочному ритуалу. Несколько часов он проводит за тем, что покрывает весь свой номер в белые простыни. Со стороны это кажется слишком стерильным, точным и минималистичным. То ли это специально, чтобы не замарать все помещение в крови, то ли это очевидная психологическая проблема. Пол Шредер согласен на обе трактовки, но больше склоняется к обычному ОКР на почве посттравматического расстройства. Современная Америка в его видении, как и Америка «Таксиста», – это целое сборище ментальных проблем. Другого выхода нет.

Холодный расчет

Мужчина до идеала возвёл карточные игры, колода ему необходима точно так же, как зубная щетка. Только надувает он мелких любителей покера, потому что мороки меньше, да и вопросов ни у кого не возникнет, почему ему удаётся каждый раз стать победителем. Уильям Телл только ухудшает своё ОКР, когда считает карты, а если собьется, то случится рецидив и настоящий брейкдаун. Правда, его зрители застанут только в конце, поэтому сначала будет только холодный расчет (спасибо отечественным прокатчикам за русификацию названия, тут они попали в точку).

«Таксист», «Дневник пастыря», «Холодный расчет» – герои у Пола Шредера все сумасшедшие, потомки жестокой американской истории и просто выжившие. В финале они обязательно окончательно сойдут с ума и не увидят свет Божий. Уильяму Теллу хочется чего-то другого, поэтому он внезапно подбирает молодого паренька по имени Кëрк и путешествует с ним по турнирам. На выигранные деньги мужчина хочет обеспечить хорошее будущее парню, а то у последнего только мысли о мести за родного отца.

Расплатиться со своими врагами хотят практически все у Пола Шредера, но Уильям выбирает путь проводника, своего рода ментора. Ну хотя бы что-то хорошее он же должен сделать в жизни. А то сначала он пытал «пленных» и не видел другой жизни для себя, потом за свои деяния оказался в тюрьме, а теперь надуривает наивных любителей поиграть в покер. Уильям понимает, что ему нет прощения, но мужчина все равно ожидает милосердия. Последнее обязательно поступит, если человек способен сознаться в своих грехах.

Холодный расчет

Интересным образом в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля диктуется тема культурного наследия, отцовства, материнства и наставничества. Новая работа Пола Шредера попала на итальянский смотр как раз по последнему критерию. Уильям, словно потомок Холдена из «Над пропастью во ржи», который пытается спасти детей от пропасти, делает все возможное, чтобы молодому американскому поколению жилось лучше. Только такие самаритяне все равно под конец оказываются где-то взаперти – либо в психушке, либо в тюрьме.