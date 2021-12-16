Елки 8, 2021

5 причин посмотреть фильм «Елки 8»
Очередная, уже восьмая часть, легендарной новогодней франшизы, которая традиционно дарит нам чувство маленького праздника и атмосферу волшебства. «Елки 8» — идеальный вариант для больших поклонников отечественного кинематографа и просто людей, неравнодушных к современному кино. Легкая, приятная и местами трогательная комедия подарит вам бурю самых незабываемых впечатлений, которые вы сможете пронести в своем сердце весь следующий год.
К своим ролям в фильме вернется легендарный дуэт Ивана Урганта и Сергея Светлакова, которые за предыдущие семь частей новогодней франшизы успели стать не просто друзьями, но по-настоящему близкими друг другу людьми. Если вам все еще любопытно узнать, куда приведут отношения этих двух горе-персонажей, вам определенно стоит купить билет на «Елки 8».
Как и в предыдущих фильмах, постановщиками новых «Елок» стали сразу несколько человек, среди них – Антон Богданов, Василий Зоркий, Александра Лупашко и многие другие. Каждый из режиссеров ответственен за отдельную историю, которая займет свое место в картине. Многие помнят Богданова по фильму «Огонь», где он сыграл небольшую роль. Лупашко в этом году уже успела выступить режиссером одного из эпизодов сериала «Шестнадцать+».
Ожидается, что в новых «Елках» появятся признанные звезды российской эстрады, среди которых – Филипп Киркоров и скандальная Ольга Бузова. Не исключено, что артисты предстанут в фильме в роли самих себя. И все же есть шанс, что они сыграют совершенно новых, вымышленных персонажей.
В ленте также можно будет увидеть таких популярных российских актеров, как Анна Чиповская, Дарья Мороз, Евгений Кулик и Никита Ефремов. По всей видимости, у каждого из актеров будет своя значимая роль в грядущих «Елках». Узнать подробности получится только у тех, кто все-таки решится сходить на фильм в кино.
В одном из интервью Сергей Светлаков рассказал, что сюжет новых «Елок» максимально связан с событиями, происходящими в мире последние годы. По словам актера, создатели фильма осознали, что зрителям в данный момент просто необходимо увидеть «актуальный контекст и юмор». Вероятнее всего, в «Елках 8» будет затронута тема всеобщей пандемии и последующего карантина.
Премьера фильма запланирована на 30 декабря. Сообщается, что помимо кинотеатров, «Елки 8» будут доступны и на стриминговых площадках, чтобы каждый житель нашей страны смог посмотреть свой любимый новогодний фильм, не выходя из дома. В конце концов, далеко не каждый может себе это позволить.
Известно, что съемки ленты проходили в Перми, Уфе, Саранске и даже Тюмени. Кроме того, были задействованы и другие, менее известные российские города. Отмечается также, что сюжет восьмой части «Елок» будет основан на реальных событиях – однако никто не сообщает, на каких именно.
Для Антона Богданова, известного по сериалу «Реальные пацаны», новая часть «Елок» станет дебютом в режиссуре. До этого Богданов работал преимущественно как актер, он снимался в предыдущих частях тех же «Елок», его персонаж даже успел полюбиться зрителям.
Создатель новогодней франшизы Тимур Бекмамбетов в этот раз не стал участвовать в производстве фильма, заняв лишь место художественного руководителя восьмой части. С чем связано данное решение — не сообщается. Не исключено, что Бекмамбетов был слишком занят другими проектами.
Возвращение антологии «Елки», которая теперь расскажет реальные истории новогодних чудес.
Да и после "Ёлок последних", понятно что Бекманбетов слился и Базилевс просто хотят бабла нагреть на франшизе.