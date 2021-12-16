Елки 8, 2021

5 причин посмотреть фильм «Елки 8»

Очередная, уже восьмая часть, легендарной новогодней франшизы, которая традиционно дарит нам чувство маленького праздника и атмосферу волшебства. «Елки 8» — идеальный вариант для больших поклонников отечественного кинематографа и просто людей, неравнодушных к современному кино. Легкая, приятная и местами трогательная комедия подарит вам бурю самых незабываемых впечатлений, которые вы сможете пронести в своем сердце весь следующий год.

К своим ролям в фильме вернется легендарный дуэт Ивана Урганта и Сергея Светлакова, которые за предыдущие семь частей новогодней франшизы успели стать не просто друзьями, но по-настоящему близкими друг другу людьми. Если вам все еще любопытно узнать, куда приведут отношения этих двух горе-персонажей, вам определенно стоит купить билет на «Елки 8».

Как и в предыдущих фильмах, постановщиками новых «Елок» стали сразу несколько человек, среди них – Антон Богданов, Василий Зоркий, Александра Лупашко и многие другие. Каждый из режиссеров ответственен за отдельную историю, которая займет свое место в картине. Многие помнят Богданова по фильму «Огонь», где он сыграл небольшую роль. Лупашко в этом году уже успела выступить режиссером одного из эпизодов сериала «Шестнадцать+».

Ожидается, что в новых «Елках» появятся признанные звезды российской эстрады, среди которых – Филипп Киркоров и скандальная Ольга Бузова. Не исключено, что артисты предстанут в фильме в роли самих себя. И все же есть шанс, что они сыграют совершенно новых, вымышленных персонажей.

В ленте также можно будет увидеть таких популярных российских актеров, как Анна Чиповская, Дарья Мороз, Евгений Кулик и Никита Ефремов. По всей видимости, у каждого из актеров будет своя значимая роль в грядущих «Елках». Узнать подробности получится только у тех, кто все-таки решится сходить на фильм в кино.