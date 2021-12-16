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Елки 8 Елки 8
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Елки 8, 2021

2021 / Россия
4.8 Оцените
52 голоса
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Иван Ургант и Сергей Светлаков в новых историях о новогодних чудесах!
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Елки 8»

Очередная, уже восьмая часть, легендарной новогодней франшизы, которая традиционно дарит нам чувство маленького праздника и атмосферу волшебства. «Елки 8» — идеальный вариант для больших поклонников отечественного кинематографа и просто людей, неравнодушных к современному кино. Легкая, приятная и местами трогательная комедия подарит вам бурю самых незабываемых впечатлений, которые вы сможете пронести в своем сердце весь следующий год.

К своим ролям в фильме вернется легендарный дуэт Ивана Урганта и Сергея Светлакова, которые за предыдущие семь частей новогодней франшизы успели стать не просто друзьями, но по-настоящему близкими друг другу людьми. Если вам все еще любопытно узнать, куда приведут отношения этих двух горе-персонажей, вам определенно стоит купить билет на «Елки 8».

Как и в предыдущих фильмах, постановщиками новых «Елок» стали сразу несколько человек, среди них – Антон Богданов, Василий Зоркий, Александра Лупашко и многие другие. Каждый из режиссеров ответственен за отдельную историю, которая займет свое место в картине. Многие помнят Богданова по фильму «Огонь», где он сыграл небольшую роль. Лупашко в этом году уже успела выступить режиссером одного из эпизодов сериала «Шестнадцать+».

Ожидается, что в новых «Елках» появятся признанные звезды российской эстрады, среди которых – Филипп Киркоров и скандальная Ольга Бузова. Не исключено, что артисты предстанут в фильме в роли самих себя. И все же есть шанс, что они сыграют совершенно новых, вымышленных персонажей.

В ленте также можно будет увидеть таких популярных российских актеров, как Анна Чиповская, Дарья Мороз, Евгений Кулик и Никита Ефремов. По всей видимости, у каждого из актеров будет своя значимая роль в грядущих «Елках». Узнать подробности получится только у тех, кто все-таки решится сходить на фильм в кино.

В одном из интервью Сергей Светлаков рассказал, что сюжет новых «Елок» максимально связан с событиями, происходящими в мире последние годы. По словам актера, создатели фильма осознали, что зрителям в данный момент просто необходимо увидеть «актуальный контекст и юмор». Вероятнее всего, в «Елках 8» будет затронута тема всеобщей пандемии и последующего карантина.

Премьера фильма запланирована на 30 декабря. Сообщается, что помимо кинотеатров, «Елки 8» будут доступны и на стриминговых площадках, чтобы каждый житель нашей страны смог посмотреть свой любимый новогодний фильм, не выходя из дома. В конце концов, далеко не каждый может себе это позволить.

Известно, что съемки ленты проходили в Перми, Уфе, Саранске и даже Тюмени. Кроме того, были задействованы и другие, менее известные российские города. Отмечается также, что сюжет восьмой части «Елок» будет основан на реальных событиях – однако никто не сообщает, на каких именно.

Для Антона Богданова, известного по сериалу «Реальные пацаны», новая часть «Елок» станет дебютом в режиссуре. До этого Богданов работал преимущественно как актер, он снимался в предыдущих частях тех же «Елок», его персонаж даже успел полюбиться зрителям.

Создатель новогодней франшизы Тимур Бекмамбетов в этот раз не стал участвовать в производстве фильма, заняв лишь место художественного руководителя восьмой части. С чем связано данное решение — не сообщается. Не исключено, что Бекмамбетов был слишком занят другими проектами.

Возвращение антологии «Елки», которая теперь расскажет реальные истории новогодних чудес.

4.8 Оцените
52 голоса
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 декабря 2021
Премьера в мире 16 декабря 2021
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Александра Лупашко
Александра Лупашко
В ролях
Иван Ургант
Иван Ургант
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Евгений Кулик
Евгений Кулик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Елки 8 2 постера
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Наша рецензия
Страна готовится к празднованию Нового года. Не опять, а снова. Франшиза делает оборот вокруг собственной оси и возвращает зрителей в свою изощренную художественную реальность. В мире «Елок», как и в реальности, издержки пандемии коронавируса. Заглавные персонажи последних эпизодов франшизы, Борис (Иван Ургант) и Евгений (Сергей Светлаков), в центре внимания одной из новелл: давние друзья собираются в загородном доме Евгения накануне Нового года. В других городах нашей…
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Алексей Гусев 18 декабря 2021, 02:29
Фильм не смотрел! Но, увидев в трейлере Бузову - решил не ходить. Точняк хлам.
Да и после "Ёлок последних", понятно что Бекманбетов слился и Базилевс просто хотят бабла нагреть на франшизе.
nataliya78 16 декабря 2021, 19:11
Полное гавно, не тратьте деньги и время.
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