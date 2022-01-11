«Фальшивомонетчик»: Рецензия Киноафиши

Джон Фогель был грабителем банков, но прославился как фальшивомонетчик, причем один из крупнейших в новейшей истории — в 1995 году у него обнаружили двадцать два миллиона поддельных долларов. Правда, сбыть из них он смог всего пятьдесят тысяч. Уже после его смерти его дочь, Дженнифер Фогель, ставшая журналисткой, написала книгу о своем отце «Flim Flam Man», названную в честь песни американской певицы Лоры Ниро. Интересно, что песня была написана специально для одноименного фильма Ирвина Кершнера «Вздорный человек», главным героем которого был Мордехай Джонс — мошенник и трикстер, отчасти напоминающий Фогеля.

Именно на основе книги Дженнифер братьями Баттеруортами («Форд против Феррари») и был написан сценарий, поставленный Шоном Пенном, для которого «Фальшивомонетчик» стал пятой полнометражной режиссерской работой. После удачных и небезынтересных с художественной точки зрения «Бегущего индейца», «Постового на перекрестке», «Обещания» и «В диких условиях» его предпоследний фильм — «Последнее лицо» — довольно тихо провалился в прокате и в прессе. Вообще, в карьере Пенна намечается интересная тенденция — чем спокойнее становится его личная жизнь, прежде бурная, полная алкоголя и наркотиков, тем более невзрачно выглядят его картины.

Фальшивомонетчик

«Фальшивомонетчик», к сожалению, эту тенденцию прервать не смог, по крайней мере, полностью, но все же отдельные удачные моменты в нем попадаются. Начнем с того, что это не типичный байопик о сорвиголове, романтизирующий близоруких преступников, забывших о том, что времена Дикого Запада давно прошли. Фильм рассказывает историю не столько самого Фогеля, сколько его дочери Дженнифер и эволюции ее отношений с отцом — от восхищения в детстве до разочарования в юности и конечного примирения. Да, делает это Пенн чересчур мелодраматично, с чрезмерным надрывом, с дробящей неспешный ритм повествования живой камерой, но точка зрения на Фогеля — вечного Питера Пена, как его называет в фильме Дженнифер — всё же довольно нестандартна.

Фальшивомонетчик

Главной неудачей, однако, остается некоторая шаблонность героев — самого Фогеля, Дженнифер, предстающей на протяжении большей части фильма лишь жертвой, и Пэтти Фогель (Кэтрин Уинник) – то спивающейся, то обращающейся к богу жены Джона. Меланхоличный «фальшивомонетчик», изображенный Пенном то бравурно карикатурно в молодости, то отчетливо достоверно в образе стареющего и загнанного в угол неудачника, хорош в этой последней части и заставляет сожалеть об упущенных возможностях, ведь видимое сходство между историей Джона Фогеля и Шона Пенна проступает довольно отчетливо, особенно на фоне их отношений с детьми. Дочь Пенна от Робин Райт, Дилан Пенн, играет в фильме Дженнифер Фогель. Фильм, вероятно, понравится любителям «медленных», жанровых фильмов.