После. Глава 3, 2021

В очередной части трилогии «После» сюжет снова вращается вокруг отношений юных Тессы и Хардина. В конце предыдущего фильма появился отец Тессы, что спровоцировало конфликт между главными героями, а также между Тессой и ее матерью.
В тот момент, когда Тесса принимает самое важное решение в своей жизни, мир вокруг нее начинает рушится и все привычные и устоявшиеся вещи меняются кардинальным образом. Новые факты и откровения сначала о ее семье, а затем и о самом Хардине бросают вызов всему, во что Тесса верила и что знала. Все это ставит ее взгляды на жизнь и веру в светлое будущее под сомнение и затрудняет ее дальнейшие действия.
В третьей части франшизы Тессе предстоит преодолеть череду очередных испытаний, а также выяснить, что происходит между ней и Хардином, который, обнаружив, что она скрывает от него некий секрет, вместо того чтобы понять и поддержать возлюбленную, тотчас начинает шантажировать и давить на нее.
В глубине души Тесса знает, что Хардин безумно ее любит и сделает все, чтобы защитить, но есть разница между любовью к кому-то и возможностью быть рядом. Этот цикл ревности, непредсказуемого гнева и прощения утомляет главную героиню. Тесса понимает, что никогда не испытывала таких чувств ни к кому прежде. Однако стоит ли эта неутолимая страсть между ней и Хардином всей той драмы, через которую ей приходится проходить каждый день? Раньше любви было достаточно, чтобы быть вместе. Но что случится, если Тесса теперь последует за зовом своего сердцем и наконец решится переехать в Сиэтл?
Предварительная подготовка к производству третьего фильма должна была начаться в сентябре 2020 года. Об этом было объявлено, когда стало известно о планах на четвертый и, предположительно, последний фильм франшизы. Слухи о том, что производство в итоге начнется в октябре 2020 года, появились, когда издание Production Weekly опубликовало обзор, в котором октябрь значился как месяц начала производства фильма.
В сентябре 2020 года главный операционный директор кинокомпании Voltage Pictures Джонатан Дектер подтвердил, что в октябре запланированы съемки сразу двух фильмов. Данное заявление вызвало обеспокоенность среди фанатов из-за продолжающейся пандемии COVID-19, которая стала причиной того, что съемки многих фильмов в США были отложены.
8 сентября 2020 года новый режиссер Кастиль Лэндон объявила, что выбрала несколько мест для съемок, тем самым подтвердив, что производство возобновится в 2020 году. Команда специалистов по спецэффектам и другие члены съемочной группы приземлились в Болгарии примерно 13 августа 2020 года. Съемки официально начались 4 октября 2020 года в одном из кампусов.
Из-за того, что производство переехало в Болгарию в связи с пандемией коронавируса, некоторым актерам пришлось выбыть из проекта. Были заменены актеры, играющие роли Лэндона Гибсона, Кристиана Вэнса и Кимберли.
18 декабря 2020 года официально завершились съемки сразу двух фильмов серии.
По словам режиссера Кастиль Лэндон, в фильме появятся новые книжные персонажи.
Во время съемок третьей части на съемочной площадке фильма не присутствовала автор серии книг «После» Анна Тодд.
Встреча с притягательным бунтарем Хардином разделила жизнь Тессы на «до» и «после». Их судьбы кажутся неразрывно связанными, но Тесса сталкивается со сложным выбором — согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином. Их страстную любовь ждет проверка на прочность — тайны прошлого, новые секреты и ответ на вопрос, что они на самом деле значат друг для друга...