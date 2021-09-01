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После. Глава 3 После. Глава 3
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After We Fell

После. Глава 3, 2021

2021 / США
6.2 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Продолжение романтической саги о юных влюбленных Тессы и Хардина
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Причины посмотреть Факты О фильме

В очередной части трилогии «После» сюжет снова вращается вокруг отношений юных Тессы и Хардина. В конце предыдущего фильма появился отец Тессы, что спровоцировало конфликт между главными героями, а также между Тессой и ее матерью.

В тот момент, когда Тесса принимает самое важное решение в своей жизни, мир вокруг нее начинает рушится и все привычные и устоявшиеся вещи меняются кардинальным образом. Новые факты и откровения сначала о ее семье, а затем и о самом Хардине бросают вызов всему, во что Тесса верила и что знала. Все это ставит ее взгляды на жизнь и веру в светлое будущее под сомнение и затрудняет ее дальнейшие действия.

В третьей части франшизы Тессе предстоит преодолеть череду очередных испытаний, а также выяснить, что происходит между ней и Хардином, который, обнаружив, что она скрывает от него некий секрет, вместо того чтобы понять и поддержать возлюбленную, тотчас начинает шантажировать и давить на нее.

В глубине души Тесса знает, что Хардин безумно ее любит и сделает все, чтобы защитить, но есть разница между любовью к кому-то и возможностью быть рядом. Этот цикл ревности, непредсказуемого гнева и прощения утомляет главную героиню. Тесса понимает, что никогда не испытывала таких чувств ни к кому прежде. Однако стоит ли эта неутолимая страсть между ней и Хардином всей той драмы, через которую ей приходится проходить каждый день? Раньше любви было достаточно, чтобы быть вместе. Но что случится, если Тесса теперь последует за зовом своего сердцем и наконец решится переехать в Сиэтл?

Предварительная подготовка к производству третьего фильма должна была начаться в сентябре 2020 года. Об этом было объявлено, когда стало известно о планах на четвертый и, предположительно, последний фильм франшизы. Слухи о том, что производство в итоге начнется в октябре 2020 года, появились, когда издание Production Weekly опубликовало обзор, в котором октябрь значился как месяц начала производства фильма.

В сентябре 2020 года главный операционный директор кинокомпании Voltage Pictures Джонатан Дектер подтвердил, что в октябре запланированы съемки сразу двух фильмов. Данное заявление вызвало обеспокоенность среди фанатов из-за продолжающейся пандемии COVID-19, которая стала причиной того, что съемки многих фильмов в США были отложены.

8 сентября 2020 года новый режиссер Кастиль Лэндон объявила, что выбрала несколько мест для съемок, тем самым подтвердив, что производство возобновится в 2020 году. Команда специалистов по спецэффектам и другие члены съемочной группы приземлились в Болгарии примерно 13 августа 2020 года. Съемки официально начались 4 октября 2020 года в одном из кампусов.

Из-за того, что производство переехало в Болгарию в связи с пандемией коронавируса, некоторым актерам пришлось выбыть из проекта. Были заменены актеры, играющие роли Лэндона Гибсона, Кристиана Вэнса и Кимберли.

18 декабря 2020 года официально завершились съемки сразу двух фильмов серии.        

По словам режиссера Кастиль Лэндон, в фильме появятся новые книжные персонажи.

Во время съемок третьей части на съемочной площадке фильма не присутствовала автор серии книг «После» Анна Тодд.

Встреча с притягательным бунтарем Хардином разделила жизнь Тессы на «до» и «после». Их судьбы кажутся неразрывно связанными, но Тесса сталкивается со сложным выбором — согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином. Их страстную любовь ждет проверка на прочность — тайны прошлого, новые секреты и ответ на вопрос, что они на самом деле значат друг для друга...

6.2 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 сентября 2021
Премьера онлайн 22 октября 2021
Премьера в мире 1 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Кастилло Лэндон
Кастилло Лэндон
В ролях
Джозефина Лэнгфорд
Джозефина Лэнгфорд
Хиро Файнс-Тиффин
Хиро Файнс-Тиффин
Ариэль Кеббел
Ариэль Кеббел
Мира Сорвино
Мира Сорвино
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После. Глава 3 смотреть онлайн

После. Глава 3
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Через некоторое время после событий второй части Тесса (Джозефина Лэнгфорд) и Хардин (Хиро Файнс-Тиффин) живут вместе, их покой нарушает разве что явившийся внезапно отец Тессы  Ричард (Атанас Сребрев), которого мать Тессы выгнала из дома из-за пьянства девять лет назад. Но проблемы их пары куда серьёзнее. Тесса окончила университет и получает отличное предложение работы в Сиэтле, Хардин же явно не настроен переезжать. Киноэкранизация серии книг, выросшая из фанфиков по творчеству One…
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User 6 сентября 2021, 04:48
самый худший фильм из всех трех, очень скучно, еле досидели до конца. будет еще одна часть этой фигни…. уходить надо красиво!!!! 3/10(((
User 7 сентября 2021, 12:09
Лучше воооще не ходить,мне не понравился !вторая и первая часть была намного лучше
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«Я думаю, что в любви есть что-то такое, чего не объяснить»: интервью с актрисой Джозефиной Лэнгфорд К премьере «После. Глава 3» мы пообщались с исполнительницей главной роли Джозефиной Лэнгфорд. Актриса рассказала нам о том, как ее героиня изменилась в третьей части этой романтической истории, каково было снимать фильм в эпоху пандемии, об ожиданиях фанатов и многом другом.
Написать
31 августа 2021 15:15
«Полностью верю в их влюбленность, настолько это красиво»: интервью с режиссером «После. Глава 3» Кастилл Лэндон Уже 2 сентября на больших экранах стартует продолжение «После. Глава 3». Одна из самых романтичных кинофраншиз, основанная на бестселлерах, продолжает приковывать к себе внимание зрителей по всему миру. Мы не остались в стороне и решили пообщаться с режиссером новой картины, чтобы узнать подробности о любимых героях и о том, как проходили съемки.
Написать
31 августа 2021 15:09
В сети появились фрагменты из фильма «После. Глава 3» Ожидаемая премьера продолжения популярной мелодрамы состоится в кинотеатрах России уже 2 сентября. 
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30 августа 2021 12:41
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