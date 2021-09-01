После. Глава 3, 2021

В очередной части трилогии «После» сюжет снова вращается вокруг отношений юных Тессы и Хардина. В конце предыдущего фильма появился отец Тессы, что спровоцировало конфликт между главными героями, а также между Тессой и ее матерью.

В тот момент, когда Тесса принимает самое важное решение в своей жизни, мир вокруг нее начинает рушится и все привычные и устоявшиеся вещи меняются кардинальным образом. Новые факты и откровения сначала о ее семье, а затем и о самом Хардине бросают вызов всему, во что Тесса верила и что знала. Все это ставит ее взгляды на жизнь и веру в светлое будущее под сомнение и затрудняет ее дальнейшие действия.

В третьей части франшизы Тессе предстоит преодолеть череду очередных испытаний, а также выяснить, что происходит между ней и Хардином, который, обнаружив, что она скрывает от него некий секрет, вместо того чтобы понять и поддержать возлюбленную, тотчас начинает шантажировать и давить на нее.

В глубине души Тесса знает, что Хардин безумно ее любит и сделает все, чтобы защитить, но есть разница между любовью к кому-то и возможностью быть рядом. Этот цикл ревности, непредсказуемого гнева и прощения утомляет главную героиню. Тесса понимает, что никогда не испытывала таких чувств ни к кому прежде. Однако стоит ли эта неутолимая страсть между ней и Хардином всей той драмы, через которую ей приходится проходить каждый день? Раньше любви было достаточно, чтобы быть вместе. Но что случится, если Тесса теперь последует за зовом своего сердцем и наконец решится переехать в Сиэтл?