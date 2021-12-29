«Проклятие монахинь»: Рецензия Киноафиши

В монастыре Святой Терезы, изолированном от внешнего мира, творится всякая чертовщина. В разгар обеда молодая послушница Агнес (Хейли МакФарланд) вдруг начинает сквернословить, между делом двигая посуду силой мысли. Обескураженная мать-настоятельница (Мэри Басс) привязывает одержимую к кровати, а сама звонит в Ватикан, моля о помощи.

Можно предположить, что перед нами типичный фильм ужасов об экзорцизме: Агнес обкладывает монашек трехэтажным матом и пускает пену изо рта аки Риган из «Изгоняющего дьявола». Бороться с нечистью, поселившейся в ее теле, поручено многоопытному отцу Донахью (Бен Холл) и талантливому выпускнику семинарии Бенджамину (Джейк Хоровиц). Последний шокирован, узнав, что его напарник подозревается в педофилии и вину не отрицает. Донахью получил задание исключительно для того, чтобы епархия смогла от него избавиться.

Проклятие монахинь

Но острая тема не получает развития, тогда как история о борьбе с демонами обретает ироничный тон: тут и похотливые монахини, и проходка священников в слоу-моушн, и призванный на подмогу отец Блэк (Крис Браунинг), известный благодаря местному аналогу «Битвы экстрасенсов». Однако вся первая часть — это лишь пролог к драме о кризисе веры.

Дальнейшие события происходят в миру, а главным действующим лицом оказывается отнюдь не Агнес, а ее лучшая подруга Мэри (Молли К. Куинн), прежде фигурировавшая в паре-тройке эпизодов. Уйдя из монастыря после обряда (его итог мы так никогда и не узнаем), девушка пытается начать жизнь с чистого листа. Теперь угрозу для нее представляют вполне реальные вещи, лишенные мистической подоплеки. Мэри живет в обшарпанной комнатушке на окраине, работает в продуктовом магазине, где сталкивается с харассментом, а также преодолевает тяжелую утрату, с которой не удалось справиться посредством религии. Кроме того, у героини завязываются романтические отношения со стендап-комиком Полом (Шон Ганн), бывшим бойфрендом Агнес, что становится поводом для моральной дилеммы.

Проклятие монахинь

Режиссер и соавтор сценария Мики Рис, выпускающий по несколько инди-хорроров в год, затрагивает с десяток тем, до конца не раскрывая ни одной. Ввиду резкого перехода от черной комедии об экзорцизме к реалистической драме складывается впечатление, будто «Проклятие монахинь» слеплено из двух абсолютно разных картин, хороших по отдельности, но слабо вяжущихся между собой.

Впрочем, малоизвестная актриса Молли К. Куинн убедительна в роли Мэри, скудный бюджет компенсируется впечатляющей операторской работой Сэмюэля Кэлвина, а отсутствие жанровых клише порадует зрителей, уставших от однотипных фильмов ужасов. Однако всем, кто рассчитывает на очередное «Заклятие» (к кинофраншизе Джеймса Вана данное творение не имеет никакого отношения), лучше пройти мимо.