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Киноафиша Рецензии «Проклятие монахинь»: Рецензия Киноафиши

«Проклятие монахинь»: Рецензия Киноафиши

29 декабря 2021 16:07
«Проклятие монахинь»: Рецензия Киноафиши

Драма о кризисе веры, замаскированная под хоррор об экзорцизме.

В монастыре Святой Терезы, изолированном от внешнего мира, творится всякая чертовщина. В разгар обеда молодая послушница Агнес (Хейли МакФарланд) вдруг начинает сквернословить, между делом двигая посуду силой мысли. Обескураженная мать-настоятельница (Мэри Басс) привязывает одержимую к кровати, а сама звонит в Ватикан, моля о помощи.

Можно предположить, что перед нами типичный фильм ужасов об экзорцизме: Агнес обкладывает монашек трехэтажным матом и пускает пену изо рта аки Риган из «Изгоняющего дьявола». Бороться с нечистью, поселившейся в ее теле, поручено многоопытному отцу Донахью (Бен Холл) и талантливому выпускнику семинарии Бенджамину (Джейк Хоровиц). Последний шокирован, узнав, что его напарник подозревается в педофилии и вину не отрицает. Донахью получил задание исключительно для того, чтобы епархия смогла от него избавиться.

«Проклятие монахинь»: Рецензия Киноафиши
Проклятие монахинь

Но острая тема не получает развития, тогда как история о борьбе с демонами обретает ироничный тон: тут и похотливые монахини, и проходка священников в слоу-моушн, и призванный на подмогу отец Блэк (Крис Браунинг), известный благодаря местному аналогу «Битвы экстрасенсов». Однако вся первая часть — это лишь пролог к драме о кризисе веры.

Дальнейшие события происходят в миру, а главным действующим лицом оказывается отнюдь не Агнес, а ее лучшая подруга Мэри (Молли К. Куинн), прежде фигурировавшая в паре-тройке эпизодов. Уйдя из монастыря после обряда (его итог мы так никогда и не узнаем), девушка пытается начать жизнь с чистого листа. Теперь угрозу для нее представляют вполне реальные вещи, лишенные мистической подоплеки. Мэри живет в обшарпанной комнатушке на окраине, работает в продуктовом магазине, где сталкивается с харассментом, а также преодолевает тяжелую утрату, с которой не удалось справиться посредством религии. Кроме того, у героини завязываются романтические отношения со стендап-комиком Полом (Шон Ганн), бывшим бойфрендом Агнес, что становится поводом для моральной дилеммы.

«Проклятие монахинь»: Рецензия Киноафиши
Проклятие монахинь

Режиссер и соавтор сценария Мики Рис, выпускающий по несколько инди-хорроров в год, затрагивает с десяток тем, до конца не раскрывая ни одной. Ввиду резкого перехода от черной комедии об экзорцизме к реалистической драме складывается впечатление, будто «Проклятие монахинь» слеплено из двух абсолютно разных картин, хороших по отдельности, но слабо вяжущихся между собой.

Впрочем, малоизвестная актриса Молли К. Куинн убедительна в роли Мэри, скудный бюджет компенсируется впечатляющей операторской работой Сэмюэля Кэлвина, а отсутствие жанровых клише порадует зрителей, уставших от однотипных фильмов ужасов. Однако всем, кто рассчитывает на очередное «Заклятие» (к кинофраншизе Джеймса Вана данное творение не имеет никакого отношения), лучше пройти мимо.

Максим Федоров
Максим Федоров
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