Соври мне правду, 2021

«Соври мне правду» — камерный эротический триллер режиссера-дебютанта Ольги Акатьевой, выдержанный в лучших традициях жанра. Место действия — уединенная вилла, расположенная на берегу озера. Сюда приезжает влюбленная парочка (Дарья Мельникова и Евгений Романцов), мечтающая провести незабываемый летний отпуск.
Они встречаются недавно, но парень искренне убежден, что нашел девушку своей мечты, всерьез задумываясь сделать предложение. Здесь, вдали от цивилизации, они по-настоящему счастливы. Оставив работу, любовники проводят вместе сутки напролет, нежась под лучами палящего солнца. Казалось, уже никто не сможет нарушить их покой. Но романтической идиллии наступает конец, когда на пороге появляются незваные гости (Павел Прилучный и Елизавета Кононова), намерения которых окутаны тайной. Неожиданный визит младшей сестры девушки, а также ее бывшего бойфренда ставит будущее пары под вопрос.
Столь разные люди, оказавшиеся под одной крышей, изначально пытаются держать эмоции под контролем. Но в первый же вечер на поверхность всплывают факты, о которых каждая из сторон предпочла бы умолчать. На смену взаимоуважению приходят подозрения, невинный флирт перерастает в неконтролируемую страсть, а затем и в яростную ревность.
Обстановка в загородном доме, казавшемся раем на земле, накаляется до предела. Оказалось, что чувства хозяйки к бывшему никуда не делись, а младшая сестра не прочь остаться наедине с возлюбленным старшей. Психологическая борьба, растянувшаяся на несколько дней, ведет к жестокой развязке.
Все актеры снимались в постельных сценах без привлечения дублеров. По словам режиссера Ольги Акатьевой, открытость звезд к экспериментам позволила ей реализовать самые смелые идеи.
Режиссерский дебют Ольги Акатьевой, прежде выступавшей продюсером постпродакшена фильмов «Днюха!», «Защитники», «Непрощенный» и др. На 2021 год запланирована премьера ее первого сериала «Предпоследняя инстанция», в котором вновь сыграют Павел Прилучный («Девятаев», «Мажор»), Евгений Романцов («Бег») и Дарья Мельникова («Однажды», «Папины дочки»).
Фильм «Соври мне правду» был удостоен множества наград по всему миру. Лента Акатьевой получила приз за лучшую режиссуру на фестивале WorldFest-Houston, заслужила особое упоминание жюри на Hollywood New Directors, демонстрировалась в основном конкурсе премии «Женский взгляд» и др.
В небольшой роли снялся Григорий Верник, сын Игоря Верника («12», «Глубже!», «Игра на выживание»). До этого начинающий актер появлялся в сериалах «Need хелп», «Содержанки» и нескольких других популярных проектах последних пяти лет.
Оригинальный сценарий написали Дмитрий Магонов, Нелли Высоцкая и дебютантка Виктория Островская.
Производством занимались студии START и «Окапи продакшн».
Первый опыт работы в кинематографе аккордеониста Сергея Лурана, написавшего саундтрек. Он возглавляет собственное джазовое трио, с которым выступает по всей Европе. Также Луран является официальным представителем немецкого бренда музыкальных инструментов Hohner.
Съемки кинокартины проходили на территории Москвы.
Влюбленная пара проводит время вдали от цивилизации. Внезапный приезд сначала младшей сестры, а потом и бывшего парня девушки нарушают загородную идиллию. У каждого из героев свой план на эти выходные, а все вместе они становятся заложниками ситуации и участниками жестоких психологических игр. Влюбленность сменяется страстью, а невинный флирт вызывает ревность и может привести к смертельной опасности.