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Соври мне правду Соври мне правду
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Соври мне правду, 2021

2021 / Россия
5.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 3.8
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Эротический триллер с Павлом Прилучным об одном загородном уикенде
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«Соври мне правду» — камерный эротический триллер режиссера-дебютанта Ольги Акатьевой, выдержанный в лучших традициях жанра. Место действия — уединенная вилла, расположенная на берегу озера. Сюда приезжает влюбленная парочка (Дарья Мельникова и Евгений Романцов), мечтающая провести незабываемый летний отпуск.

Они встречаются недавно, но парень искренне убежден, что нашел девушку своей мечты, всерьез задумываясь сделать предложение. Здесь, вдали от цивилизации, они по-настоящему счастливы. Оставив работу, любовники проводят вместе сутки напролет, нежась под лучами палящего солнца. Казалось, уже никто не сможет нарушить их покой. Но романтической идиллии наступает конец, когда на пороге появляются незваные гости (Павел Прилучный и Елизавета Кононова), намерения которых окутаны тайной. Неожиданный визит младшей сестры девушки, а также ее бывшего бойфренда ставит будущее пары под вопрос.

Столь разные люди, оказавшиеся под одной крышей, изначально пытаются держать эмоции под контролем. Но в первый же вечер на поверхность всплывают факты, о которых каждая из сторон предпочла бы умолчать. На смену взаимоуважению приходят подозрения, невинный флирт перерастает в неконтролируемую страсть, а затем и в яростную ревность.

Обстановка в загородном доме, казавшемся раем на земле, накаляется до предела. Оказалось, что чувства хозяйки к бывшему никуда не делись, а младшая сестра не прочь остаться наедине с возлюбленным старшей. Психологическая борьба, растянувшаяся на несколько дней, ведет к жестокой развязке.

Все актеры снимались в постельных сценах без привлечения дублеров. По словам режиссера Ольги Акатьевой, открытость звезд к экспериментам позволила ей реализовать самые смелые идеи.

Режиссерский дебют Ольги Акатьевой, прежде выступавшей продюсером постпродакшена фильмов «Днюха!», «Защитники», «Непрощенный» и др. На 2021 год запланирована премьера ее первого сериала «Предпоследняя инстанция», в котором вновь сыграют Павел Прилучный («Девятаев», «Мажор»), Евгений Романцов («Бег») и Дарья Мельникова («Однажды», «Папины дочки»).

Фильм «Соври мне правду» был удостоен множества наград по всему миру. Лента Акатьевой получила приз за лучшую режиссуру на фестивале WorldFest-Houston, заслужила особое упоминание жюри на Hollywood New Directors, демонстрировалась в основном конкурсе премии «Женский взгляд» и др.

В небольшой роли снялся Григорий Верник, сын Игоря Верника («12», «Глубже!», «Игра на выживание»). До этого начинающий актер появлялся в сериалах «Need хелп», «Содержанки» и нескольких других популярных проектах последних пяти лет.

Оригинальный сценарий написали Дмитрий Магонов, Нелли Высоцкая и дебютантка Виктория Островская.

Производством занимались студии START и «Окапи продакшн».

Первый опыт работы в кинематографе аккордеониста Сергея Лурана, написавшего саундтрек. Он возглавляет собственное джазовое трио, с которым выступает по всей Европе. Также Луран является официальным представителем немецкого бренда музыкальных инструментов Hohner.

Съемки кинокартины проходили на территории Москвы.

Влюбленная пара проводит время вдали от цивилизации. Внезапный приезд сначала младшей сестры, а потом и бывшего парня девушки нарушают загородную идиллию. У каждого из героев свой план на эти выходные, а все вместе они становятся заложниками ситуации и участниками жестоких психологических игр. Влюбленность сменяется страстью, а невинный флирт вызывает ревность и может привести к смертельной опасности.

5.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 сентября 2021
Премьера онлайн 6 января 2022
Премьера в мире 9 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ольга Акатьева
Ольга Акатьева
В ролях
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Евгений Романцов
Евгений Романцов
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Елизавета Кононова
Елизавета Кононова
Александр Обласов
Александр Обласов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Соври мне правду 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Молодая пара решает отдохнуть в загородном доме вдали от городской суеты. Герои всего полгода вместе, но парень уже сейчас готов жениться на своей девушке. Неожиданный приезд младшей сестры и бывшего возлюбленного героини ставит под угрозу отношения влюбленных. Всем четверым предстоит противостоять нахлынувшей страсти, а все более опасные психологические игры могут привести к плачевным результатам. В российской индустрии жанр эротического триллера не то чтобы особенно развит, поэтому выбор…
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Анастасия Миронова 9 сентября 2021, 21:05
Не советую! Русский фильм, без какого либо смысла, режисер не определился с жанром. Хуже фильма давно не выходило на большой экран! Интересно, кто одрбряет выход такой мути 😬
User 10 сентября 2021, 06:28
Давно на экран не выходило столь редкосное Г
Отзывы Написать
32 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивно для Киноафиши: Евгений Романцов делится личным списком фильмов и сериалов 9 сентября на российских экранах можно будет посмотреть дебютный фильм Ольги Акатьевой «Соври мне правду». По случаю такой премьеры актер Евгений Романцов рассказал «Киноафише» о фильме, который на него повлиял, любимом режиссере и других предпочтениях в кино. 
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3 сентября 2021 15:33
«У меня нет мечты, я готов ко всему»: интервью с Евгением Романцовым В преддверии выхода фильма «Соври мне правду» исполнитель главной роли Евгений Романцов дал интервью «Киноафише».
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3 сентября 2021 15:09
Павел Прилучный нарушает романтическую идиллию: вышел трейлер эротического триллера «Соври мне правду» В прокате картина появится 9 сентября.
Написать
5 августа 2021 14:07
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