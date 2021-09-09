Соври мне правду, 2021

«Соври мне правду» — камерный эротический триллер режиссера-дебютанта Ольги Акатьевой, выдержанный в лучших традициях жанра. Место действия — уединенная вилла, расположенная на берегу озера. Сюда приезжает влюбленная парочка (Дарья Мельникова и Евгений Романцов), мечтающая провести незабываемый летний отпуск.

Они встречаются недавно, но парень искренне убежден, что нашел девушку своей мечты, всерьез задумываясь сделать предложение. Здесь, вдали от цивилизации, они по-настоящему счастливы. Оставив работу, любовники проводят вместе сутки напролет, нежась под лучами палящего солнца. Казалось, уже никто не сможет нарушить их покой. Но романтической идиллии наступает конец, когда на пороге появляются незваные гости (Павел Прилучный и Елизавета Кононова), намерения которых окутаны тайной. Неожиданный визит младшей сестры девушки, а также ее бывшего бойфренда ставит будущее пары под вопрос.

Столь разные люди, оказавшиеся под одной крышей, изначально пытаются держать эмоции под контролем. Но в первый же вечер на поверхность всплывают факты, о которых каждая из сторон предпочла бы умолчать. На смену взаимоуважению приходят подозрения, невинный флирт перерастает в неконтролируемую страсть, а затем и в яростную ревность.

Обстановка в загородном доме, казавшемся раем на земле, накаляется до предела. Оказалось, что чувства хозяйки к бывшему никуда не делись, а младшая сестра не прочь остаться наедине с возлюбленным старшей. Психологическая борьба, растянувшаяся на несколько дней, ведет к жестокой развязке.