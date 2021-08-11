«Аннетт»: Рецензия Киноафиши

Модный стендап-комик Генри (вероятно, лучшая на сегодняшний день роль из фильмографии Адама Драйвера) встречается с оперной певицей Энн (Марион Котийяр). За их романом наблюдает пресса, равно как и за постепенными взлетами карьер, которые происходят у обоих героев. Каждый из них представляет богатый внутренний мир; переплетение человеческих «вселенных» (в прямом и переносном смысле) рождает крайне необычного ребенка по имени Аннетт. Ну, как ребенка... Не совсем, но уточнение оставим за скобками (обойдемся без откровенных спойлеров).

Со временем жизни Генри и Энн из геометрии Лобачевского вернулись к «исходной», Евклидовой. Поначалу параллельные прямые судьбы стендап-комика и оперной певицы успешно пересекались, но в дальнейшем всё-таки обернулись в противоположные стороны. Карьера Энн шла в гору: почти каждый вечер она «умирала» на сцене ради любимых зрителей. А вот неоднозначные (и, к сожалению, совсем не смешные) шутки на грани фола оттолкнули преданную аудиторию концертов Генри. В паре начинаются ссоры, в результате которых героиня Котийяр трагически погибает. Персонаж Адама Драйвера остается один на один с «волшебной» Аннетт, у которой отец девочки неожиданно обнаруживает удивительный дар.

Леос Каракс, снявший «Аннетт», — французский режиссер редкой породы. Многие критики называют его ленты «кино в себе», другие считают, что фильмы Каракса чересчур изобретательные и перегруженные, а истина, конечно, где-то посередине. Кино Каракс снимает крайне редко. Одной из последних его полнометражных работ была картина «Корпорация «Святые моторы», посвященная погибшей жене постановщика, российской актрисе Екатерине Голубевой. Девушка ангельской красоты, оставившая после себя не так много ролей, как хотелось бы, погибла в 2011 году (то ли самоубийство, то ли некая иная причина смерти — по сей день никто толком в этом происшествии не разобрался).

Аннетт

Тема смерти, паузы, буквального (в случае с художественной реальностью Каракса — метафорического) перехода из одного мира в другой поднималась почти в каждой работе режиссера. Уже в дебютном полном метре француза «Парень встречает девушку» несостоявшаяся актриса Мирей (в исполнении Мирей Перье, на тот момент спутницы Леоса) периодически думает о самоубийстве (неожиданный рефрен с пугающим настоящим). Так и в «Аннетт» — фильме, с которым постановщик вернулся на Лазурный берег Канн после девятилетней паузы, — чувствуется дыхание смерти. Причем не столько пресловутая старуха с косой ждет выхода на сцену (от лобовых образов Каракс по прошествии лет отходит в сторону), сколько еле ощутимый аромат инферно, ставший предвестником катастрофы.

Если «Корпорация «Святые моторы» посвящена последней на сегодняшний день творческой музе режиссера, то «Аннетт» в финальных титрах преподносит посвящение дочери Леоса и Екатерины — Насте Голубевой-Каракс. Девочка, как и в «Святых моторах», ненадолго появляется в кадре рядом со своим отцом. В финале ее прообраз (запомните эту трансформацию в духе «Пиноккио» от Маттео Гарроне) произносит пронзительный монолог, обращенный к герою Адама Драйвера, который загримирован под самого режиссера (деконструкция детско-родительской коммуникации, которая может показаться довольно лобовой и откровенно ленивой для такого мастера перевоплощений, коим является Каракс; впрочем, хочется предположить, что так и было задумано).

Стоит упомянуть, что «Аннетт» — важная, переломная веха для французского постановщика по многим аспектам. Например, это первый англоязычный фильм режиссера (во всех предыдущих работах его любимые актеры — Дени Лаван, многолетнее альтер-эго Каракса, Гийом Депардье; музы Леоса, среди которых уже упомянутая Мирей Перье, а также Жюльет Бинош, Катрин Денёв и Екатерина Голубева — говорят в кадре исключительно на французском языке, родном для постановщика). Также в «Аннетт» Каракс впервые работал с изначально чужой для него историей — сценарий и музыку к фильму написали братья Рон и Рассел Мэлы из группы Sparks, которые обратились к французу с предложением экранизировать их сюжет. Да, в конечном счете Каракс сумел переработать материал и вплести в повествование массу личных деталей, но базисная история все-таки не его рук дело.

Аннетт

Наконец, «Аннетт» — не то мюзикл, не то рок-опера (опять же, мнения зарубежной прессы разделились примерно пополам на этот счет). Приготовьтесь, что петь здесь будут по-настоящему много, каждый второй диалог между главными героями (Драйвером, Котийяр и Хелбергом, но преимущественно между первым и третьим) будет исполнен в формате зарифмованной конструкции — нечто среднего между рэпом, оперой и распевкой (упражнением накануне большого выступления).

Новый фильм Леоса Каракса подводит итог его многолетнего «молчания». Нетрудно догадаться, что Адам Драйвер сменил на «посту» альтер-эго Дени Лавана, а героиня Марион Котийяр, являющаяся музой для Генри… уходит из жизни при таинственных обстоятельствах (допрос «виновника» также проводится под музыкальное сопровождение — Sparks не «порадуют» зрителей продолжительной тишиной, даже не надейтесь), прямо как Голубева в реальной жизни. Финал истории, разворачивающийся в скромных тюремных декорациях, представляет собой иезуитскую попытку исповеди, интроспекцию в глубинный мир Каракса, который до этого принадлежал исключительно режиссеру и никому более. Любить больше некого. Может, и вовсе незачем — было и было, уже не повторить.

Аннетт

Это крайне эмоциональное кино, которое непременно затронет внутренний мир зрителя (для достижения подобного эффекта Каракс применяет, кажется, весь свой «арсенал») и, если не станет раздражителем, то рискует перевернуть эмоциональный фон на 180 градусов. Если вы ждете легкой музыкальной драмы, вам точно не по адресу: в кадре на протяжении более чем двух часов исключительный коктейль из страданий, эксгибиционизма, бесконечного падения с глянцевых ступеней лестницы Пенроуза и всепоглощающего чувства вины, которое не проходит у Леоса Каракса, судя по всему, в течение последних десяти лет.