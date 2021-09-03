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Киноафиша Рецензии «После. Глава 3»: Рецензия Киноафиши

«После. Глава 3»: Рецензия Киноафиши

3 сентября 2021 10:12
«После. Глава 3»: Рецензия Киноафиши

Третье приключение в мир токсичных отношений.

Через некоторое время после событий второй части Тесса (Джозефина Лэнгфорд) и Хардин (Хиро Файнс-Тиффин) живут вместе, их покой нарушает разве что явившийся внезапно отец Тессы Ричард (Атанас Сребрев), которого мать Тессы выгнала из дома из-за пьянства девять лет назад. Но проблемы их пары куда серьёзнее. Тесса окончила университет и получает отличное предложение работы в Сиэтле, Хардин же явно не настроен переезжать.

Киноэкранизация серии книг, выросшая из фанфиков по творчеству One Direction, превращается в полноценную тетрологию. После довольно успешных первых двух частей в одновременное производство были запущены экранизации романов After We Fell и After Ever Happy Анны Тодд, которые, возможно, закончат историю Тессы и Хардина (там есть ещё приквел, показывающий события первой части со стороны Хардина, но как его снимешь с повзрослевшими актёрами). Третья часть уже показывает отношения относительно взрослых людей. Впрочем, инфантилизма в их отношениях всё равно хватает, и не только его.

«После. Глава 3»: Рецензия Киноафиши
После. Глава 3

Неподготовленного зрителя токсичность отношений главных героев может изумить и рассмешить. Если в первых двух частях эмоциональную разболтанность главных героев можно было списать на первую серьёзную влюбленность, то в третьей части их поведение становится как будто ещё более неосознанным. Причём в большей части это касается Хардина. Если Тесса показывает себя местами ведомой, не очень уравновешенной и местами не совсем умной барышней, но адекватной, то Хардин просто источает токсичность всем своим видом, отыгрывая капризную диву – неудивительно, что в одной из сцен он показывает вполне очевидные признаки психического отклонения. Прочие же темы за рамками отношений главных героев, их отношения с родителями, в частности, оказываются сугубо декоративными, возможно, они будут играть большую роль в четвёртой части, для этого есть предпосылки. И да, очень хотелось бы понимать, за какие именно качества Тессу так ценят как сотрудника. За весь фильм она на рабочем месте сделала одно селфи.

Впрочем, для фильма-изучения созависимости «После» не хватает ни режиссёрской смелости, ни внятного сценария. Диалоги местами просто не компонуются друг с другом, а финальный пуант картины человеку, незнакомому с сюжетом первых двух частей (с другой стороны, что он в кинозале-то потерял?), кажется очевидным с начала фильма. Нет в ленте и эротического напряжения. В этой картине явно не о платонической любви сцены секса сняты стыдливо и аккуратно, рейтинг 18+ для картины кажется проявлением пуританства. Тем более что целевая аудитория ленты явно находится примерно на его грани.

«После. Глава 3»: Рецензия Киноафиши
После. Глава 3

Стороннему зрителю этот экскурс в мир созависимых отношений в богатых буржуазных локациях американского северо-запада покажется странным, но целевая аудитория картины, особенно читавшая книгу, всё равно на него пойдёт. Ведь интересно, чем это в итоге закончится. И закончится ли.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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