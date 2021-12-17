«Елки 8»: Рецензия Киноафиши

Страна готовится к празднованию Нового года. Не опять, а снова. Франшиза делает оборот вокруг собственной оси и возвращает зрителей в свою изощренную художественную реальность. В мире «Елок», как и в реальности, издержки пандемии коронавируса. Заглавные персонажи последних эпизодов франшизы, Борис (Иван Ургант) и Евгений (Сергей Светлаков), в центре внимания одной из новелл: давние друзья собираются в загородном доме Евгения накануне Нового года.

В других городах нашей необъятной Родины авторы обращают внимание на разных едва связанных друг с другом персонажей. Страна старая, а технологии новые: теперь для налаживания социальных связей используются не шесть рукопожатий, а миллионы лайков, репостов и свайпов видео в Тиктоке. Вот, например, маленькая девочка (Варвара Майорова) тоскует без папы, который, по словам мамы (Дарья Мороз), улетел в космос. В другом городе юная девушка из PR-агентства занимается подготовкой выступления стендап-комика Стаса Старовойтова (в роли самого себя).

Везде светит солнце и веет добром и теплотой (человеческой, душевной; зиму никто не отменял). Во вселенной «Елок» Россия, как и в знаменитой рекламе «Газпрома», – страна возможностей. Хочешь – запускай стартап с молодыми и амбициозными партнерами. Хочешь – связывайся с организацией эксклюзивной вечеринки для человека из списка Forbes с сомнительной репутацией (продакт-плейсмент из мира «Елок» проникает с экранов даже в текст). Делай то, к чему стремится душа, а дальше будь что будет. Никакого «слева рестик, справа арестик», мир «Елок» – калейдоскоп успеха и благополучия.

Елки 8

Здесь даже страдающий от лишнего веса и интернет-зависимости геймер (Евгений Кулик) занимает благополучное положение. Впрочем, его жизненные потребности ограничены максимально заниженными амбициями: был бы скоростной интернет, еда, приготовленная мамой, и крыша над головой. Вот такие они — миллениалы XXI, воспитанные в полной семье модели «мама и бабушка», — в глазах создателей «Елок 8». Стоит ли говорить, что большая часть показанных на экране женских персонажей в лучших традициях российского мейнстрима представляют собой исключительно придаток к мужчине. Тут можно было бы посетовать на консерватизм режиссеров, ответственных за новеллы, но, во-первых, двое из пяти постановщиков — женщины (Александра Лупашко и Варвара Маценова), во-вторых, это креативное скудоумие и на возраст не спишешь (все молодые).

Это удивительный мир художественных допущений, построенный на частных инвестициях крупных брендов. Как и во всех предыдущих частях франшизы, «Елки 8» страдают от переизбытка продакт-плейсмента. Но трехгодичная пауза, последовавшая после премьеры «Елок последних», кажется, сыграла с новой лентой злую шутку. Упоминаемых устно и представленных визуально брендов не то чтобы много, поэтому кинокомпания Bazelevs решила, судя по всему, заработать на частоте их интеграций в повествование. Если вы будете тратить время на сей опус, имейте это в виду (и наберитесь терпения).

Таким образом, «Елки 8» превращаются в то, к чему мы давно привыкли благодаря популярности YouTube, сделав из кино не просто бездушный аудиовизуальный контент, а самый обычный 90-минутный выпуск рекламы, которая без ложной скромности возвышается над фасадом позитивной мотивации. Никого не удивляет, что восьмая глава нарушает хронологию, и «Елки последние» де-факто не оказались таковыми. Мир современного кино — бесконечные приквелы, продолжения, переосмысления и спин-оффы. Ситуация патовая, будто вереница прощальных концертов эстрадных звезд, у которых с каждым новым десятилетием чудесным образом «обновляются» и внешность, и голосовые связки.

Елки 8

Примечательно, что франшизе, судя по заверениям 11-летней давности, было суждено стать новым фильмом, который задвинет «Иронию судьбы» в темный бумерский ящик и превратится в свежее «новогоднее кино». Прошло целое десятилетие, а в плане объема и идейного содержания «Елки» остались на том же уровне, с которого стартовали. Кажется, чувствуя, что бренд застрял в кругах ада «Божественной комедии», Тимур Бекмамбетов в «Елках 8» уже даже не числится продюсером, а остается в тени компании Bazelevs, упоминаясь как художественный руководитель.

Это кино, которое не состоялось абсолютно по всем фронтам. Крайне условный сценарий, который «натягивает сову на глобус» 11-й год подряд и, по сути, этому «рекламному ролику» вообще не нужен. Избитые типажи героев, которые отыгрывают стандартные шаблоны поведения в ситуациях «скоро праздник, но еще ничего не готово» и «случайность или догадка». Пестрый калейдоскоп клишированных фраз о необъятной России и правиле «как встретишь Новый год, так его и проведешь» (тут это официальный слоган, если что). Обязательная интеграция чудесного воссоединения людей, оказавшихся в разных городах, прямо за пять счастливых минут до того, как «часы пробьют полночь» (обязательно с демонстрацией крупным планом лого РЖД и / или «Аэрофлота»; простите за продакт-плейсмент, спасибо, что читаете текст и до сих пор не закрываете вкладку).

В мире «Елок» — во всей франшизе и в восьмом эпизоде в частности — никогда не произойдет ничего плохого. Это тот вид кино, который в народе называют «добрым», а по сути, фильм без антагониста в принципе. Наблюдая за действиями героев, зрителям элементарно некому сопереживать и не на кого разозлиться. Сантименты, призванные надавить на слезные железы, обычно сосредоточены вокруг самых юных героев, но и они работают крайне непрактично и, что более важно для 90-минутного сеанса экзорцизма здравого смысла, не способны удержать внимание хоть сколько-нибудь долго.

Елки 8

«Елки 8» — фильм, который не должен был появляться на свет. Это ребенок, рожденный в браке по расчету. Дитя, чьи родители прочитали лишь краткое содержание книги «Как стать хорошими родителями». Не до конца созревший плод, который достали из чрева матери недоношенным, с помощью кесарева сечения. Еще не личность, но уже индивид. Субъект деятельности, нащупывающий отголоски самосознания. И, естественно, будущий избиратель партии власти и бессменного президента России; недаром лучшая шутка «Елок 8» — о гимне страны, который даже мертвого вернет с того света.

Тимур Бекмамбетов подарил отечественной рекламе шедевр о банке «Империал». Но там, где рождается свет, обязательно появляется тьма, — гласит закон сохранения энергии. Каждая глава франшизы «Елки» — это сумрак, корни которого вырастают в офисе компании Bazelevs и медленно распространяются по выжженной «земле» отечественных кинотеатров (в этом году еще и на стриминг-платформе, где это детище появится в аккурат под Новый год). Это не кино, а настоящее проклятье, и главная задача любого здравомыслящего человека и гражданина — искоренить его подчистую.