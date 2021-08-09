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Медея, 2021

2021 / Россия
6.4 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Проникновенная драма о предательстве и мести по мотивам античной мифологии
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Медея»

Российская драма «Медея» вошла в главный смотр фестиваля «Кинотавр», который проходил в начале осени 2021 года. Лента не получила никаких наград, но была очень тепло принята кинокритиками. В частности, обозреватель Евгений Ткачев назвал «Медею» самым «мощным кинематографическим воздействием» на минувшем «Кинотавре».

Одну из главных ролей в фильме «Медея» исполнил известный российский актер Евгений Цыганов, знакомый большинству по таким лентам, как «Питер FM», «Страна ОЗ», «Про любовь».

«Медея» также вошла в главный смотр международного кинофестиваля в Локарно, где получила главную награду молодежного жюри. Эксперты похвалили фильм за «эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и суровую красоту», которая полностью соответствует древнегреческой трагедии, послужившей основой для «Медеи».

Режиссером и сценаристом «Медеи» выступил россиянин Александр Зельдович, бывший ученик Александра Митты и выпускник психологического факультета МГУ.

«Медея» представляет собой современное переосмысление известного древнегреческого мифа. Подобно его главной героине Медее, персонаж фильма Зельдовича также решается на весьма отчаянный поступок — убийство родного брата.

«Медея» стала первым фильмом российского режиссера Александра Зельдовича за последние десять лет. Именно по этой причине премьера «Медеи» на фестивале «Кинотавр» стала своего рода маленьким триумфом талантливого кинематографиста, который долгое время не давал о себе знать.

Основная часть съемок «Медеи» прошла не на российской территории, а в Израиле. Однако, по словам участников съемочной команды, несколько важных сцен все-таки были сняты в Москве.

Известно также, что музыка к фильму «Медея» была написана при участии оркестра Теодора Курентзиса, российского дирижера греческого происхождения. В частности, он известен как создатель и руководитель хора musicAeterna.

Одежда главных героев фильма «Медея» также заслуживает отдельного внимания зрителей, ведь ее пошивом занимался модный дом известного российского дизайнера Татьяны Парфеновой. Она работает в индустрии моды уже более двадцати пяти лет.

Оператором «Медеи» выступил Александр Ильховский, который уже работал с режиссером Александром Зельдовичем над картиной «Москва» в 2000-м году. Кроме того, Ильховский выступил в качестве оператора в фантастической драме «4» Ильи Хржановского.

Заплатив за счастье невозможную цену, женщина оказывается в западне — эта дорога ведет в один конец. Чувствуя себя преданной, она ищет мести.

6.4 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 ноября 2021
Премьера в мире 9 августа 2021
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Александр Зельдович
Александр Зельдович
В ролях
Тинатин Далакишвили
Тинатин Далакишвили
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Евгений Харитонов
Евгений Харитонов
Антон Риваль
Антон Риваль
Тимур Бадалбейли
Тимур Бадалбейли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Медея 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Свой новый фильм режиссер Александр Зельдович снимал 10 лет. Ну, точнее, снимал меньше, а вот в целом творческий процесс шел именно столько. Так и этот текст писался с Кинотавра, который был в сентябре, и до громкого гневного молчания шеф-редактора накануне выхода картины в прокат. И я рекомендую посмотреть «Медею» просто для того, чтобы понять, почему так произошло. Фильм Александра Зельдовича «Медея» относится к разряду тех, которые раскалывают аудиторию четко…
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