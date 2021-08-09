Медея, 2021

5 причин посмотреть фильм «Медея»
Российская драма «Медея» вошла в главный смотр фестиваля «Кинотавр», который проходил в начале осени 2021 года. Лента не получила никаких наград, но была очень тепло принята кинокритиками. В частности, обозреватель Евгений Ткачев назвал «Медею» самым «мощным кинематографическим воздействием» на минувшем «Кинотавре».
Одну из главных ролей в фильме «Медея» исполнил известный российский актер Евгений Цыганов, знакомый большинству по таким лентам, как «Питер FM», «Страна ОЗ», «Про любовь».
«Медея» также вошла в главный смотр международного кинофестиваля в Локарно, где получила главную награду молодежного жюри. Эксперты похвалили фильм за «эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и суровую красоту», которая полностью соответствует древнегреческой трагедии, послужившей основой для «Медеи».
Режиссером и сценаристом «Медеи» выступил россиянин Александр Зельдович, бывший ученик Александра Митты и выпускник психологического факультета МГУ.
«Медея» представляет собой современное переосмысление известного древнегреческого мифа. Подобно его главной героине Медее, персонаж фильма Зельдовича также решается на весьма отчаянный поступок — убийство родного брата.
«Медея» стала первым фильмом российского режиссера Александра Зельдовича за последние десять лет. Именно по этой причине премьера «Медеи» на фестивале «Кинотавр» стала своего рода маленьким триумфом талантливого кинематографиста, который долгое время не давал о себе знать.
Основная часть съемок «Медеи» прошла не на российской территории, а в Израиле. Однако, по словам участников съемочной команды, несколько важных сцен все-таки были сняты в Москве.
Известно также, что музыка к фильму «Медея» была написана при участии оркестра Теодора Курентзиса, российского дирижера греческого происхождения. В частности, он известен как создатель и руководитель хора musicAeterna.
Одежда главных героев фильма «Медея» также заслуживает отдельного внимания зрителей, ведь ее пошивом занимался модный дом известного российского дизайнера Татьяны Парфеновой. Она работает в индустрии моды уже более двадцати пяти лет.
Оператором «Медеи» выступил Александр Ильховский, который уже работал с режиссером Александром Зельдовичем над картиной «Москва» в 2000-м году. Кроме того, Ильховский выступил в качестве оператора в фантастической драме «4» Ильи Хржановского.
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