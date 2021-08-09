Медея, 2021

5 причин посмотреть фильм «Медея»

Российская драма «Медея» вошла в главный смотр фестиваля «Кинотавр», который проходил в начале осени 2021 года. Лента не получила никаких наград, но была очень тепло принята кинокритиками. В частности, обозреватель Евгений Ткачев назвал «Медею» самым «мощным кинематографическим воздействием» на минувшем «Кинотавре».

Одну из главных ролей в фильме «Медея» исполнил известный российский актер Евгений Цыганов, знакомый большинству по таким лентам, как «Питер FM», «Страна ОЗ», «Про любовь».

«Медея» также вошла в главный смотр международного кинофестиваля в Локарно, где получила главную награду молодежного жюри. Эксперты похвалили фильм за «эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и суровую красоту», которая полностью соответствует древнегреческой трагедии, послужившей основой для «Медеи».

Режиссером и сценаристом «Медеи» выступил россиянин Александр Зельдович, бывший ученик Александра Митты и выпускник психологического факультета МГУ.

«Медея» представляет собой современное переосмысление известного древнегреческого мифа. Подобно его главной героине Медее, персонаж фильма Зельдовича также решается на весьма отчаянный поступок — убийство родного брата.