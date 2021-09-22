«После пробуждения»: Рецензия Киноафиши

Главная героиня Вивиан (Белла Торн — «Нация убийц», «В ринге только девушки») — молодая девушка, увлекающаяся квантовой физикой. Итальянская женская версия Шелдона Купера, помимо блестящего ума, обладает и привлекательной внешностью. Девушка встречается с молодым парнем по имени Стив (Себастиано Пигацци — «Мы те, кто мы есть»). Он — пловец, показывающий хорошие результаты в школьной команде по плаванию.

Впереди у Стива «большое будущее» в лице спортивной стипендии в колледже. Поступление ждет и Вивиан, которая целый год готовится к сдаче наиважнейшего теста, результаты которого буквально определят ее будущее. Молодые и дерзкие, Стив и Вивиан нередко ссорятся: их интересы и увлечения идут вразрез с отношениями. Стив днями и ночами пропадает в бассейне, тренируясь, тогда как Вивиан, также увлеченная физикой, все-таки находит время на личную жизнь.

Возвращаясь поздно ночью с одной вечеринки, Вивиан знакомится с парнем по имени Рой (дебютант Бенжамин Масколо) — тот защищает ее от хулиганов, посягнувших на ее сумочку. Рой — тоже пловец, он знаком со Стивом; ребята не то чтобы близко общаются, но все же работают в команде. Со временем образуется любовный треугольник: Стив разрывается между девушкой и плаванием, а Вивиан начинает понимать, что внутри нее зародились чувства к другому, и этому влечению суждено превратиться в нечто большее.

После пробуждения

«После пробуждения» итальянки Элизы Аморузо — классическая мелодрама, исполненная по всем канонам жанра. Здесь есть яркие, объемные герои с трагичным бэкграундом (помимо приключений в границах любовного треугольника, Вивиан, например, переживает эмоциональное потрясение в связи с грядущим разводом родителей), а также необходимые мелодраме сюжетные твисты, которые раскрываются, словно снитч в «Гарри Поттере», — в самый последний момент.

Над картиной работал Марко Беларди; с этим именем связаны, пожалуй, наиболее знаковые фильмы в итальянском кинематографе, которые можно объединить под термином «мейнстрим». Это и «Помнишь меня?» Роландо Равелло, динамичная комедийная история, по иронии судьбы также связанная с потерей памяти, и знаменитые «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе, ремейк которых уже успели снять и в России, и драматическая лента «Жить» Франчески Аркибуджи, повествующая о психосоматическом расстройстве у маленькой девочки.

Мелодрама «После пробуждения» вполне вписывается в канон итальянского мейнстрима. Правда, местами история Стива, Роя и Вивиан выбивается из колеи, когда создатели расставляют акценты то на архитектурной составляющей (странные «провисания» сюжета, когда история никуда не движется, а зрителю предлагают «презентацию» из красочных пейзажей), то на музыкальной (в наиболее драматичных эпизодах фоновая музыка сменяется очередной модной композицией, которая призвана добавить эмоциональный фон в и без того «жаркую» сцену).

После пробуждения

История, помимо ярких актерских работ (иногда переигрывающих, но в данном контексте героям это можно простить), насыщена диалогами, благодаря которым в основном и раскрываются персонажи. Наряду с любовными перипетиями молодые люди разбираются и в травматических переживаниях, связанных с отношениями в семье. Рой, например, налаживает отношения с отцом, хотя большую половину фильма кажется, что тот лишь мечтает лишний раз найти повод, чтобы высказать сыну свое недовольство.

В то же время некоторые моменты истории Элизы Аморузо кажутся искусственными. Например, один из главных конфликтов фильма, связанный с процессом восстановления памяти Вивиан и ее отношений со Стивом (не верьте синопсису — его она, в отличие от Роя, хорошо помнит), будто придуман для визуально красивой истерики и, как следствие, развязки. Стив пытается восстановить связь с любимой девушкой, но не очень ясно, ради чего он это делает. Ведь несколько эпизодов назад зрители узнали, что у него уже много месяцев близкая связь со своим тренером (да, без гей-контекста в этой ленте не обошлось).

Еще одним аспектом ленты является высокая мера условности происходящего. В целом такое присуще многим мелодрамам в принципе; здесь события происходят ровно потому, что так предполагает сценарий, и действие просто должно двигать историю вперед во что бы то ни стало. Задумываться о каких-либо причинно-следственных связях и здравом смысле сценаристы мелодрам не привыкли. История «После пробуждения» не стала исключением из этой тенденции.

После пробуждения

Новый фильм Элизы Аморузо — сентиментальная история любви, которой не страшны любые испытания, в том числе и кратковременная амнезия, которую медленно, но верно преодолевает главная героиня. Лента преисполнена красочными видами (дух Италии непременно присутствует в каждой сцене) и в целом не хватает звезд с неба, уверенно используя испытанные временем ходы. Это кино может порадовать поклонников итальянского кинематографа и легких, трогательных историй, не претендующих на межстрочные смыслы и глубокую философию.