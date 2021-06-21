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Гэри Синиз
Гэри Синиз
Gary Sinise
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Гэри Синиз
Gary Sinise
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Дата рождения
17 марта 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Гэри Синиза
Родился 17 марта 1955 года. Блу-Айленд, Иллинойс, США.
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Фильмография Гэри Синиза
Хороший Джо Белл
биография, драма
2020, США
5.0
Верю в любовь
мелодрама
2020, США
7.0
Сезон охоты
анимация, приключения, семейный, комедия
2006, США
7.0
Забытое
фантастика, мистика, триллер, драма
2004, США
6.0
Запятнанная репутация
мелодрама, драма
2003, США / Германия / Франция
6.0
Пришелец
драма, мистика, фантастика
2001, США
6.0
Миссия на Марс
драма, фантастика, приключения
2000, США
5.0
Азартные игры
триллер, криминал, боевик, драма
2000, США
6.0
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Марк Уолберг борется с травлей в трейлере эмоциональной драмы «Хороший Джо Белл»
Сценарий картины написали авторы «Горбатой горы».
Написать
21 июня 2021 10:03
Выход драмы «Хороший Джо Белл» с Марком Уолбергом отложен на неопределенный срок
Картину планировали выпустить уже 19 февраля.
Написать
26 января 2021 16:42
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