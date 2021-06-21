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Гэри Синиз

Gary Sinise
Гэри Синиз
Гэри Синиз Gary Sinise
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Дата рождения
17 марта 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Гэри Синиза

Родился 17 марта 1955 года. Блу-Айленд, Иллинойс, США.

Фильмография Гэри Синиза
Хороший Джо Белл
Хороший Джо Белл
биография, драма 2020, США
5.0
Верю в любовь
Верю в любовь
мелодрама 2020, США
7.0
Сезон охоты
Сезон охоты
анимация, приключения, семейный, комедия 2006, США
7.0
Забытое
Забытое
фантастика, мистика, триллер, драма 2004, США
6.0
Запятнанная репутация
Запятнанная репутация
мелодрама, драма 2003, США / Германия / Франция
6.0
Пришелец
Пришелец
драма, мистика, фантастика 2001, США
6.0
Миссия на Марс
Миссия на Марс
драма, фантастика, приключения 2000, США
5.0
Азартные игры
Азартные игры
триллер, криминал, боевик, драма 2000, США
6.0
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Марк Уолберг борется с травлей в трейлере эмоциональной драмы «Хороший Джо Белл» Сценарий картины написали авторы «Горбатой горы».
Написать
21 июня 2021 10:03
Выход драмы «Хороший Джо Белл» с Марком Уолбергом отложен на неопределенный срок Картину планировали выпустить уже 19 февраля.
Написать
26 января 2021 16:42
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