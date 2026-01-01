Другие названия
The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, Priscilla, Priscilla Queen of the Desert, Priscilla, Queen of the Desert, Avanture Prisile, kraljice pustinje, Dobrodružstvá Priscilly, kráľovnej púšte, Dobrodružství Priscilly, královny pouště, Harpatkaoteha Shel Priscilla Malkat Ha-Midbar, Les aventures de Priscilla, Les aventures de Priscilla folle du désert, Les Aventures de Priscilla, folle du désert, Oi peripeteies tis Priscilla, vasilissas tis erimou, Ørkendronningen Priscilla, Priscilla - aavikon kuningatar, Priscilla - Königin der Wüste, Priscilla - La regina del deserto, Priscilla - öknens drottning, Priscilla Çöller Kraliçesi, Priscilla, a Rainha do Deserto, Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai, Priscilla, folle du désert, Priscilla, kraljica puscave, Priscilla, kraljica pustinje, Priscilla, królowa pustyni, Priscilla, ørkenens dronning, Priscilla, Rainha do Deserto, Priscilla, regina desertului, Priscilos, dykumos karalienės, nuotykiai, Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσας της ερήμου, Пригоди Прісцилли, королеви пустелі, Приключения Присциллы, королевы пустыни, Приключенията на Присила - кралицата на пустинята, プリシラ, 沙漠妖姬, 風塵三絕