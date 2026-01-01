Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Приключения Присциллы, королевы пустыни
7.4 Рейтинг IMDb: 7.5
4 постера
Приключения Присциллы, королевы пустыни

The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert 18+
О фильме

История о незадачливой компании трех трансвеститов, которые отправляются в долгое и невероятное путешествие в пустыню, где должно состояться шоу сексуальных меньшинств.

Страна Великобритания / Австралия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 30 января 1994
Дата выхода
30 января 1994 Россия 18+
31 мая 1994 Австралия
14 августа 1994 Великобритания
17 ноября 1994 Германия
30 января 1994 Казахстан
13 октября 1994 Нидерланды
1 февраля 1995 Португалия
10 августа 1994 США
30 января 1994 Украина
4 января 1995 Франция
22 декабря 1994 Чехия 15+
30 сентября 1994 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $11 304 268
Производство Polygram Filmed Entertainment, Australian Film Finance Corporation (AFFC), Latent Image Productions Pty. Ltd.
Другие названия
The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, Priscilla, Priscilla Queen of the Desert, Priscilla, Queen of the Desert, Avanture Prisile, kraljice pustinje, Dobrodružstvá Priscilly, kráľovnej púšte, Dobrodružství Priscilly, královny pouště, Harpatkaoteha Shel Priscilla Malkat Ha-Midbar, Les aventures de Priscilla, Les aventures de Priscilla folle du désert, Les Aventures de Priscilla, folle du désert, Oi peripeteies tis Priscilla, vasilissas tis erimou, Ørkendronningen Priscilla, Priscilla - aavikon kuningatar, Priscilla - Königin der Wüste, Priscilla - La regina del deserto, Priscilla - öknens drottning, Priscilla Çöller Kraliçesi, Priscilla, a Rainha do Deserto, Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai, Priscilla, folle du désert, Priscilla, kraljica puscave, Priscilla, kraljica pustinje, Priscilla, królowa pustyni, Priscilla, ørkenens dronning, Priscilla, Rainha do Deserto, Priscilla, regina desertului, Priscilos, dykumos karalienės, nuotykiai, Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσας της ερήμου, Пригоди Прісцилли, королеви пустелі, Приключения Присциллы, королевы пустыни, Приключенията на Присила - кралицата на пустинята, プリシラ, 沙漠妖姬, 風塵三絕
Режиссер
Стефан Эллиотт
Стефан Эллиотт
В ролях
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Гай Пирс
Гай Пирс
Билл Хантер
Все актеры и съемочная группа
7.4
7.5 IMDb
Кадры из фильма
