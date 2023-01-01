Прямая и явная угроза, 1994

Джек Райан становится заместителем директора ЦРУ по безопасности и получает доступ в Овальный кабинет Белого дома. Его первой задачей на новой должности становится противодействие наркокартелям Колумбии, которое необходимо осуществлять без прямого вмешательства вооруженных сил США. Однако другие заинтересованные лица проводят спецоперацию против картелей с применением американского спецназа. Взбешенный наркобарон объявляет американцам войну, а Джеку предстоит остановить разгорающийся международный скандал и вычислить предателя.
Крупный чин из ЦРУ, для которого даже президент США не фигура, если ведет нечестную игру, истово и изобретательно сражается как с кокаиновой мафией, так и с подгнившим вашингтонским истеблишментом, рискуя жизнью и карьерой ради одного - правды.