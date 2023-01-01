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Clear and Present Danger

Прямая и явная угроза, 1994

1994 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джек Райан становится заместителем директора ЦРУ по безопасности и получает доступ в Овальный кабинет Белого дома. Его первой задачей на новой должности становится противодействие наркокартелям Колумбии, которое необходимо осуществлять без прямого вмешательства вооруженных сил США. Однако другие заинтересованные лица проводят спецоперацию против картелей с применением американского спецназа. Взбешенный наркобарон объявляет американцам войну, а Джеку предстоит остановить разгорающийся международный скандал и вычислить предателя.

  • Фильм снят по одноименному роману Тома Клэнси. 
  • Разрушенный ракетой особняк наркобарона был настоящим домом, купленным создателями фильма в Мексике. Продавцом выступила разведенная женщина, у которой были неприятные воспоминания об этом месте. Особняк разрушили, но владелица сохранила права на землю и, вероятно, построила новый дом после того, как расчистила завалы. 
  • Сцена, в которой конвой подвергается нападению наркокартеля, используется в качестве обучающего видео в правительственных учреждениях США.
  • Показанный Овальный кабинет был изначально создан для фильма “Дейв”. 
  • Вопрос Райану Риттеру о том, играет ли он в теннис, заданный с целью отвлечь, был импровизацией Харрисона Форда. 
  • Прообразом наркобарона Эрнесто Эскобедо стал Пабло Эскобар, который умер, когда начались съемки фильма.

Крупный чин из ЦРУ, для которого даже президент США не фигура, если ведет нечестную игру, истово и изобретательно сражается как с кокаиновой мафией, так и с подгнившим вашингтонским истеблишментом, рискуя жизнью и карьерой ради одного - правды.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1994
Премьера в России 3 августа 1994
Премьера в мире 3 августа 1994
Возраст 12+
MPAA PG-13
Режиссер
Филлип Нойс
Филлип Нойс
В ролях
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Энн Арчер
Энн Арчер
Генри Черни
Генри Черни
Харрис Юлин
Мигель Сандовал
Мигель Сандовал
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прямая и явная угроза 2 постера
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