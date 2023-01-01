Прямая и явная угроза, 1994

Крупный чин из ЦРУ, для которого даже президент США не фигура, если ведет нечестную игру, истово и изобретательно сражается как с кокаиновой мафией, так и с подгнившим вашингтонским истеблишментом, рискуя жизнью и карьерой ради одного - правды.