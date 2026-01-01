6.7
Газета

, 1994
The Paper
США / драма, комедия / 18+
О фильме

Двадцать четыре часа из жизни сотрудников нью — йоркской газеты `Нью-Йорк Сан`. Редактор Хенри Хэкет должен за несколько часов собрать точные сведения об убийстве и остановить главного редактора Элисию Кларк, собирающуюся напечатать на первой полосе сенсационную статью, которая обвинила бы в этом злодеянии двух невиновных молодых ребят.

В ролях

Майкл Китон
Роберт Дювалл
Гленн Клоуз
Мариса Томей
Рэнди Куэйд
Джейсон Робардс
Режиссер Рон Ховард
Сценарист Дэвид Кепп, Stephen Koepp
Композитор Рэнди Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 18 марта 1994
Дата выхода
25 марта 1994 Россия 16+
2 июня 1994 Германия
13 мая 1994 Италия
25 марта 1994 Казахстан
18 марта 1994 США
25 марта 1994 Украина
25 мая 1994 Франция
26 мая 1994 Чехия U
MPAA R
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $48 424 341
Производство Universal Pictures, Imagine Entertainment
Другие названия
The Paper, El periódico, Le journal, O Jornal, Schlagzeilen, Газета, Cronisti d'assalto, Deadline, El diario, Etusivu, Før deadline, Första sidan, Gazeta, Ha-Eeton, İşkolik, Lapzárta, Novine, Press-stopp!, Schlagzeilen - Je härter, desto besser, The Paper - Primeira Página, The Paper (Detrás de la noticia), To protoselido, Zawód: dziennikarz, Ziarul, Το πρωτοσέλιδο, Вестникът, ザ・ペーパー, 媒體先鋒

6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Henry Понимаю, это не совсем с правильной ноги начинается.
Paul Bladden, New York Sentinel Правой ноги? Ты с ума сошёл? Предложение снято. Нас за дураков держишь? Ты что, думаешь, что я, когда два и два складываю, получаю три? Три с половиной?
Henry Слушай, я пытаюсь быть разумным, дай мне просто...
Paul Bladden, New York Sentinel Почему бы тебе заодно и кошелёк не взять?
Henry Дай мне сказать. Позволь мне кое-что сказать, подожди м...
Paul Bladden, New York Sentinel Ну, надеюсь, ты доволен, уё#! Ты только что упустил шанс освещать события по всему миру!
Henry Правда? А знаешь что, чёрт возьми? Мне вообще плевать. Хочешь знать почему? Потому что я не живу в этом твоём мире! Я живу в Нью-Йорке! Так что иди на х...!
[Генри хлопает трубкой по аппарату]
Janet, Henry's Secretary Ты здорово с этим справился.
Henry Спасибо.

Отзывы о фильме

