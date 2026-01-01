Henry Понимаю, это не совсем с правильной ноги начинается.

Paul Bladden, New York Sentinel Правой ноги? Ты с ума сошёл? Предложение снято. Нас за дураков держишь? Ты что, думаешь, что я, когда два и два складываю, получаю три? Три с половиной?

Henry Слушай, я пытаюсь быть разумным, дай мне просто...

Paul Bladden, New York Sentinel Почему бы тебе заодно и кошелёк не взять?

Henry Дай мне сказать. Позволь мне кое-что сказать, подожди м...

Paul Bladden, New York Sentinel Ну, надеюсь, ты доволен, уё#! Ты только что упустил шанс освещать события по всему миру!

Henry Правда? А знаешь что, чёрт возьми? Мне вообще плевать. Хочешь знать почему? Потому что я не живу в этом твоём мире! Я живу в Нью-Йорке! Так что иди на х...!

[Генри хлопает трубкой по аппарату]

Janet, Henry's Secretary Ты здорово с этим справился.