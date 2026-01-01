Двадцать четыре часа из жизни сотрудников нью — йоркской газеты `Нью-Йорк Сан`. Редактор Хенри Хэкет должен за несколько часов собрать точные сведения об убийстве и остановить главного редактора Элисию Кларк, собирающуюся напечатать на первой полосе сенсационную статью, которая обвинила бы в этом злодеянии двух невиновных молодых ребят.
|25 марта 1994
|Россия
|16+
|2 июня 1994
|Германия
|13 мая 1994
|Италия
|25 марта 1994
|Казахстан
|18 марта 1994
|США
|25 марта 1994
|Украина
|25 мая 1994
|Франция
|26 мая 1994
|Чехия
