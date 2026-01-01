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Постер фильма Уайатт Эрп
6.8
Киноафиша Фильмы Уайатт Эрп
6.8

Уайатт Эрп

, 1994
Wyatt Earp
США / мелодрама, вестерн, биография, боевик, приключения / 18+
Постер фильма Уайатт Эрп
6.8

О фильме

Кевин Костнер в роли самого известного представителя закона из всех, что когда-либо шагали по дорогам Дикого Запада. Он играет человека, ставшего легендой в героической саге, изобилующей острыми и непредсказуемыми моментами.

В ролях

Кевин Костнер
Кевин Костнер
Уайатт Эрп
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Док Холлидей
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Nicholas Earp
Линден Эшби
Morgan Earp
Дэвид Эндрюс
Дэвид Эндрюс
James Earp
Джефф Фэйи
Джефф Фэйи
Ike Clanton
Джоэнна Гоуинг
Джоэнна Гоуинг
Josie Marcus
Марк Хэрмон
Марк Хэрмон
Sheriff Johnny Behan
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Virgil Earp
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Allie Earp
Режиссер Лоуренс Кэздан
Сценарист Дэн Гордон, Лоуренс Кэздан
Композитор Джеймс Ньютон Ховард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 3 часа 32 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 24 июня 1994
Дата выхода
24 июня 1994 Россия 16+
9 сентября 1994 Великобритания
1 сентября 1994 Германия
30 августа 2004 Греция
9 сентября 1994 Ирландия 12
15 октября 1994 Италия
24 июня 1994 Казахстан
29 сентября 1994 Нидерланды
28 октября 1994 Португалия
24 июня 1994 США
24 июня 1994 Украина
31 августа 1994 Франция
1 декабря 1994 Чехия
MPAA PG-13
Бюджет $63 000 000
Сборы в мире $25 052 000
Производство Warner Bros., Tig Productions, Kasdan Pictures
Другие названия
Wyatt Earp, Wyatt Earp - Das Leben einer Legende, Vaitas Erpas, Γουάιατ Ερπ, Ваєтт Ерп, Вајат Ерп, Уайатт Эрп, Уайетт Эрп, Уайът Ърп, वायट अर्प, ワイアット・アープ, 執法捍將, Вайетт Ерп, 执法悍将

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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