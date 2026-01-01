Кевин Костнер в роли самого известного представителя закона из всех, что когда-либо шагали по дорогам Дикого Запада. Он играет человека, ставшего легендой в героической саге, изобилующей острыми и непредсказуемыми моментами.
|24 июня 1994
|Россия
|16+
|9 сентября 1994
|Великобритания
|1 сентября 1994
|Германия
|30 августа 2004
|Греция
|9 сентября 1994
|Ирландия
|12
|15 октября 1994
|Италия
|24 июня 1994
|Казахстан
|29 сентября 1994
|Нидерланды
|28 октября 1994
|Португалия
|24 июня 1994
|США
|24 июня 1994
|Украина
|31 августа 1994
|Франция
|1 декабря 1994
|Чехия