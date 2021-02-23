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Скорость, 1994

1994 / США
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39 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Представьте себе девушку, у которой на заднем стекле красуется наклейка с восклицательным знаком, чайником и странного вида туфлей с подписью «уважай меня», за рулем гигантского американского автобуса, несущегося по городу на огромной скорости в час пик. Выглядит это довольно забавно, если не знать, что автобус заминирован и может взорваться, если стрелки спидометра опустится ниже восемьдесят километров в час.

Пассажиры в панике, события разворачивается с бешеной скоростью, а времени до взрыва остается все меньше. На поиски таинственного террориста, который уже доказал серьезность своих намерений, взорвав переполненный людьми лифт, брошены элитные подразделения полиции. Но время идет, а выйти на след преступника так и не удается. В противоборство с террористом вступает лучший боец спецназа Джек Трейвен. Теперь от того, сможет ли он верно распорядиться оставшимися секундами, зависят жизни десятков людей.

8.1 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 10 июня 1994
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 7 июня 1994
Возраст 16+
Режиссер
Ян Де Бонт
Ян Де Бонт
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Джо Мортон
Джо Мортон
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Скорость 2 постера
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disturatro 23 февраля 2023, 17:28
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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