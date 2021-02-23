Скорость, 1994

Представьте себе девушку, у которой на заднем стекле красуется наклейка с восклицательным знаком, чайником и странного вида туфлей с подписью «уважай меня», за рулем гигантского американского автобуса, несущегося по городу на огромной скорости в час пик. Выглядит это довольно забавно, если не знать, что автобус заминирован и может взорваться, если стрелки спидометра опустится ниже восемьдесят километров в час.

Пассажиры в панике, события разворачивается с бешеной скоростью, а времени до взрыва остается все меньше. На поиски таинственного террориста, который уже доказал серьезность своих намерений, взорвав переполненный людьми лифт, брошены элитные подразделения полиции. Но время идет, а выйти на след преступника так и не удается. В противоборство с террористом вступает лучший боец спецназа Джек Трейвен. Теперь от того, сможет ли он верно распорядиться оставшимися секундами, зависят жизни десятков людей.