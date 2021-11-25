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Фаринелли-кастрат
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Farinelli il costrato / Farinelli

Фаринелли-кастрат, 1994

1994 / Италия / Бельгия / Франция
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Знаменитого певца-кастрата Карло Броски, жившего в XVIII веке, называли "божественным Фаринелли". Еще в детстве брат Риккардо, начинающий композитор, увечил Карло, дабы его необыкновенный голос не претерпел мутацию в переходном возрасте.

Чувствительные дамы сходили с ума и теряли сознание во время выступления Фаринелли. Однако не только потрясающий голос Карло лишал женщин разума. Несмотря на свое увечье, он любил и был любим многими. И все же сердце отдал лишь одной. А брат Риккардо постарался загладить перед братом свою вину и подарил ему сына...

 

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1994
Премьера онлайн 25 ноября 2021
Премьера в мире 1 декабря 1994
Режиссер
Жерар Корбьо
В ролях
Стефано Дионизи
Жак Буде
Грэм Вэлентайн
Пьер Паоло Каппони
Омеро Антонутти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фаринелли-кастрат 2 постера
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саундтрек фильма Фаринелли-кастрат
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