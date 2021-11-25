Фаринелли-кастрат, 1994

Знаменитого певца-кастрата Карло Броски, жившего в XVIII веке, называли "божественным Фаринелли". Еще в детстве брат Риккардо, начинающий композитор, увечил Карло, дабы его необыкновенный голос не претерпел мутацию в переходном возрасте.

Чувствительные дамы сходили с ума и теряли сознание во время выступления Фаринелли. Однако не только потрясающий голос Карло лишал женщин разума. Несмотря на свое увечье, он любил и был любим многими. И все же сердце отдал лишь одной. А брат Риккардо постарался загладить перед братом свою вину и подарил ему сына...