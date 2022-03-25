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Утомленные солнцем
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Утомленные солнцем, 1994

1994 / Франция / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Солнечный летний день 1936 года. Молодая страна, полная энтузиазма, празднует 4-ю годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. В старом доме собралась тьма народу: жена-красавица, непоседа-дочь, тесть - известный русский дирижер, родственники и друзья, домработницы и соседи.

Веселье бьет через край, и мысль, что что-то в жизни может измениться, покажется всем абсурдом. Они все будут счастливы вечно! И никто, даже мудрый Котов, не хочет верить в неизбежное. В то, что этот солнечный день кончится - и не повторится уже никогда.

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 1 мая 1994
Премьера в мире 1 мая 1994
Возраст 16+
Режиссер
Никита Михалков
Никита Михалков
В ролях
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Никита Михалков
Никита Михалков
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Андре Умански
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Утомленные солнцем 2 постера
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