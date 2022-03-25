Утомленные солнцем, 1994

Солнечный летний день 1936 года. Молодая страна, полная энтузиазма, празднует 4-ю годовщину сталинского дирижаблестроения. Легендарный комдив Котов и его большая шумная семья отдыхают на даче. В старом доме собралась тьма народу: жена-красавица, непоседа-дочь, тесть - известный русский дирижер, родственники и друзья, домработницы и соседи.

Веселье бьет через край, и мысль, что что-то в жизни может измениться, покажется всем абсурдом. Они все будут счастливы вечно! И никто, даже мудрый Котов, не хочет верить в неизбежное. В то, что этот солнечный день кончится - и не повторится уже никогда.