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Скорость - trailer
Киноафиша Трейлеры Скорость. Trailer

Скорость. Trailer

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Дата публикации: 13 июня 2023
Скорость – Представьте себе девушку, у которой на заднем стекле красуется наклейка с восклицательным знаком, чайником и странного вида туфлей с подписью «уважай меня», за рулем гигантского американского автобуса, несущегося по городу на огромной скорости в час пик. Выглядит это довольно забавно, если не знать, что автобус заминирован и может взорваться, если стрелки спидометра опустится ниже восемьдесят километров в час. Пассажиры в панике, события разворачивается с бешеной скоростью, а времени до взрыва остается все меньше. На поиски таинственного террориста, который уже доказал серьезность своих намерений, взорвав переполненный людьми лифт, брошены элитные подразделения полиции. Но время идет, а выйти на след преступника так и не удается. В противоборство с террористом вступает лучший боец спецназа Джек Трейвен. Теперь от того, сможет ли он верно распорядиться оставшимися секундами, зависят жизни десятков людей.
Комментарии Обсудить в чате
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Zoya 25 июня 2023, 14:45
Оценка
Этот фильм - наглядный пример отличного сочетания хорошо написанной истории, отличной режиссуры и великолепного актёрского состава. Пересматривала с мужем этот фильм кучу раз. Отличный боевик, который СТОИТ посмотреть
25 июня 2023, 14:45 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2023, 20:02
в ответ на сообщение Zoya от 25 июня 2023, 14:45
Добрый день! Спасибо за отзыв!😊
25 июня 2023, 20:02 Ответить
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Скорость триллер, криминал, боевик, 1994, США
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