В 1978 году, через два года после своей смерти, Эд Вуд был признан самым худшим режиссером за всю историю Голливуда, что сразу прибавило поклонников его фильмам. Но история эта не только о незабываемом творчестве Эда Вуда, но и о нежной дружбе. Оказывается, Эд все время пытался вытянуть из неприятностей своего стареющего друга - самого знаменитого исполнителя роли графа Дракулы, актера и наркомана Белу Лугоши...