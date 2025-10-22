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Постер фильма Эд Вуд
7.8
Киноафиша Фильмы Эд Вуд
7.8

Эд Вуд

, 1994
Ed Wood
США / биография, комедия, драма / 18+
Постер фильма Эд Вуд
7.8

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие фильма разворачивается в 50-х годах прошлого столетия. Потерпев неудачу на театральных подмостках, актер Эдвард Вуд решает покорить кинематограф. Идея снять фильм на основе биографии Кристин Йоргенсен – первой трансгендерной женщины – с треском проваливается: Йоргенсен отказывает Вуду в правах на экранизацию. Тогда неунывающий Эд задумывает написать сценарий фильма «Я сменил пол!», главный герой которого будет вымышленным. Вместе с продюсером Джорджем Вайсом он начинает работу над картиной, название которой с течением времени меняется на «Глен или Гленда». Детище Вуда ждет грандиозный провал, но даже тогда мужчина не опускает руки…

  • Однажды съемочную площадку картины посетила вдова Эдварда Вуда – Кэти Вуд. Тим Бертон переживал из-за того, какое впечатление останется у вдовы от фильма, но, понаблюдав за игрой Джонни Деппа, она сказала: «Вылитый Эдди». 
  • Тим Бертон неоднократно называл «Эда Вуда» своим любимым детищем.
  • Джонни Депп дал согласие на съемки спустя 10 минут после того, как Тим Бертон предложил ему роль. 
  • «Эд Вуд» стал первым фильмом Тимом Бертона, в котором сыграла Лиза Мари. В дальнейшем актриса продолжила сотрудничество с режиссером на площадках фильмов «Марс атакует!» (1996), «Сонная лощина» (1999) и «Планета обезьян» (2001). 

В 1978 году, через два года после своей смерти, Эд Вуд был признан самым худшим режиссером за всю историю Голливуда, что сразу прибавило поклонников его фильмам. Но история эта не только о незабываемом творчестве Эда Вуда, но и о нежной дружбе. Оказывается, Эд все время пытался вытянуть из неприятностей своего стареющего друга - самого знаменитого исполнителя роли графа Дракулы, актера и наркомана Белу Лугоши...

В ролях

Джонни Депп
Джонни Депп
Ed Wood
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Бела Лугоши
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Долорес Фуллер
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Kathy O'Hara
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Bunny Breckinridge
Джеффри Джоунс
Джеффри Джоунс
Крисвелл
Дж. Д. Спрэдлин
Reverend Lemon
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Orson Welles
Майк Старр
Гиорги Вайс
Макс Казелла
Макс Казелла
Paul Marco
Режиссер Тим Бертон
Сценарист Скотт Александер, Ларри Карацевски, Рудольф Грэй
Композитор Говард Шор
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 23 сентября 1994
Дата выхода
23 сентября 1994 Россия 16+
29 июня 1995 Австралия M
6 апреля 1995 Аргентина +13
27 сентября 1994 Бразилия
26 мая 1995 Великобритания
8 июня 1995 Венгрия
13 июля 1995 Германия
29 сентября 1995 Греция
11 августа 1995 Дания
26 мая 1995 Ирландия
27 мая 1995 Италия
23 сентября 1994 Казахстан
7 октября 1994 Канада
1 июня 1995 Нидерланды
9 июня 1995 Польша 16
2 июня 1995 Португалия M/12
27 сентября 1994 США
9 июня 1995 Турция
23 сентября 1994 Украина
24 августа 1995 Уругвай
24 ноября 1995 Финляндия K-12
21 июня 1995 Франция
7 сентября 1995 Чехия 12+
2 июня 1995 Швеция 11
2 сентября 1995 Япония
MPAA R
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $5 888 353
Производство Touchstone Pictures, Tim Burton Productions, DiNovi Pictures
Другие названия
Ed Wood, Edas Vudas, Kẻ Bất Tài, Ед Вуд, Ед Вуд/Ed Vud, Ед Ууд, Эд Вуд, एड वुड, エド・ウッド, 艾德伍德, 에드 우드, Ed Vud, 艾得伍德, 艾活传

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 октября 2025

Отзывы о фильме

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