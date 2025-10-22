Действие фильма разворачивается в 50-х годах прошлого столетия. Потерпев неудачу на театральных подмостках, актер Эдвард Вуд решает покорить кинематограф. Идея снять фильм на основе биографии Кристин Йоргенсен – первой трансгендерной женщины – с треском проваливается: Йоргенсен отказывает Вуду в правах на экранизацию. Тогда неунывающий Эд задумывает написать сценарий фильма «Я сменил пол!», главный герой которого будет вымышленным. Вместе с продюсером Джорджем Вайсом он начинает работу над картиной, название которой с течением времени меняется на «Глен или Гленда». Детище Вуда ждет грандиозный провал, но даже тогда мужчина не опускает руки…
В 1978 году, через два года после своей смерти, Эд Вуд был признан самым худшим режиссером за всю историю Голливуда, что сразу прибавило поклонников его фильмам. Но история эта не только о незабываемом творчестве Эда Вуда, но и о нежной дружбе. Оказывается, Эд все время пытался вытянуть из неприятностей своего стареющего друга - самого знаменитого исполнителя роли графа Дракулы, актера и наркомана Белу Лугоши...
|23 сентября 1994
|Россия
|16+
|29 июня 1995
|Австралия
|M
|6 апреля 1995
|Аргентина
|+13
|27 сентября 1994
|Бразилия
|26 мая 1995
|Великобритания
|8 июня 1995
|Венгрия
|13 июля 1995
|Германия
|29 сентября 1995
|Греция
|11 августа 1995
|Дания
|26 мая 1995
|Ирландия
|27 мая 1995
|Италия
|23 сентября 1994
|Казахстан
|7 октября 1994
|Канада
|1 июня 1995
|Нидерланды
|9 июня 1995
|Польша
|16
|2 июня 1995
|Португалия
|M/12
|27 сентября 1994
|США
|9 июня 1995
|Турция
|23 сентября 1994
|Украина
|24 августа 1995
|Уругвай
|24 ноября 1995
|Финляндия
|K-12
|21 июня 1995
|Франция
|7 сентября 1995
|Чехия
|12+
|2 июня 1995
|Швеция
|11
|2 сентября 1995
|Япония