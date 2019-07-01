Четыре свадьбы и одни похороны, 1994

Чарльз - 30-летний интроверт-интеллектуал, который, глядя, как его друзья активно строят семьи, все больше становится уверен в том, что ему никогда не удастся жениться. На одной из свадеб Чарли знакомится с Кэрри. Между молодыми людьми вспыхивает симпатия, они проводят ночь вместе, но Чарльз решает, что и эти отношения не могут стать чем-то серьезным. Однако судьба и большое количество общих друзей продолжает сводить их вновь и вновь...