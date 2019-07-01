Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вихрь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Четыре свадьбы и одни похороны Четыре свадьбы и одни похороны
Киноафиша Фильмы Четыре свадьбы и одни похороны
Four weddings and a funeral

Четыре свадьбы и одни похороны, 1994

1994 / Великобритания
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Чарльз - 30-летний интроверт-интеллектуал, который, глядя, как его друзья активно строят семьи, все больше становится уверен в том, что ему никогда не удастся жениться. На одной из свадеб Чарли знакомится с Кэрри. Между молодыми людьми вспыхивает симпатия, они проводят ночь вместе, но Чарльз решает, что и эти отношения не могут стать чем-то серьезным. Однако судьба и большое количество общих друзей продолжает сводить их вновь и вновь...

  • Сценарист Ричард Кертис придумал идею для фильма, когда пролистывал свои старые дневники и понял, что за десять лет он побывал на 72 свадьбах.
  • Энди Макдауэлл отказалась от гонорара, попросив вместо этого процент с прибыли. Это принесло ей два миллиона долларов. Для сравнения: зарплата Хью Гранта составила всего сто тысяч долларов. 
  • Хью Гранту пришлось выучить язык жестов для сцен с братом, которого играет Дэвид Бауэр.
  • Любимый фильм актера Роуэна Аткинсона. 
  • В течение нескольких лет после выхода на экраны этот фильм оставался самым кассовым британским фильмом в истории. Его сборы во всем мире превысили 260 миллионов долларов. 
  • Первый британский фильм, получивший премию “Сезар” - французский аналог “Оскара”. Он выиграл в номинациях “Лучший зарубежный фильм” и “Лучший оригинальный сценарий”.

32-летний англичанин-интеллектуал, очень напрягается каждый раз, когда на горизонте вырисовывается перспектива женитьбы. Однажды, на очередной свадебной церемонии своего друга, он знакомится с очаровательной американкой Кэрри, и тут его оборонительная стратегия дает роковую трещину.

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 20 января 1994
Премьера в мире 20 января 1994
Возраст 16+
Режиссер
Майк Ньюэлл
Майк Ньюэлл
В ролях
Хью Грант
Хью Грант
Энди МакДауэлл
Энди МакДауэлл
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Джеймс Флит
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Хороший отец
Хороший отец (1985)
6.1666665
Ужасно большое приключение
Ужасно большое приключение (1995)
6
Управляя полетами
Управляя полетами (1999)
6.6
Колдовской апрель
Колдовской апрель (1992)
7.4166665
Разум и чувства
Разум и чувства (1995)
7
Смеяться последним
Смеяться последним (2019)
5.5833335
Огни святого Эльма
Огни святого Эльма (1985)
8
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков (2018)
7.875
Улыбка Моны Лизы
Улыбка Моны Лизы (2003)
6.5
Город и деревня
Город и деревня (2001)
5.733333
Секс, ложь и видео
Секс, ложь и видео (1989)
6.866667
Любовь не по сценарию
Любовь не по сценарию (2014)
6.230769
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Дневник Бриджит Джонс» Фильмы похожие на «Дневник Бриджит Джонс»
Лучшие комедии Лучшие комедии
Постер фильма Четыре свадьбы и одни похороны 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Четыре свадьбы и одни похороны смотреть онлайн

Четыре свадьбы и одни похороны
Смотрите в
за 1 ₽

Похожие фильмы онлайн

Разум и чувства
 
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
 
Улыбка Моны Лизы
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Четыре свадьбы и одни похороны»: Трейлер сериала Главную роль в сериале сыграла Натали Эммануэль («Игра престолов»).
Написать
1 июля 2019 17:37
Как фильм «Четыре свадьбы и одни похороны» повлиял на киноиндустрию Романтическая комедия вышла в прокат 25 лет назад.
Написать
15 марта 2019 14:52
Звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль снимется в сериале-ремейке фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» Еще несколько недель стало известно, что культовая романтическая комедия «Четыре свадьбы и одни похороны» получит ремейк в «сериальном» формате – с Джессикой Уильямс в
Написать
26 ноября 2018 11:10
Все новости фильма
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Вершина страха
Вершина страха
2022, Великобритания, драма
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Средневековье
Средневековье
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Мой тигр
Мой тигр
2022, Италия, приключения
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Умереть за доллар
Умереть за доллар
2022, Канада, триллер, вестерн
Related video
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Приложение киноафиши