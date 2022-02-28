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Дженнифер Тилли
Дженнифер Тилли
Jennifer Tilly
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Дженнифер Тилли
Jennifer Tilly
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Дата рождения
16 сентября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
170 см
Биография Дженнифер Тилли
Родилась 16 сентября 1958 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Дженнифер Тилли
Культ Чаки
ужасы, триллер
2017, США
5.0
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.0
Страна приливов
сказка, драма
2005, Канада / Великобритания
7.0
Не бей копытом
семейный, мюзикл, вестерн, комедия, анимация
2004, США
5.0
Потомство Чаки
комедия, ужасы
2004, США / Румыния
5.0
Особняк с привидениями
семейный, ужасы, сказка, комедия
2003, США
6.0
Хэппи-энд
комедия, мелодрама
2003, США / Франция / Германия
6.0
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.0
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