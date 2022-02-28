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Дженнифер Тилли

Jennifer Tilly
Дженнифер Тилли
Дженнифер Тилли Jennifer Tilly
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Дата рождения
16 сентября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
170 см
Биография Дженнифер Тилли

Родилась 16 сентября 1958 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Дженнифер Тилли
Культ Чаки
Культ Чаки
ужасы, триллер 2017, США
5.0
Университет монстров
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.0
Страна приливов
Страна приливов
сказка, драма 2005, Канада / Великобритания
7.0
Не бей копытом
Не бей копытом
семейный, мюзикл, вестерн, комедия, анимация 2004, США
5.0
Потомство Чаки
Потомство Чаки
комедия, ужасы 2004, США / Румыния
5.0
Особняк с привидениями
Особняк с привидениями
семейный, ужасы, сказка, комедия 2003, США
6.0
Хэппи-энд
Хэппи-энд
комедия, мелодрама 2003, США / Франция / Германия
6.0
Корпорация Монстров
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
8.0
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Второй сезон «Чаки» выйдет в этом году Новостью с логотипом поделился Дон Манчини.
Написать
28 февраля 2022 15:00
Первый эпизод сериала «Чаки» стал одной из самых популярных телепремьер 2021 года Суммарно серия набрала более 7 миллионов просмотров. 
Написать
27 октября 2021 13:40
Кукла-убийца орудует кухонным ножом в новом трейлере сериала «Чаки» Шоу будет духовным продолжением оригинального фильма. 
Написать
4 октября 2021 10:43
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