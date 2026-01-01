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8.3
Киноафиша
Фильмы
Баскетбольные мечты
8.3
Баскетбольные мечты
, 1994
Hoop Dreams
США / документальный, спорт, драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
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Цитаты
Места съёмок
8.3
В ролях
Уильям Гейтс
Self
Артур Эйджи
Self
Эмма Гейтс
Self - William's Mother
Шила Эйджи
Self - Arthur's Mother
Curtis Gates
Self - William's Brother
Arthur 'Bo' Agee
Self - Arthur's Father
Earl Smith
Self - Talent Scout
Gene Pingatore
Self - High School Basketball Coach
Айзея Томас
Self - Professional Basketball Player
Marlyn Hopewell
Self - High School Guidance Counselor
Режиссер
Стив Джеймс
Композитор
Бен Сидран
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 50 минут
Год выпуска
1994
Премьера в мире
20 января 1994
Дата выхода
12 сентября 1994
Россия
12+
5 сентября 1996
Австралия
28 марта 1995
Великобритания
12 сентября 1994
Казахстан
14 декабря 1995
Нидерланды
12 сентября 1994
США
12 сентября 1994
Украина
MPAA
PG-13
Бюджет
$700 000
Сборы в мире
$11 830 611
Производство
Kartemquin Films, KTCA Minneapolis
Другие названия
Hoop Dreams, Basquete Blues, Korisunelmia, Kosaras álmok, Kossuunelmad, Unelmana koripallo, W obręczy marzeń, Баскетбольные мечты, Снови под обручима, フープ・ドリームス, 籃球夢
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Рейтинг фильма
8.3
Оцените
12
голосов
8.3
IMDb
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саундтрек фильма
Баскетбольные мечты
Кадры из фильма
Цитаты
William Gates
Вот почему, когда кто-то говорит: «Когда попадёшь в НБА, не забывай про меня» и всё такое. А я им должен был ответить: «Если я не добьюсь успеха, не забывайте меня вы».
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