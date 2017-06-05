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Кшиштоф Кесьлевский
Кшиштоф Кесьлевский
Krzysztof Kieslowski
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Кшиштоф Кесьлевский
Krzysztof Kieslowski
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Дата рождения
27 июня 1941
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
13 марта 1996
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Кшиштоф Кесьлевский
Родился 27 июня 1941 года. Варшава, Польша.
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Фильмография Кшиштоф Кесьлевский
Три цвета: красный
драма, мелодрама, криминал
1994, Франция / Швейцария / Польша
8.0
Три цвета: Белый
драма
1994, Франция / Польша / Швейцария
7.0
Три цвета: синий
детектив, драма, мюзикл, мелодрама
1993, Франция / Швейцария / Польша
7.0
Двойная жизнь Вероники
фэнтези, мелодрама, драма, мюзикл
1991, Франция / Польша / Норвегия
7.0
Короткий фильм об убийстве
криминал, драма
1988, Польша
7.0
Короткий фильм о любви
драма
1988, Польша
7.0
Случай
драма
1987, Польша
7.0
Кинолюбитель
драма
1979, Польша
7.0
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5 июня 2017 12:37
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