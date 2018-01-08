«На заправке был только 98-й, ну я его и залил»: что будет с двигателем, если смешать разный бензин

Вставила лист бумаги в дверцу: теперь холодильник работает дольше, а продукты не портятся — подсказал опытный мастер

Почему в СССР обои клеили на газету: решали сразу 2 проблемы – сейчас это уже бессмысленно

Считал себя знатоком советского кино, пока не прошел тест по его главным ляпам: «сломался» на «Иване Васильевиче» (дальше – сложнее)

После недель слухов всё изменилось: Том Харди всё-таки вернётся в «Гангстерленд» — конфликт удалось уладить не без помощи Гая Ричи

Все лучшие ходы «Игры престолов» Мартин подсмотрел в этом сериале — настолько хорош, что 8,7 на IMDb для него даже мало

Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание

Пока за окном адское пекло, угадайте 6 советских фильмов по кадрам с дождем (и красоткам-героиням в мокрых майках)

Ушел из дома вместе с сыном и не вернулся: звезда «Бригады» трагически погиб на рыбалке

Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул