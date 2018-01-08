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Постер фильма Ешь, пей, мужчина, женщина
7.8
Киноафиша Фильмы Ешь, пей, мужчина, женщина
7.8

Ешь, пей, мужчина, женщина

, 1994
Eat Drink Man Woman
США, Тайвань / комедия, мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Ешь, пей, мужчина, женщина
7.8

О фильме

Действие происходит в крупном тайваньском городе. Старое поколение в фильме представляет вдовец Чу — главный повар дорогого ресторана. Новую генерацию — трое его дочерей. Одна работает учительницей, вторая стюардессой, третья — в забегаловке «Макдоналдс». Все они по-разному относятся к процессу приема пищи. Для Чу это прекрасный неспешный ритуал, близкий к искусству и священнодействию. Для девушек — «фастфуд», закусить и бежать дальше, еда на скорую руку. Отношение к еде определяет их взгляды на мужчин, детей, семью, жизнь вообще.

В ролях

Лун Сихун
Chu
Ю-Вень Ванг
Jia-Ning
У Чяньлянь
Jia-Chien
Ян Куэймэй
Jia-Jen
Сильвия Чан
Jin-Rong
Уинстон Чао
Li Kai
Чэнь Чао-Цзун
Guo Lun
Chit-Man Chan
Raymond
Yu Chen
Rachel
Гуа А-Лэ
Madame Liang
Режиссер Энг Ли
Сценарист Джеймс Шеймус, Энг Ли, Хуи-Линг Уэнг
Композитор Mader
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Тайвань
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 28 января 1994
Дата выхода
3 августа 1994 Россия 6+
22 декабря 1994 Австралия
3 августа 1994 Казахстан
8 декабря 1994 Нидерланды
3 августа 1994 США
3 августа 1994 Украина
28 января 1994 Франция
29 октября 1995 Южная Корея 15
Сборы в мире $7 294 403
Производство Ang Lee Productions, Central Motion Pictures, Good Machine
Другие названия
Yin shi nan nu, Eat Drink Man Woman, Comer, beber, amar, Salé, sucré, 飲食男女, Ẩm Thực Nam Nữ, Ät drick man kvinna, Comer Beber Homem Mulher, Comer Beber Viver, Comer, beber y amar, Drink Food Male Female, Étel, ital, férfi, nő, Ingredientele vietii, Jedz i pij, mężczyzno i kobieto, Klopa piće čovek žena, Mangiare bere uomo donna, Mat, dryck, man, kvinna, Ochel Shtia Gever Isha, Spis drik mand kvinde, Spis, drikk, mann, kvinne, Syö juo mies nainen, Tatlı tuzlu, Valgyti, gerti, vyras, moteris, Yam sik nam lui, Φαΐ, ποτό, αρσενικό, θηλυκό, Ешь, пей, мужчина, женщина, 恋人たちの食卓, 饮食男女, 음식남녀, Jíst, pít, muž, žena

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Составлен рейтинг фильмов, лучше всего показывающих профессии
8 января 2018 18:43 Составлен рейтинг фильмов, лучше всего показывающих профессии Если вас всегда интересовало, чем занимаются астронавты, нужно обязательно посмотреть «Марсианина», а если вас привлекает профессия фокусника, то пример необходимо брать с «Темного

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