Действие происходит в крупном тайваньском городе. Старое поколение в фильме представляет вдовец Чу — главный повар дорогого ресторана. Новую генерацию — трое его дочерей. Одна работает учительницей, вторая стюардессой, третья — в забегаловке «Макдоналдс». Все они по-разному относятся к процессу приема пищи. Для Чу это прекрасный неспешный ритуал, близкий к искусству и священнодействию. Для девушек — «фастфуд», закусить и бежать дальше, еда на скорую руку. Отношение к еде определяет их взгляды на мужчин, детей, семью, жизнь вообще.
|3 августа 1994
|Россия
|6+
|22 декабря 1994
|Австралия
|3 августа 1994
|Казахстан
|8 декабря 1994
|Нидерланды
|3 августа 1994
|США
|3 августа 1994
|Украина
|28 января 1994
|Франция
|29 октября 1995
|Южная Корея
|15