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Летняя игра Летняя игра
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Sommarlek

Летняя игра, 1951

1951 / Швеция
7.6 Оцените
10 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

В ожидании ночной репетиции балета «Лебединое озеро» одинокая 28-летняя балерина Мари получает по почте свой старый дневник. Она едет на пароме на остров недалеко от Стокгольма, где вспоминает свою первую любовь – Хенрика. Тринадцать лет назад, путешествуя на летних каникулах со своей тетей Элизабет и дядей Эрландом, Мари встречает Хенрика на пароме, и вскоре герои влюбляются друг в друга. Они проводят вместе летние каникулы, когда их разлучает внезапно случившаяся трагедия, и Мари строит вокруг себя глухую стену, навсегда разрушившую ее личную жизнь…

  • Во французском обзоре фильма, опубликованном в культовом киножурнале Cahiers du Cinema, молодым Жаном-Люком Годаром, тогда еще кинокритиком, было объявлено, что «Летняя игра» в то время была «самым красивым фильмом в мире».
  • Небольшая деталь, представляющая особый интерес для шведской публики, касается анимационных эпизодов фильма, которые были нарисованы тогда еще очень молодым Руне Андреассоном, впоследствии ставшим создателем чрезвычайно популярного мультипликационного персонажа Бамса, сильнейшего медведя в мире.
  • Именно эта картина считается первым успехом Ингмара Бергмана как режиссера.

В ожидании ночной репетиции «Лебединого озера» балерина получает по почте дневник. Она отправляется на остров недалеко от Стокгольма, где вспоминает свою первую любовь, которого встретила на этом пароме 13 лет назад. Они провели вместе целое лето, но трагедия разлучила их, и с тех пор Мари воздвигла вокруг себя неприступную стену.

7.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1951
Премьера в России 6 июня 1951
Премьера в мире 6 июня 1951
Возраст 16+
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Май-Бритт Нильссон
Биргер Мальмстен
Альф Челлин
Аннализа Эриксон
Все актеры и съемочная группа
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Летняя игра
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