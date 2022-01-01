Летняя игра, 1951

В ожидании ночной репетиции балета «Лебединое озеро» одинокая 28-летняя балерина Мари получает по почте свой старый дневник. Она едет на пароме на остров недалеко от Стокгольма, где вспоминает свою первую любовь – Хенрика. Тринадцать лет назад, путешествуя на летних каникулах со своей тетей Элизабет и дядей Эрландом, Мари встречает Хенрика на пароме, и вскоре герои влюбляются друг в друга. Они проводят вместе летние каникулы, когда их разлучает внезапно случившаяся трагедия, и Мари строит вокруг себя глухую стену, навсегда разрушившую ее личную жизнь…
В ожидании ночной репетиции «Лебединого озера» балерина получает по почте дневник. Она отправляется на остров недалеко от Стокгольма, где вспоминает свою первую любовь, которого встретила на этом пароме 13 лет назад. Они провели вместе целое лето, но трагедия разлучила их, и с тех пор Мари воздвигла вокруг себя неприступную стену.