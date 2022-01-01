Летняя игра, 1951

В ожидании ночной репетиции балета «Лебединое озеро» одинокая 28-летняя балерина Мари получает по почте свой старый дневник. Она едет на пароме на остров недалеко от Стокгольма, где вспоминает свою первую любовь – Хенрика. Тринадцать лет назад, путешествуя на летних каникулах со своей тетей Элизабет и дядей Эрландом, Мари встречает Хенрика на пароме, и вскоре герои влюбляются друг в друга. Они проводят вместе летние каникулы, когда их разлучает внезапно случившаяся трагедия, и Мари строит вокруг себя глухую стену, навсегда разрушившую ее личную жизнь…