Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 2022

All nominated films "Venice Film Festival" in 2022

Site Italy
Date 31 August 2022 - 10 September 2022
Golden Lion / Best Film
All the Beauty and the Bloodshed 7.5
All the Beauty and the Bloodshed
Laura Poitras
Winner
Watch trailer
All nominees
The Whale 7.9
The Whale
Darren Aronofsky
BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths 6.6
BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths
Alejandro González Iñárritu
Watch trailer
The Eternal Daughter 6.6
The Eternal Daughter
Joanna Hogg
Les miens 5.8
Les miens
Roschdy Zem
Shab, Dakheli, Divar. 7.3
Shab, Dakheli, Divar.
Vahid Jalilvand
6.0
Un couple
Frederik Vaysman
Khers nist 7.2
Khers nist
Jafar Panahi
L’immensità 6.5
L’immensità L'immensità
Emanuele Crialese
Love Life 7.2
Love Life
Kōji Fukada
TÁR 7.8
TÁR
Todd Field
The Son 7.3
The Son
Florian Zeller
Il signore delle formiche 7.1
Il signore delle formiche
Gianni Amelio
White Noise 5.9
White Noise
Noah Baumbach
Watch trailer
Les enfants des autres 6.6
Les enfants des autres
Rebecca Zlotowski
Monica 6.2
Monica
Monica 6.2
Monica
Andrea Pallaoro
The Banshees of Inisherin 8.0
The Banshees of Inisherin
Martin McDonagh
Watch trailer
Blonde 6.3
Blonde
Andrew Dominik
Watch trailer
5.1
Chiara
Susanna Nicchiarelli
Monica 6.2
Monica
Eleonora Granata-Jenkinson
Saint Omer 6.1
Saint Omer
Alice Diop
Athena 6.7
Athena
Romain Gavras
Watch trailer
Bones & All 7.4
Bones & All Bones and All
Luca Guadagnino
Argentina, 1985 7.7
Argentina, 1985
Santiago Mitre
Filming Italy Award / Best Actress (Miglior attrice protagonista)
Francesca Chillemi
Francesca Chillemi
Che Dio ci aiuti
Winner
Filming Italy Award / International Award
Winner
Silver Lion / Best Director
Luca Guadagnino
Luca Guadagnino
Bones & All
Winner
Silver Lion / Grand Jury Prize
Saint Omer 6.1
Saint Omer
Alice Diop
Winner
Volpi Cup / Best Actor
Colin Farrell
Colin Farrell
The Banshees of Inisherin
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Cate Blanchett
Cate Blanchett
TÁR
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
The Banshees of Inisherin 8.0
The Banshees of Inisherin
Martin McDonagh
Winner
Watch trailer
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Saint Omer 6.1
Saint Omer
Toufik Ayadi, Christophe Barral, Alice Diop
Winner
All nominees
Blue Jean 7.0
Blue Jean
Georgia Oakley, Hélène Sifre
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Taylor Russell
Taylor Russell
Bones & All
Winner
Queer Lion
Skin Deep 6.3
Skin Deep Aus meiner Haut
Alex Schaad
Winner
All nominees
Monica 6.2
Monica
Andrea Pallaoro
Il signore delle formiche 7.1
Il signore delle formiche
Gianni Amelio
TÁR 7.8
TÁR
Todd Field
The Fabulous Ones 6.7
The Fabulous Ones Le favolose
Roberta Torre
All the Beauty and the Bloodshed 7.5
All the Beauty and the Bloodshed
Laura Poitras
Watch trailer
Casa Susanna Casa Susanna
Sébastien Lifshitz
The Origin of Evil 6.6
The Origin of Evil L'origine du mal
Sebastyan Marner
Monica 6.2
Monica
Blue Jean 7.0
Blue Jean
Georgia Oakley
The Whale 7.9
The Whale
Darren Aronofsky
Anhell69 7.1
Anhell69
Theo Montoya
Three Nights a Week Trois nuits par semaine
Florent Gouëlou
The Damned Don't Cry Les damnés ne pleurent pas
Fyzal Boulifa
Ordinary Failures Bezná selhání
Cristina Grosan
Bread and Salt 6.9
Bread and Salt Chleb i sól
Damian Kocur
Eismayer 7.0
Eismayer
David Wagner
Wolf and Dog Lobo e Cão
Klaudiya Varezhao
L’immensità 6.5
L’immensità L'immensità
Emanuele Crialese
Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy 7.3
Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy
Nancy Buirski
Venice Horizons Award / Best Film
World War III Jang-e jahani sevom
Houman Seyyedi
Winner
All nominees
Autobiography 7.4
Autobiography
Makbul Mubarak
The Sitting Duck 6.6
The Sitting Duck La syndicaliste
Jean-Paul Salomé
Watch trailer
The Happiest Man in the World 6.6
The Happiest Man in the World Najsrekjniot chovek na svetot
Teona Strugar Mitevska
To the North 6.6
To the North
Mihai Mincan
On the Fringe 6.6
On the Fringe En los márgenes
Juan Diego Botto
Princess Princess
Roberto De Paolis
The Bride A Noiva
Serzhio Trefo
Luxembourg, Luxembourg 7.6
Luxembourg, Luxembourg
Antonio Lukich
A Man 6.9
A Man Aru otoko
Kei Ishikawa
Blanquita 6.3
Blanquita
Fernando Guzzoni
Bread and Salt 6.9
Bread and Salt Chleb i sól
Damian Kocur
Burning Hearts Ti mangio il cuore
Pippo Maccapeza
For My Country Pour la France
Rachid Hami
Innocence 7.3
Innocence
Guy Davidi
Vera 6.8
Vera
Rainer Frimmel, Ticca Kovi
Victim 6.7
Victim Obet
Michal Blaško
Trenque Lauquen 7.3
Trenque Lauquen
Laura Citarella
Career Golden Lion
Catherine Deneuve
Catherine Deneuve
Winner
Paul Schrader
Paul Schrader
Winner
FEDIC Award / Best Film
Gli ultimi giorni dell'umanità Gli ultimi giorni dell'umanità
Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo
Winner
Gli ultimi giorni dell'umanità Gli ultimi giorni dell'umanità
Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Argentina, 1985 7.7
Argentina, 1985
Santiago Mitre
Winner
FIPRESCI Prize / Orizzonti and Parallel Sections
Autobiography 7.4
Autobiography
Makbul Mubarak
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Dry 6.3
Dry Siccità
Paolo Virzì
Winner
UNICEF Award
Athena 6.7
Athena
Romain Gavras
Winner
Watch trailer
SIGNIS Award
5.1
Chiara
Susanna Nicchiarelli
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Argentina, 1985 7.7
Argentina, 1985
Santiago Mitre
Winner
Venice Horizons Award / Best Actor
Mohsen Tanabandeh
Mohsen Tanabandeh
World War III
Winner
Venice Horizons Award / Best Actress
Vera Gemma
Vera
Winner
Venice Horizons Award / Best Director
Rainer Frimmel
Vera
Winner
Ticca Kovi
Vera
Winner
Venice Horizons Award / Best Screenplay
Blanquita 6.3
Blanquita
Fernando Guzzoni
Winner
Venice Horizons Award / Best Short Film
Snow in September Snow in September
Lkhagvadulam Purev-Ochir
Winner
All nominees
A Companion for Amateur Cinematographers: Vol. I Manuale di cinematografia per dilettanti - Vol. I
Federico Di Corato
The Moisture Rutubet
Turan Haste
The Fruit Tree The Fruit Tree
Isabelle Tollenaere
Love Forever Love Forever
Clare Young
Please Hold the Line Please Hold the Line
Tan Ce Ding
III III
Salomé Villeneuve
Christopher at Sea Christopher at Sea
Tom Brown
My Girl Friend Sahbety
Kawthar Younis
Tria: Del sentimento del tradire Tria: Del sentimento del tradire
Giulia Grandinetti
Nocomodo Nocomodo
Lola Halifa-Legrand
Everything at Once Alt på en gang
Henrik Dyb Zwart
Venice Horizons Award / Special Jury Prize
Bread and Salt 6.9
Bread and Salt Chleb i sól
Damian Kocur
Winner
Best Italian Film / ARCA
Monica 6.2
Monica
Winner
Special Jury Prize
Khers nist 7.2
Khers nist
Jafar Panahi
Winner
Brian Award
Il signore delle formiche 7.1
Il signore delle formiche
Gianni Amelio
Winner
Green Drop Award
White Noise 5.9
White Noise
Noah Baumbach
Winner
Watch trailer
Interfilm Award / 10th INTERFILM Award for Promoting Interreligious Dialogue
The Whale 7.9
The Whale
Darren Aronofsky
Winner
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Fragments of Paradise 7.8
Fragments of Paradise
K.D. Davison
Winner
All nominees
Bonnie 7.5
Bonnie
Simon Wallon
Jerry Schatzberg, portrait paysage Jerry Schatzberg, portrait paysage
Pierre Filmon
Godard Cinema 6.9
Godard Cinema Godard, seul le cinéma
Cyril Leuthy
Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy 7.3
Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy
Nancy Buirski
Ragtag Ragtag
Giuseppe Boccassini
The Ghost of Richard Harris The Ghost of Richard Harris
Adrian Sibley
Franco Zeffirelli: Rebel Conformist 8.8
Franco Zeffirelli: Rebel Conformist Franco Zeffirelli conformista ribelle
Selma Dell'Olio
Sergio Leone: The Man Who Invented America 7.6
Sergio Leone: The Man Who Invented America Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America
Francesco Zippel
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Branded to Kill 7.3
Branded to Kill Koroshi no rakuin
Winner
All nominees
A Confucian Confusion Du li shi dai
Therese and Isabelle Therese and Isabelle
Bratan 7.1
Bratan
Teorema 7.1
Teorema
7.0
March on Rome Marcia su Roma, La
The Chess Players 7.6
The Chess Players Shatranj ke khilari
The Draughtsman's Contract 6.6
The Draughtsman's Contract The Draughtsman`s Contract
A Hen in the Wind 7.4
A Hen in the Wind Kaze no naka no mendori
The Ear 7.8
The Ear Ucho
Canyon Passage Canyon Passage
Cavalcade Cavalcade
Crazy Desire La voglia matta
Profound Desires of the Gods Kamigami no fukaki yokubô
The Black Cat The Black Cat
Teresa the Thief Teresa la ladra
The Elusive Corporal Le caporal épinglé
Mes Petites Amoureuses 7.2
Mes Petites Amoureuses Mes petites amoureuses
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
The Whale 7.9
The Whale
Darren Aronofsky
Winner
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Athena 6.7
Athena
Romain Gavras
Winner
Watch trailer
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film
Monica 6.2
Monica
Eleonora Granata-Jenkinson
Winner
Monica 6.2
Monica
Andrea Pallaoro
Winner
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Nuclear Now Nuclear Now
Oliver Stone
Winner
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Dry 6.3
Dry Siccità
Franco Piersanti
Winner
Soundtrack Stars Award / Lifetime Achievement Award
Stefano Bollani
Winner
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Dirty, Difficult, Dangerous Dirty, Difficult, Dangerous
Wissam Charaf
Winner
All nominees
The Maiden The Maiden
Graham Foy
Stonewalling Stonewalling
Ryudzi Ocuka, Huan Czi
The Last Queen 6.7
The Last Queen La dernière reine
Adila Bendimerad, Damien Ounouri
Bentu Bentu
Salvatore Mereu
Padre Pio Padre Pio
Anthony Sarracco
Blue Jean 7.0
Blue Jean
Georgia Oakley
Ordinary Failures Bezná selhání
Cristina Grosan
Stonewalling Stonewalling
Ryudzi Ocuka, Huan Czi
Wolf and Dog Lobo e Cão
Klaudiya Varezhao
The Damned Don't Cry Les damnés ne pleurent pas
Fyzal Boulifa
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
The Whale 7.9
The Whale
Darren Aronofsky
Winner
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
5.1
Chiara
Susanna Nicchiarelli
Winner
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actor
Leonardo Maltese
Il signore delle formiche
Winner
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Margherita Mazzucco
Chiara
Winner
UNIMED Award
BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths 6.6
BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths
Alejandro González Iñárritu
Winner
Watch trailer
La Pellicola d'Oro Award / Best Camera Operator
Il signore delle formiche 7.1
Il signore delle formiche
Cesare Pascarella
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Costume Tailoring
5.1
Chiara
Laura Montaldi
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Manager
Il signore delle formiche 7.1
Il signore delle formiche
Barbara Busso
Winner
Campari Passion for the Cinema Award
Smithers Foundation Award / Ambassador of Hope
All the Beauty and the Bloodshed 7.5
All the Beauty and the Bloodshed
Laura Poitras
Winner
Watch trailer
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Saint Omer 6.1
Saint Omer
Alice Diop
Winner
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Anhell69 7.1
Anhell69
Theo Montoya
Winner
GdA Director's Award
Wolf and Dog Lobo e Cão
Klaudiya Varezhao
Winner
All nominees
Padre Pio 5.0
Padre Pio
Verona Film Club Award
Anhell69 7.1
Anhell69
Theo Montoya
Winner
Lanterna Magica Award
Nezouh Nezouh
Soudade Kaadan
Winner
Lizzani Award
5.1
Chiara
Susanna Nicchiarelli
Winner
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
Don't Worry Darling 6.4
Don't Worry Darling
Olivia Wilde
Winner
Watch trailer
All nominees
Dead for A Dollar 5.7
Dead for A Dollar
Walter Hill
Dreamin' Wild 6.7
Dreamin' Wild
Bill Pohlad
RB Casting Award
Il signore delle formiche 7.1
Il signore delle formiche
Leonardo Maltese
Winner
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
Eismayer 7.0
Eismayer
David Wagner
Winner
All nominees
Have You Seen This Woman? Da li ste videli ovu zenu?
Dusan Zoric, Matija Gluscevic
Margins 6.8
Margins Margini
Niccolò Falsetti
Anhell69 7.1
Anhell69
Theo Montoya
Dogborn 5.8
Dogborn
Isabella Carbonell
Beating Sun 5.8
Beating Sun Tant que le soleil frappe
Philippe Petit
Skin Deep 6.3
Skin Deep Aus meiner Haut
Alex Schaad
Have You Seen This Woman? Da li ste videli ovu zenu?
Dusan Zoric, Matija Gluscevic
Grand Prize Venice International Critics' Week / Jury Special Mention
Anhell69 7.1
Anhell69
Theo Montoya
Winner
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Nezouh Nezouh
Soudade Kaadan
Winner
All nominees
Goliaf 7.1
Goliaf
Adilkhan Yerzhanov
Amanda 6.5
Amanda
Carolina Cavalli
Without Her Bi roya
Arian Vazirdaftari
Valeria Is Getting Married 7.0
Valeria Is Getting Married Valeria Mithatenet
Michal Vinik
Ghost Night Notte fantasma
Fulvio Risuleo
Hanging Gardens Janain mualaqa
Ahmed Yassin Aldaradji
Red Shoes Zapatos rojos
Carlos Eichelmann Kaiser
The Origin of Evil 6.6
The Origin of Evil L'origine du mal
Sebastyan Marner
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Director
Maria Guidone
Albertine Where Are You?
Winner
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Short Film
Sapling Puiet
Lorenzo Fabbro, Bronte Stahl
Winner
All nominees
Remains Resti
Federico Fadiga
Albertine Where Are You? Albertine Where Are You?
Maria Guidone
Like Snails Come le lumache
Margherita Panizon
Nostos Nostos
Mauro Zingarelli
Lucid Room La stanza lucida
Chiara Caterina
Reginetta Reginetta
Federico Russotto
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Technical Contribution
Reginetta Reginetta
Davide Michelangeli, Federico Russotto, Sebastian Bonolis, Eugenio Bonemazzi, Beatrice Del Conte, Margherita Dotti
Winner
Reginetta Reginetta
Davide Michelangeli, Federico Russotto, Sebastian Bonolis, Eugenio Bonemazzi, Beatrice Del Conte, Margherita Dotti
Winner
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Walter Hill
Walter Hill
Winner
HFPA Special Prize
Lisa 5.4
Lisa Come le tartarughe
Monica Dugo
Winner
Mountain Onion 6.9
Mountain Onion Gornyi luk
Eldar Shibanov
Winner
Palimpsest 7.1
Palimpsest
Hanna Marjo Västinsalo
Winner
Banu 6.9
Banu
Tahmina Rafaella
Winner
Venice Immersive / Best Experience
The Man Who Couldn't Leave The Man Who Couldn't Leave
Sinin Chen
Winner
All nominees
Framerate: Pulse of the Earth Framerate: Pulse of the Earth
Matthew Shaw, William Trossell
Shiineui Bang Poet's room Shiineui Bang Poet's room
Bomsok Ku
Framerate: Pulse of the Earth Framerate: Pulse of the Earth
Matthew Shaw, William Trossell
Uncanny Alley Uncanny Alley
Rick Treweek
All That Remains All That Remains
Quintero Craig
From the Main Square From the Main Square
Pedro Harres
Stay Alive My Son Stay Alive My Son
Victoria Bousis
Thank You for Sharing Your World Thank You for Sharing Your World
Yû Sakudô
Mrs Benz: Voyage of Discovery Mrs Benz: Voyage of Discovery
Eloise Singer
Eurydice, Een Afdailing in Oneindigheid Eurydice, Een Afdailing in Oneindigheid
Celine Daemen
Dazzle: A Re-assembly of Bodies Dazzle: A Re-assembly of Bodies
Ruth Gibson, Bruno Martelli, Alexa Pollmann, Bine Roth
Dazzle: A Re-assembly of Bodies Dazzle: A Re-assembly of Bodies
Ruth Gibson, Bruno Martelli, Alexa Pollmann, Bine Roth
Eggscape Eggscape
German Heller
All Unsaved Progress Will Be Lost All Unsaved Progress Will Be Lost
Melanie Courtinat
Sorella's Story Sorella's Story
Péter Hegedüs
Namuanki Namuanki
Kevin Scott Mack
Peaky Blinders: The King's Ransom Peaky Blinders: The King's Ransom
Tim Jones, Russell Harding
Kindred Kindred
Bambou Kenneth
Gumball Dreams Gumball Dreams
Deirdre V. Lyons, Christopher Lane Davis
Rencontre(s) Rencontre(s)
Mathias Chelebourg
Red Tail Red Tail
Fish Wang
Okawari Okawari
Landia Egal, Amaury La Burthe
Darkening Darkening
Ondrej Moravec
Rock Paper Scissors Rock Paper Scissors
Alex Ruhl
Mandala - A Brief Moment in Time Mandala - A Brief Moment in Time
Thomas Villepoux
Fight Back Fight Back
Céline Tricart
Gumball Dreams Gumball Dreams
Deirdre V. Lyons, Christopher Lane Davis
Ascenders Ascenders
Jonathan Astruc
Reimagined Volume I: Nyssa Reimagined Volume I: Nyssa
Julie Cavaliere
Peaky Blinders: The King's Ransom Peaky Blinders: The King's Ransom
Tim Jones, Russell Harding
Okawari Okawari
Landia Egal, Amaury La Burthe
Typeman Typeman
Keisuke Itoh
Venice Immersive / Grand Jury Prize
From the Main Square From the Main Square
Pedro Harres
Winner
All nominees
Mrs Benz: Voyage of Discovery Mrs Benz: Voyage of Discovery
Eloise Singer
Venice Immersive / Immersive Achievement Prize
All nominees
Peaky Blinders: The King's Ransom Peaky Blinders: The King's Ransom
Russell Harding
Venice Immersive / Special Jury Prize
Eggscape Eggscape
German Heller
Winner
All nominees
Mrs Benz: Voyage of Discovery Mrs Benz: Voyage of Discovery
Eloise Singer
Green Drop Award - Special Mention
Dry 6.3
Dry Siccità
Paolo Virzì
Winner
Premio CinemaSarà Award
The Whale 7.9
The Whale
Darren Aronofsky
Winner
Authors under 40 Award / Best Director
Isabella Carbonell
Ordinary Failures
Winner
Cristina Grosan
Ordinary Failures
Winner
Isabella Carbonell
Ordinary Failures
Winner
Cristina Grosan
Ordinary Failures
Winner
Giornate Degli Autori's People Choice Award
Blue Jean 7.0
Blue Jean
Georgia Oakley, Hélène Sifre
Winner
Blue Jean 7.0
Blue Jean
Georgia Oakley, Hélène Sifre
Winner
amfAR Award / Award of Courage
Ferzan Özpetek
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more