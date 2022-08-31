Menu
Golden Lion / Best Film
7.5
All the Beauty and the Bloodshed
Laura Poitras
Winner
Winner
All nominees
7.9
The Whale
Darren Aronofsky
6.6
BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths
Alejandro González Iñárritu
Winner
6.6
The Eternal Daughter
Joanna Hogg
5.8
Les miens
Roschdy Zem
7.3
Shab, Dakheli, Divar.
Vahid Jalilvand
6.0
Un couple
Frederik Vaysman
7.2
Khers nist
Jafar Panahi
6.5
L’immensità
L'immensità
Emanuele Crialese
7.2
Love Life
Kōji Fukada
7.8
TÁR
Todd Field
7.3
The Son
Florian Zeller
7.1
Il signore delle formiche
Gianni Amelio
5.9
White Noise
Noah Baumbach
Winner
6.6
Les enfants des autres
Rebecca Zlotowski
6.2
Monica
6.2
Monica
Andrea Pallaoro
8.0
The Banshees of Inisherin
Martin McDonagh
Winner
6.3
Blonde
Andrew Dominik
Winner
5.1
Chiara
Susanna Nicchiarelli
6.2
Monica
Eleonora Granata-Jenkinson
6.1
Saint Omer
Alice Diop
6.7
Athena
Romain Gavras
Winner
7.4
Bones & All
Bones and All
Luca Guadagnino
7.7
Argentina, 1985
Santiago Mitre
All nominees
Filming Italy Award / Best Actress (Miglior attrice protagonista)
Francesca Chillemi
Che Dio ci aiuti
Winner
Filming Italy Award / International Award
Winner
Silver Lion / Best Director
Luca Guadagnino
Bones & All
Winner
Silver Lion / Grand Jury Prize
6.1
Saint Omer
Alice Diop
Winner
Volpi Cup / Best Actor
Colin Farrell
The Banshees of Inisherin
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Cate Blanchett
TÁR
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
8.0
The Banshees of Inisherin
Martin McDonagh
Winner
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
6.1
Saint Omer
Toufik Ayadi, Christophe Barral, Alice Diop
Winner
All nominees
7.0
Blue Jean
Georgia Oakley, Hélène Sifre
All nominees
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Taylor Russell
Bones & All
Winner
Queer Lion
6.3
Skin Deep
Aus meiner Haut
Alex Schaad
Winner
All nominees
6.2
Monica
Andrea Pallaoro
7.1
Il signore delle formiche
Gianni Amelio
7.8
TÁR
Todd Field
6.7
The Fabulous Ones
Le favolose
Roberta Torre
7.5
All the Beauty and the Bloodshed
Laura Poitras
Winner
Casa Susanna
Casa Susanna
Sébastien Lifshitz
6.6
The Origin of Evil
L'origine du mal
Sebastyan Marner
6.2
Monica
7.0
Blue Jean
Georgia Oakley
7.9
The Whale
Darren Aronofsky
7.1
Anhell69
Theo Montoya
Three Nights a Week
Trois nuits par semaine
Florent Gouëlou
The Damned Don't Cry
Les damnés ne pleurent pas
Fyzal Boulifa
Ordinary Failures
Bezná selhání
Cristina Grosan
6.9
Bread and Salt
Chleb i sól
Damian Kocur
7.0
Eismayer
David Wagner
Wolf and Dog
Lobo e Cão
Klaudiya Varezhao
6.5
L’immensità
L'immensità
Emanuele Crialese
7.3
Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy
Nancy Buirski
All nominees
Venice Horizons Award / Best Film
World War III
Jang-e jahani sevom
Houman Seyyedi
Winner
All nominees
7.4
Autobiography
Makbul Mubarak
6.6
The Sitting Duck
La syndicaliste
Jean-Paul Salomé
Winner
6.6
The Happiest Man in the World
Najsrekjniot chovek na svetot
Teona Strugar Mitevska
6.6
To the North
Mihai Mincan
6.6
On the Fringe
En los márgenes
Juan Diego Botto
Princess
Princess
Roberto De Paolis
The Bride
A Noiva
Serzhio Trefo
7.6
Luxembourg, Luxembourg
Antonio Lukich
6.9
A Man
Aru otoko
Kei Ishikawa
6.3
Blanquita
Fernando Guzzoni
6.9
Bread and Salt
Chleb i sól
Damian Kocur
Burning Hearts
Ti mangio il cuore
Pippo Maccapeza
For My Country
Pour la France
Rachid Hami
7.3
Innocence
Guy Davidi
6.8
Vera
Rainer Frimmel, Ticca Kovi
6.7
Victim
Obet
Michal Blaško
7.3
Trenque Lauquen
Laura Citarella
All nominees
Career Golden Lion
Catherine Deneuve
Winner
Paul Schrader
Winner
FEDIC Award / Best Film
Gli ultimi giorni dell'umanità
Gli ultimi giorni dell'umanità
Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo
Winner
Gli ultimi giorni dell'umanità
Gli ultimi giorni dell'umanità
Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
7.7
Argentina, 1985
Santiago Mitre
Winner
FIPRESCI Prize / Orizzonti and Parallel Sections
7.4
Autobiography
Makbul Mubarak
Winner
Pasinetti Award / Best Film
6.3
Dry
Siccità
Paolo Virzì
Winner
UNICEF Award
6.7
Athena
Romain Gavras
Winner
Winner
SIGNIS Award
5.1
Chiara
Susanna Nicchiarelli
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
7.7
Argentina, 1985
Santiago Mitre
Winner
Venice Horizons Award / Best Actor
Mohsen Tanabandeh
World War III
Winner
Venice Horizons Award / Best Actress
Vera Gemma
Vera
Winner
Venice Horizons Award / Best Director
Rainer Frimmel
Vera
Winner
Ticca Kovi
Vera
Winner
Venice Horizons Award / Best Screenplay
6.3
Blanquita
Fernando Guzzoni
Winner
Venice Horizons Award / Best Short Film
Snow in September
Snow in September
Lkhagvadulam Purev-Ochir
Winner
All nominees
A Companion for Amateur Cinematographers: Vol. I
Manuale di cinematografia per dilettanti - Vol. I
Federico Di Corato
The Moisture
Rutubet
Turan Haste
The Fruit Tree
The Fruit Tree
Isabelle Tollenaere
Love Forever
Love Forever
Clare Young
Please Hold the Line
Please Hold the Line
Tan Ce Ding
III
III
Salomé Villeneuve
Christopher at Sea
Christopher at Sea
Tom Brown
My Girl Friend
Sahbety
Kawthar Younis
Tria: Del sentimento del tradire
Tria: Del sentimento del tradire
Giulia Grandinetti
Nocomodo
Nocomodo
Lola Halifa-Legrand
Everything at Once
Alt på en gang
Henrik Dyb Zwart
All nominees
Venice Horizons Award / Special Jury Prize
6.9
Bread and Salt
Chleb i sól
Damian Kocur
Winner
Best Italian Film / ARCA
6.2
Monica
Winner
Special Jury Prize
7.2
Khers nist
Jafar Panahi
Winner
Brian Award
7.1
Il signore delle formiche
Gianni Amelio
Winner
Green Drop Award
5.9
White Noise
Noah Baumbach
Winner
Winner
Interfilm Award / 10th INTERFILM Award for Promoting Interreligious Dialogue
7.9
The Whale
Darren Aronofsky
Winner
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
7.8
Fragments of Paradise
K.D. Davison
Winner
All nominees
7.5
Bonnie
Simon Wallon
Jerry Schatzberg, portrait paysage
Jerry Schatzberg, portrait paysage
Pierre Filmon
6.9
Godard Cinema
Godard, seul le cinéma
Cyril Leuthy
7.3
Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy
Nancy Buirski
Ragtag
Ragtag
Giuseppe Boccassini
The Ghost of Richard Harris
The Ghost of Richard Harris
Adrian Sibley
8.8
Franco Zeffirelli: Rebel Conformist
Franco Zeffirelli conformista ribelle
Selma Dell'Olio
7.6
Sergio Leone: The Man Who Invented America
Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America
Francesco Zippel
All nominees
Venezia Classici Award / Best Restored Film
7.3
Branded to Kill
Koroshi no rakuin
Winner
All nominees
A Confucian Confusion
Du li shi dai
Therese and Isabelle
Therese and Isabelle
7.1
Bratan
7.1
Teorema
7.0
March on Rome
Marcia su Roma, La
7.6
The Chess Players
Shatranj ke khilari
6.6
The Draughtsman's Contract
The Draughtsman`s Contract
7.4
A Hen in the Wind
Kaze no naka no mendori
7.8
The Ear
Ucho
Canyon Passage
Canyon Passage
Cavalcade
Cavalcade
Crazy Desire
La voglia matta
Profound Desires of the Gods
Kamigami no fukaki yokubô
The Black Cat
The Black Cat
Teresa the Thief
Teresa la ladra
The Elusive Corporal
Le caporal épinglé
7.2
Mes Petites Amoureuses
Mes petites amoureuses
All nominees
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
7.9
The Whale
Darren Aronofsky
Winner
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
6.7
Athena
Romain Gavras
Winner
Winner
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film
6.2
Monica
Eleonora Granata-Jenkinson
Winner
6.2
Monica
Andrea Pallaoro
Winner
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Nuclear Now
Nuclear Now
Oliver Stone
Winner
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
6.3
Dry
Siccità
Franco Piersanti
Winner
Soundtrack Stars Award / Lifetime Achievement Award
Stefano Bollani
Winner
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Dirty, Difficult, Dangerous
Dirty, Difficult, Dangerous
Wissam Charaf
Winner
All nominees
The Maiden
The Maiden
Graham Foy
Stonewalling
Stonewalling
Ryudzi Ocuka, Huan Czi
6.7
The Last Queen
La dernière reine
Adila Bendimerad, Damien Ounouri
Bentu
Bentu
Salvatore Mereu
Padre Pio
Padre Pio
Anthony Sarracco
7.0
Blue Jean
Georgia Oakley
Ordinary Failures
Bezná selhání
Cristina Grosan
Stonewalling
Stonewalling
Ryudzi Ocuka, Huan Czi
Wolf and Dog
Lobo e Cão
Klaudiya Varezhao
The Damned Don't Cry
Les damnés ne pleurent pas
Fyzal Boulifa
All nominees
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
7.9
The Whale
Darren Aronofsky
Winner
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
5.1
Chiara
Susanna Nicchiarelli
Winner
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actor
Leonardo Maltese
Il signore delle formiche
Winner
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Margherita Mazzucco
Chiara
Winner
UNIMED Award
6.6
BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths
Alejandro González Iñárritu
Winner
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Camera Operator
7.1
Il signore delle formiche
Cesare Pascarella
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Costume Tailoring
5.1
Chiara
Laura Montaldi
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Manager
7.1
Il signore delle formiche
Barbara Busso
Winner
Campari Passion for the Cinema Award
Smithers Foundation Award / Ambassador of Hope
7.5
All the Beauty and the Bloodshed
Laura Poitras
Winner
Winner
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
6.1
Saint Omer
Alice Diop
Winner
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
7.1
Anhell69
Theo Montoya
Winner
GdA Director's Award
Wolf and Dog
Lobo e Cão
Klaudiya Varezhao
Winner
All nominees
5.0
Padre Pio
All nominees
Verona Film Club Award
7.1
Anhell69
Theo Montoya
Winner
Lanterna Magica Award
Nezouh
Nezouh
Soudade Kaadan
Winner
Lizzani Award
5.1
Chiara
Susanna Nicchiarelli
Winner
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
6.4
Don't Worry Darling
Olivia Wilde
Winner
Winner
All nominees
5.7
Dead for A Dollar
Walter Hill
6.7
Dreamin' Wild
Bill Pohlad
All nominees
RB Casting Award
7.1
Il signore delle formiche
Leonardo Maltese
Winner
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
7.0
Eismayer
David Wagner
Winner
All nominees
Have You Seen This Woman?
Da li ste videli ovu zenu?
Dusan Zoric, Matija Gluscevic
6.8
Margins
Margini
Niccolò Falsetti
7.1
Anhell69
Theo Montoya
5.8
Dogborn
Isabella Carbonell
5.8
Beating Sun
Tant que le soleil frappe
Philippe Petit
6.3
Skin Deep
Aus meiner Haut
Alex Schaad
Have You Seen This Woman?
Da li ste videli ovu zenu?
Dusan Zoric, Matija Gluscevic
All nominees
Grand Prize Venice International Critics' Week / Jury Special Mention
7.1
Anhell69
Theo Montoya
Winner
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Nezouh
Nezouh
Soudade Kaadan
Winner
All nominees
7.1
Goliaf
Adilkhan Yerzhanov
6.5
Amanda
Carolina Cavalli
Without Her
Bi roya
Arian Vazirdaftari
7.0
Valeria Is Getting Married
Valeria Mithatenet
Michal Vinik
Ghost Night
Notte fantasma
Fulvio Risuleo
Hanging Gardens
Janain mualaqa
Ahmed Yassin Aldaradji
Red Shoes
Zapatos rojos
Carlos Eichelmann Kaiser
6.6
The Origin of Evil
L'origine du mal
Sebastyan Marner
All nominees
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Director
Maria Guidone
Albertine Where Are You?
Winner
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Short Film
Sapling
Puiet
Lorenzo Fabbro, Bronte Stahl
Winner
All nominees
Remains
Resti
Federico Fadiga
Albertine Where Are You?
Albertine Where Are You?
Maria Guidone
Like Snails
Come le lumache
Margherita Panizon
Nostos
Nostos
Mauro Zingarelli
Lucid Room
La stanza lucida
Chiara Caterina
Reginetta
Reginetta
Federico Russotto
All nominees
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Technical Contribution
Reginetta
Reginetta
Davide Michelangeli, Federico Russotto, Sebastian Bonolis, Eugenio Bonemazzi, Beatrice Del Conte, Margherita Dotti
Winner
Reginetta
Reginetta
Davide Michelangeli, Federico Russotto, Sebastian Bonolis, Eugenio Bonemazzi, Beatrice Del Conte, Margherita Dotti
Winner
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Walter Hill
Winner
HFPA Special Prize
5.4
Lisa
Come le tartarughe
Monica Dugo
Winner
6.9
Mountain Onion
Gornyi luk
Eldar Shibanov
Winner
7.1
Palimpsest
Hanna Marjo Västinsalo
Winner
6.9
Banu
Tahmina Rafaella
Winner
Venice Immersive / Best Experience
The Man Who Couldn't Leave
The Man Who Couldn't Leave
Sinin Chen
Winner
All nominees
Framerate: Pulse of the Earth
Framerate: Pulse of the Earth
Matthew Shaw, William Trossell
Shiineui Bang Poet's room
Shiineui Bang Poet's room
Bomsok Ku
Framerate: Pulse of the Earth
Framerate: Pulse of the Earth
Matthew Shaw, William Trossell
Uncanny Alley
Uncanny Alley
Rick Treweek
All That Remains
All That Remains
Quintero Craig
From the Main Square
From the Main Square
Pedro Harres
Stay Alive My Son
Stay Alive My Son
Victoria Bousis
Thank You for Sharing Your World
Thank You for Sharing Your World
Yû Sakudô
Mrs Benz: Voyage of Discovery
Mrs Benz: Voyage of Discovery
Eloise Singer
Eurydice, Een Afdailing in Oneindigheid
Eurydice, Een Afdailing in Oneindigheid
Celine Daemen
Dazzle: A Re-assembly of Bodies
Dazzle: A Re-assembly of Bodies
Ruth Gibson, Bruno Martelli, Alexa Pollmann, Bine Roth
Dazzle: A Re-assembly of Bodies
Dazzle: A Re-assembly of Bodies
Ruth Gibson, Bruno Martelli, Alexa Pollmann, Bine Roth
Eggscape
Eggscape
German Heller
All Unsaved Progress Will Be Lost
All Unsaved Progress Will Be Lost
Melanie Courtinat
Sorella's Story
Sorella's Story
Péter Hegedüs
Namuanki
Namuanki
Kevin Scott Mack
Peaky Blinders: The King's Ransom
Peaky Blinders: The King's Ransom
Tim Jones, Russell Harding
Kindred
Kindred
Bambou Kenneth
Gumball Dreams
Gumball Dreams
Deirdre V. Lyons, Christopher Lane Davis
Rencontre(s)
Rencontre(s)
Mathias Chelebourg
Red Tail
Red Tail
Fish Wang
Okawari
Okawari
Landia Egal, Amaury La Burthe
Darkening
Darkening
Ondrej Moravec
Rock Paper Scissors
Rock Paper Scissors
Alex Ruhl
Mandala - A Brief Moment in Time
Mandala - A Brief Moment in Time
Thomas Villepoux
Fight Back
Fight Back
Céline Tricart
Gumball Dreams
Gumball Dreams
Deirdre V. Lyons, Christopher Lane Davis
Ascenders
Ascenders
Jonathan Astruc
Reimagined Volume I: Nyssa
Reimagined Volume I: Nyssa
Julie Cavaliere
Peaky Blinders: The King's Ransom
Peaky Blinders: The King's Ransom
Tim Jones, Russell Harding
Okawari
Okawari
Landia Egal, Amaury La Burthe
Typeman
Typeman
Keisuke Itoh
All nominees
Venice Immersive / Grand Jury Prize
From the Main Square
From the Main Square
Pedro Harres
Winner
All nominees
Mrs Benz: Voyage of Discovery
Mrs Benz: Voyage of Discovery
Eloise Singer
All nominees
Venice Immersive / Immersive Achievement Prize
All nominees
Peaky Blinders: The King's Ransom
Peaky Blinders: The King's Ransom
Russell Harding
All nominees
Venice Immersive / Special Jury Prize
Eggscape
Eggscape
German Heller
Winner
All nominees
Mrs Benz: Voyage of Discovery
Mrs Benz: Voyage of Discovery
Eloise Singer
All nominees
Green Drop Award - Special Mention
6.3
Dry
Siccità
Paolo Virzì
Winner
Premio CinemaSarà Award
7.9
The Whale
Darren Aronofsky
Winner
Authors under 40 Award / Best Director
Isabella Carbonell
Ordinary Failures
Winner
Cristina Grosan
Ordinary Failures
Winner
Isabella Carbonell
Ordinary Failures
Winner
Cristina Grosan
Ordinary Failures
Winner
Giornate Degli Autori's People Choice Award
7.0
Blue Jean
Georgia Oakley, Hélène Sifre
Winner
7.0
Blue Jean
Georgia Oakley, Hélène Sifre
Winner
amfAR Award / Award of Courage
Ferzan Özpetek
Winner
Year
Venice Film Festival 2025
Venice Film Festival 2024
Venice Film Festival 2023
Venice Film Festival 2022
Venice Film Festival 2021
Venice Film Festival 2020
Show all
Venice Film Festival 2019
Venice Film Festival 2018
Venice Film Festival 2017
Venice Film Festival 2016
Venice Film Festival 2015
Venice Film Festival 2014
Venice Film Festival 2013
Venice Film Festival 2012
Venice Film Festival 2011
Venice Film Festival 2010
Venice Film Festival 2009
Venice Film Festival 2008
Venice Film Festival 2007
Venice Film Festival 2006
Venice Film Festival 2005
Venice Film Festival 2004
Venice Film Festival 2003
Venice Film Festival 2002
Venice Film Festival 2001
Venice Film Festival 2000
Venice Film Festival 1999
Venice Film Festival 1998
Venice Film Festival 1997
Venice Film Festival 1996
Venice Film Festival 1995
Venice Film Festival 1994
Venice Film Festival 1993
Venice Film Festival 1992
Venice Film Festival 1991
Venice Film Festival 1990
Venice Film Festival 1989
Venice Film Festival 1988
Venice Film Festival 1987
Venice Film Festival 1986
Venice Film Festival 1985
Venice Film Festival 1984
Venice Film Festival 1983
Venice Film Festival 1982
Venice Film Festival 1981
Venice Film Festival 1980
Venice Film Festival 1979
Venice Film Festival 1972
Venice Film Festival 1971
Venice Film Festival 1970
Venice Film Festival 1969
Venice Film Festival 1968
Venice Film Festival 1967
Venice Film Festival 1966
Venice Film Festival 1965
Venice Film Festival 1964
Venice Film Festival 1963
Venice Film Festival 1962
Venice Film Festival 1961
Venice Film Festival 1960
Venice Film Festival 1959
Venice Film Festival 1958
Venice Film Festival 1957
Venice Film Festival 1956
Venice Film Festival 1955
Venice Film Festival 1954
Venice Film Festival 1953
Venice Film Festival 1952
Venice Film Festival 1951
Venice Film Festival 1950
Venice Film Festival 1949
Venice Film Festival 1948
Venice Film Festival 1947
Venice Film Festival 1946
Venice Film Festival 1942
Venice Film Festival 1941
Venice Film Festival 1940
Venice Film Festival 1939
Venice Film Festival 1938
Venice Film Festival 1937
Venice Film Festival 1936
Venice Film Festival 1935
Venice Film Festival 1934
Venice Film Festival 1932
Nominations
Best Film
Golden Lion
Immersive VR
Silver Lion / Best Director
Silver Lion / Best Screenplay
Silver Lion / Revelation
Show all
Silver Lion / Grand Jury Prize
Silver Lion / Best First Work
Silver Lion
/ Golden Lion for Lifetime Achievement
/ Liberatum Pioneer Award
/ Best Young Actor
/ Best Young Actor or Actress
/ Giornate degli Autori Director's Award
/ Giornate degli Autori Audience Award
/ Critics' Week Audience Award
/ International Film Critics Week
/ Rotella Award
/ Edipo Re Award - Special Mention
/ Premio Speciale Film Impresa Award
/ Impact Golden Globes Prize for Documentary
/ Croce Rossa Italiana Award
/ CinemaSarà Award
/ Premio Carlo Lizzani
Silver Lion - Short Film
Silver Lion - Short Film / Corto Cortissimo Short Film Competition
Volpi Cup / Best Actor
Volpi Cup / Best Actress
Volpi Cup / Best Supporting Actor
Volpi Cup / Best Supporting Actress
Volpi Cup / Best Supporting Performer
Golden Osella / Best Screenplay
Golden Osella / Best Cinematography
Golden Osella / Best Costume and Production Design
Golden Osella / Best Director
Golden Osella / Best Production Design
Golden Osella / Best Score
Golden Osella
Golden Osella / Outstanding Technical Contribution
Best Screenplay
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Luigi De Laurentiis Award
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor
Marcello Mastroianni Award
Queer Lion / Queer Lion Award
Queer Lion
Orizzonti Award for Best Short Film
Venice Horizons Award / Best Film
Venice Horizons Award / Best Actor
Venice Horizons Award / Best Actor or Actress
Venice Horizons Award / Best Actress
Venice Horizons Award / Best Director
Venice Horizons Award / Best Medium Length Film
Venice Horizons Award / Best Screenplay
Venice Horizons Award / Best Short Film
Venice Horizons Award / Special Jury Prize
Venice Horizons Award / Special Prize
Venice Horizons Documentary Award
Corto Cortissimo Award / Best Short Film
Corto Cortissimo Award / Special Mention
Prix UIP Venice (European Short Film)
Special Golden Ciak
Sergio Trasatti Award - Special Mention
Prize of the Students of the University 'La Sapienza'
New Cinema Award - Special Mention
New Cinema Award / Best Actor
New Cinema Award / Best Actress
New Cinema Award / Best Film
New Cinema Award
Golden Ciak / Best Actor
Golden Ciak / Best Actress
Golden Ciak / Best Film
Golden Ciak
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Children and Cinema Award - Special Mention
C.I.C.A.E. Award - Special Mention
UNICEF Award - Special Mention
OCIC Award - Honorable Mention
Brian Award
Venice TV Prize
International Critics' Week Award / Best Film
International Critics' Week Award / Best Short Film SIC@SIC 2020
International Critics' Week Award
Doc/It Award - Special Mention
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
Elvira Notari Prize - Special Mention
Prize of the Forum for Cinema and Literature
Queer Lion - Special Mention
Special Jury Prize
Bronze Medal
Best Italian Film / ARCA
Best Italian Film
UAAR Award
Gucci Prize
Critics' Week Award / Best Film
Critics' Week Award
Critics' Week Award / Sun Film Group Audience Award
Biografilm Award
Biografilm Award / Documentary
Biografilm Award / Fiction
Jameson Short Film Award
Doc/It Award
Most Promising New Director
Best Short Film
Best Short Film / Documentary
Best Short Film / Golden Lion
Best Short Film / Short Film
Absolute Grand Prize
San Giorgio Prize
Label Europa Cinemas / Label Europa Cinemas Award
Label Europa Cinemas / Best Film
Label Europa Cinemas / Giornate degli Autori
Label Europa Cinemas
Italian Film Critics Award / Best Actress
Italian Film Critics Award / Best Supporting Actor
Italian Film Critics Award
International Peace Award
OCIC Special Award
Kodak Award
Cinecritica Award
AIACE Award
Young Cinema Award / Alternatives
Young Cinema Award / Best Digital Film
Young Cinema Award / Best Film in Competition
Young Cinema Award / Best International Film
Young Cinema Award / Best Italian Film
Young Cinema Award / Younger's in Movie
Venice Horizons Award - Special Mention / Best Feature Film
Venice Horizons Award - Special Mention / Best Short Film
Venice Horizons Award - Special Mention
Human Rights Film Network Award - Special Mention
Human Rights Film Network Award
FEDIC Award - Special Mention
EIUC Award - Special Mention
EIUC Award
Digital Cinema Award
C.I.C.A.E. Award
Audience Award (Critics' Week)
Audience Award (Critics' Week) / Best Film (International Film Critics Week)
"Lino Miccichè" First Feature Award
Silver Medal / Short Film
Silver Medal
International Award / Best Actor
International Award / Best Actress
International Award / Best Cinematography
International Award / Best Director
International Award / Best Production Design
International Award / Best Score
International Award / Best Screenplay
International Award
Pietro Bianchi Award
Upstream Prize / Best Actor
Upstream Prize / Best Actress
Upstream Prize / Best Film
Open Prize
Luigi De Laurentiis Award - Special Mention / Best Debut Film
Lina Mangiacapre Award
Award of the City of Rome - Special Mention
Award of the City of Rome / Best Debut Director
Award of the City of Rome / Best Film
'Cult Network Italia' Prize - Special Mention
Lion of San Marco / Best Children's Film - Television
Lion of San Marco / Best Documentary
Lion of San Marco / Best Documentary - Television
Lion of San Marco / Best Film about Adolescence
Lion of San Marco
San Marco Special Jury Award
San Marco Prize - Special Mention
San Marco Prize
SIGNIS Award - Honorable Mention
SIGNIS Award
Pasinetti Award - Special Mention
Kinematrix Film Award / Feature Films
Kinematrix Film Award / Other Formats
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Audience Award
Audience Award / Best Actor
Audience Award / Best Actress
Audience Award / Best Film
Wella Prize
UNICEF Award
UNESCO Award
Sergio Trasatti Award
Rota Soundtrack Award
Pasinetti Award / Authors' Days
Pasinetti Award / Best Actor
Pasinetti Award / Best Actress
Pasinetti Award / Best Actress - Special Mention
Pasinetti Award / Best Cast
Pasinetti Award / Best Director
Pasinetti Award / Best Documentary
Pasinetti Award / Best Film
Pasinetti Award / Best Foreign Film
Pasinetti Award / Best Italian Film
Pasinetti Award / Competition
Pasinetti Award / Horizons
Pasinetti Award / Parallel Sections
Pasinetti Award
Pasinetti Award / Special Pasinetti Award
Pasinetti Award / Special Prize
OCIC Award
Netpac Award
Mimmo Rotella Foundation Award / Best Producer
Mimmo Rotella Foundation Award
Laterna Magica Prize - Special Mention
Laterna Magica Prize
Italian Cinema Clubs Award
Isvema Award
Filmcritica "Bastone Bianco" Award / Best Film
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
FIPRESCI Prize / Best Feature
FIPRESCI Prize / Best Film
FIPRESCI Prize / Best First Feature
FIPRESCI Prize / Best First Work
FIPRESCI Prize / Best Short Film
FIPRESCI Prize / Competition
FIPRESCI Prize / Critics Week
FIPRESCI Prize
FIPRESCI Prize / Orizzonti and Parallel Sections
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
FIPRESCI Prize / Special Mention
FEDIC Award / Best Actor
FEDIC Award / Best Film
FEDIC Award / Best Food Scene
FEDIC Award / Best Short
FEDIC Award
Elvira Notari Prize
Don Quixote Award
Children and Cinema Award
'Cult Network Italia' Prize
'CinemAvvenire' Award
'CinemAvvenire' Award / Best Film
'CinemAvvenire' Award / Best Film - Il cerchio non è rotondo Award
'CinemAvvenire' Award / Best Film in Competition
'CinemAvvenire' Award / Best Film on the Relationship Man-Nature
'CinemAvvenire' Award / Best First Film
'CinemAvvenire' Award / Best First Work
'CinemAvvenire' Award / Cinema for Peace
'CinemAvvenire' Award / Cinema for Peace Award
'CinemAvvenire' Award / Cinema, Man, Nature
Little Golden Lion
Future Film Festival Digital Award
Cinema of the Present - Special Jury Award
Cinema of the Present - Lion of the Year
Special Director's Award
Grand Special Jury Prize / Best Original Idea
Grand Special Jury Prize / Best Writer
Grand Special Jury Prize / Best Writing Style
Grand Special Jury Prize
Career Golden Lion
Medal / Animation Design
Medal / Current Affairs
Medal / Documentary
Medal
International Film Chamber Award / Color
International Film Chamber Award / Technical
Golden Medal / Best Actor
Golden Medal / Best Actress
Golden Medal / Best Actuality Documentary
Golden Medal / Best Animation
Golden Medal
Biennale Trophy
Biennale Cup
Biennale Award / Best Actor
Biennale Award / Best Film
Biennale Award
UNICRIT Award
Biennale Medal
Mussolini Cup / Best Foreign Film
Mussolini Cup / Best Italian Film
Cinema & Arts Award - Special Mention
Cinema & Arts Award
Premio Kinéo / Best International Actress
ImpACT Award
The Film Club Audience Award
Robert Bresson Award
UNIMED Prize for Cultural Diversity
Ca' Foscari Young Jury Award
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Le Vie Dell'Immagine Award
Venice Immersive Grand Prize
Premio Ulisse Terra di Cinema
amfAR Award / Award of Courage
SIAE Award
Giornate Degli Autori's People Choice Award
Authors under 40 Award / Best Screenplay
Authors under 40 Award / Special Mention for Cinematography
Authors under 40 Award / Best Directing and Screenwriting
Authors under 40 Award / Best Director
Authors under 40 Award / Best Screenwriting
Authors under 40 Award / Special Mention for Editing
Authors under 40 Award / Special Mention for Screenwriting
Premio CinemaSarà Award
Green Drop Award - Special Mention / Green Drop Award
Green Drop Award - Special Mention
Venice Immersive / Best Experience
Venice Immersive / Grand Jury Prize
Venice Immersive / Immersive Achievement Prize
Venice Immersive / Special Jury Prize
Premio per l'inclusione Edipo Re (Giornate degli Autori)
Giornate degli Autori - Award for Women Screenwriters Under 40
HFPA Special Prize
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work / Best VR Experience
Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work / Best VR Story
Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work / Virtual Reality Competition
Giornate degli Autori Award
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Centro Nazionale del Cortometraggio Award
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Director
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Short Film
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Technical Contribution
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Grand Prize Venice International Critics' Week
Grand Prize Venice International Critics' Week / Special Mention
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
Grand Prize Venice International Critics' Week / Jury Special Mention
Venice Award for Best Virtual Reality / Virtual Reality Competition
Best VR Immersive User Experience / Best VR Immersive Experience for Interactive Content
Best VR Immersive User Experience / Venice VR Expanded
RB Casting Award
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention / Treatment of Issues Related to Environment
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention / Treatment of Issues Related to Social Environment
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention / Treatment of Issues Related to Work
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
Sfera 1932 Award - Special Mention
Fanheart3 Award / XR Special Mention
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
Fanheart3 Award / Nave d'Argento for Best OTP
Fanheart3 Award / VR Fan Experience
Fanheart3 Award / XR Fan Experience
Lizzani Award
Lanterna Magica Award
Verona Film Club Award / Verona Film Club Award for Most Innovative Film
Verona Film Club Award
GdA Director's Award
Filming Italy Award / Best Actress (Miglior attrice protagonista)
Filming Italy Award / International Award
Filming Italy Award / Best Movie Achievement International Award
Filming Italy Award
Plaque Lion St. Marc
Sfera 1932 Award
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Smithers Foundation Award / Ambassador of Hope
Smithers Foundation Award / Collateral Award
Campari Passion for the Cinema Award
Premio Vivere da Sportivi Award
Smithers Foundation Award - Special Mention
Hearst Film Award
Best VR Story
Best VR Story / Virtual Reality
Best VR Story / Virtual Reality Competition
Best VR Story / Virtual Reality Linear Competition
Circolo del Cinema di Verona Award
Venezia Giovani Prize / Best First Film
La Pellicola d'Oro Award / Best Chief Electrician
La Pellicola d'Oro Award / Best Costume Designer
La Pellicola d'Oro Award / Best Prop Maker
La Pellicola d'Oro Award / Best Camera Operator
La Pellicola d'Oro Award / Best Costume Tailoring
La Pellicola d'Oro Award / Best Dressmaker
La Pellicola d'Oro Award / Best Head of Camera and Electrical Department
La Pellicola d'Oro Award / Best Head of Electrical Department
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Director
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Manager
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Manager in an International Film
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Manager in an Italian Film
La Pellicola d'Oro Award / Best Set Designer
La Pellicola d'Oro Award / Best Special Effects
La Pellicola d'Oro Award / Best Stagehand
La Pellicola d'Oro Award / Best Stunt Coordinator
La Pellicola d'Oro Award / Best Tailor
Mouse d'Oro Award
Franca Sozzani Award
UNIMED Award
CICT-UNESCO C. Smithers Foundation Award
Fair Play Cinema Award - Special Mention
Fair Play Cinema Award
FIPRESCI Award / Best Film in Competition
MigrArti Prize / Best Director
MigrArti Prize / Best Short Film
MigrArti Prize
Premio Laguna Sud (Venice Days)
S.I.A.E. Award for Emrging Talent / Best Film
S.I.A.E. Award for Emrging Talent / Best Short Film
Cineforum 66 Award
NuovoImaie Award / Best Actor
Saturnia Prize
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actors
NuovoImaie Talent Award / Best Actress in a Debut Film
NuovoImaie Talent Award / Best Italian Actor in a Debut Film
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actor
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Amnesty International Italia Award
Soundtrack Stars Lifetime Achievement Award
Fondazione Mimmo Rotella Special Award
Persol Tribute Visionary Talent Award
AKAI International Film Fest Award - Special Mention
AKAI International Film Fest Award / Best Actor
AKAI International Film Fest Award / Best Actress
AKAI International Film Fest Award / Best Director
AKAI International Film Fest Award / Best Film Criticism
AKAI International Film Fest Award / Best Revelation
Bisato d'Oro - Special Mention
Cinecibo Award
Best Innovative Budget Award
BNL People's Choice Award
BNL People's Choice Award / Best Film
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
Sorriso Diverso Venezia Award
AssoMusica Award
Piccioni Award
Civitas Vitae Prossima Award
Bisato d'Oro / Best Actor
Bisato d'Oro / Best Actress
Bisato d'Oro / Best Cinematography
Bisato d'Oro / Best Director
Bisato d'Oro / Best Film
Bisato d'Oro / Best Screenplay
Volpi Award / Best Actor
Volpi Award / Best Actress
International Award - Short Film
International Award - Documentary / Final Cut in Venice
International Award - Documentary
International Award - Animated Film
Ambiente WWF Award
Grand International Award
Bianchi Award
Fedeora Award - Special Mention / International Film Critics Week
Fedeora Award - Special Mention / Venice Days
Fedeora Award / Best Actress in a Debut Film (Venice Days)
Fedeora Award / Best Cinematography (International Film Critics Week)
Fedeora Award / Best Director of a Debut Film (Venice Days)
Fedeora Award / Best Euro-Mediterranean Film
Fedeora Award / Best Film (International Film Critics Week)
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Fedeora Award / Best Screenwriter (International Film Critics Week)
Label Europa Cinemas - Special Mention
Schermi di Qualità Award
Soundtrack Stars Award - Special Mention / Best Actress
Soundtrack Stars Award - Special Mention / Best Contemporary Actor
Soundtrack Stars Award - Special Mention / Best Song
Soundtrack Stars Award - Special Mention / Best Soundtrack
Soundtrack Stars Award / Best Original Song
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Soundtrack Stars Award / Critic's Choice
Soundtrack Stars Award / Lifetime Achievement Award
Soundtrack Stars Award
Soundtrack Stars Award / Special Mention
Vittorio Veneto Film Festival Award - Special Mention
Gillo Pontecorvo-Arte e Industria Award
Golden Mouse - Special Mention
Magic Lantern Award
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Arca CinemaGiovani Award / Best Film in Competition
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film in Venice
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
ENIC Medal
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Venezia Classici Award / Venice Days Award
Golden Plate
Special Lion / Best Film
Catholic Cinema Clubs Award
Best Short Film - Special Mention
Best Short Film - Special Mention / Short Film
Award of the City of Venice / Grand Jury Best Original Idea
Award of the City of Venice
International Critics Award - Special Mention / Documentaries
International Critics Award - Special Mention / Feature Films
International Critics Award / Best Animated Film
International Critics Award / Best Documentary
International Critics Award / Best Feature Film
Cinema 60 Award
Award of the City of Imola - Special Mention
Award of the City of Imola
Alitalia Award / Best Actor
Alitalia Award / Best Actress
De Sica Award - Special Mention
CIDALC Award
Corporations Ministry Cup
Photographers Award
Gingerly Award
Bresson Award
Technical Prize
Best Artistic Collaboration
Popular Culture Ministry Cup / Best Foreign Director
Popular Culture Ministry Cup / Best Italian Director
Popular Culture Ministry Cup
Luis Buñuel Award
Golden Rudder
Best Italian Documentary
Special Pasinetti Award
Agriculture Ministry Cup
Best World Premiere
Best Foreign Screenplay
Best Colonial Film
Tourism Supervision Cup
Fascist Industry Confederation Cup
Best Psychological Film
Best Animation
Education Ministry Cup
ANICA Cup
Cinecittà Cup
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Venice Horizons Youtube Award
Best Italian Comedy
Propaganda Ministry Cup / Best Foreign Film
Propaganda Ministry Cup / Best Italian Film
Propaganda Ministry Cup
Fascist Party Cup / Best Foreign Film
Fascist Party Cup / Best Italian Film
Fascist Party Cup
Best Foreign Documentary
Silver Mouse
Persol Award
Nazareno Taddei Award - Special Mention
La Navicella Venezia Cinema Award
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Interfilm Award / Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue
Interfilm Award / 10th INTERFILM Award for Promoting Interreligious Dialogue
Interfilm Award / Best Film
Interfilm Award
Green Drop Award
Gillo Pontecorvo-Arcobaleno Latino Award
Fondazione Mimmo Rotella Award
Digital Cinema Award - Special Mention
Vittorio Veneto Film Festival Award / Best Actor
Vittorio Veneto Film Festival Award / Best Film
Vittorio Veneto Film Festival Award
Equal Opportunity Award
Premium Cinema Talent Award
AGIS Award
Special Volpi Cup
Special Lion for the Overall Work
Golden Mouse
ENIC Cup
Bronze Lion
Golden Phoenix / Best Actor
Golden Phoenix / Best Actress
UNESCO Award - Special Mention
Prix Pierrot
Premio per la migliore interpretazione
Plate 'Lion of San Marco' / Best Animated Film
Plate 'Lion of San Marco' / Best Children's Film
Plate 'Lion of San Marco' / Best Experimental Film
Plate 'Lion of San Marco' / Best Sport Film
Plate 'Lion of San Marco' / Cultural and Educational Film
Plate 'Lion of San Marco' / Film about Architecture
Plate 'Lion of San Marco'
Max Factor Award
CICT-IFTC Award
Grand Prize of the European Academy
'Commendatore al merito della Repubblica' Medal
Prize of the International Youth Jury
FEDIC Award - Honorable Mention
Enzo Serafin Award
Honorary Diploma
Honorable Mention / Acting
Honorable Mention
FEDIC Special Award
Best Overall Artistic Contribution
San Michele Award
Jury Special Mention
Best Music
Best First Film
Best First Film / Best First film
Best Color Film
Special Prize on Occasion of the Festival's Jubilee
Audience Referendum / Best Technical Perfection
Audience Referendum / IN-COMPETITION
Audience Referendum / Most Amusing Film
Audience Referendum / Most Convincing Director
Audience Referendum / Most Favorite Actor
Audience Referendum / Most Favorite Actress
Audience Referendum / Most Original Story (Fantasy)
Audience Referendum / Most Touching Film
Telepiù Award - Special Mention
Telepiù Award / Best Short Film
Telepiù Award / Best short film
Telepiù Award
Anicaflash Prize
Special Recommendation / Animated Film
Special Recommendation / Color Film
Special Recommendation
Plate / Best Documentary
Plate / Best Educative or Scientific Film
Plate / Best Short - Fiction
Plate / Children's Film - Educative-Didactical
Plate / Documentary - Contemporary Life/Social
Plate
Plate / Recreative Children's Film
Grand Biennale Art Trophy
Best Scientific Film
Best Musical Film
Best Director / Venice Horizons Award
Best Director
Best Cinematography
Netpac Award - Special Mention
Special Prize
Silver Osella / Best Cinematography
Silver Osella / Best Editing
Silver Osella / Best Original Music
Lion of San Marco - Grand Prize / Best Documentary
Lion of San Marco - Grand Prize
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
Best Actress
Best Actor
Special Mention / DGCA-MiC Italian Pavilion
Special Mention
Special Jury Citation
Best First Work
L'Oreal Paris Award
Venice Authors Prize
Venice Authors Prize - Special Mention / Best Film
Venice Authors Prize - Special Mention
Controcampo Italiano Prize - Special Mention
Best European Short Film
Nazareno Taddei Award
Gianni Astrei Award
Controcampo Italiano Prize
Controcampo Italiano Prize / Documentary
Controcampo Italiano Prize / Feature Film
Controcampo Italiano Prize / Short Film
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
AIF - For Film Fest Award
3-D Award
3-D Award / Most Creative 3D Film Stereoscopic Film of the Year
3-D Award / Most Creative Stereoscopic Film of the Year
UCCA Venticittà Award - Special Mention
UCCA Venticittà Award
Audience Award (Arena)
Young Venice Award - Special Mention / Best Actor
Young Venice Award - Special Mention / Best Film
Young Venice Award - Special Mention
Young Venice Award
Venice TV Prize - Special Mention
Venezia Genti - Best Short Film
Venezia Genti - Best Feature Film
Special Award / Best American Feature Script
Special Award / Best Actor
Kodak-Cinecritica Award
De Sica Award
Award of the Society for Psychology
The President of the Italian Senate's Gold Medal / Best Film
The President of the Italian Senate's Gold Medal
