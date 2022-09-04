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Poster of Les enfants des autres
6.6
Les enfants des autres - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Les enfants des autres
6.6

Les enfants des autres

, 2022
Les enfants des autres
France / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of Les enfants des autres
6.6
Les enfants des autres - Dubbed trailer
Les enfants des autres  Dubbed trailer

Cast

Virginie Efira
Virginie Efira
Rachel Friedmann
Chiara Mastroianni
Chiara Mastroianni
Alice
Mireille Perrier
Mireille Perrier
Madame Roucheray
Sébastien Pouderoux
Sébastien Pouderoux
Paul
Henri-Noël Tabary
Henri-Noël Tabary
Vincent
Roschdy Zem
Roschdy Zem
Ali Ben Attia
Callie Ferreira-Goncalves
Leïla
Yamée Couture
Louana Friedmann
Victor Lefebvre
Dylan Leklou
Michel Zlotowski
Monsieur Friedmann - le père
Director Rebecca Zlotowski
Writer Rebecca Zlotowski
Composer Robin Coudert
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2022
Online premiere 17 January 2023
World premiere 4 September 2022
Release date
5 October 2023 Russia СБ Фильм
5 October 2023 Azerbaijan
21 September 2023 Belgium
5 October 2023 Bulgaria
16 June 2023 Canada
24 August 2025 Croatia
30 November 2023 Czechia
6 October 2023 Estonia
7 July 2023 Finland
21 September 2022 France
6 April 2023 Israel 14
22 September 2022 Italy
5 October 2023 Kazakhstan 18+
5 October 2023 Kyrgyzstan 16+
16 March 2023 Lithuania N13
5 October 2023 Moldova
21 March 2024 Montenegro
31 August 2023 Netherlands 12
25 August 2023 Romania
28 September 2023 Serbia
3 February 2023 Spain
21 April 2023 Sweden
5 October 2022 Switzerland
21 July 2023 Taiwan 15+
5 October 2023 Tajikistan
5 October 2023 Uzbekistan
Budget €4,100,000
Worldwide Gross $3,085,778
Production Les Films Velvet, France 3 Cinéma, Canal+
Also known as
Les enfants des autres, Other People's Children, Los hijos de otros, Os Filhos dos Outros, Andra människors barn, Andre folks børn, Andres barn, Armastuse piirid, Başkalarının Çocukları, Citu cilvēku bērni, Copiii celorlalți, Dein Kind und wir, Děti Těch Druhých, Deti Tých Druhých, Dzieci innych ludzi, I figli degli altri, Kitų Žmonių Vaikai, Mások gyerekei, Muiden lapset, Tuđa Deca, Yelladim shel 'Akherim, Τα παιδιά των άλλων, Грани Любви, Дети других людей, Децата на другите, 아더 피플스 칠드런, 她和他的女兒, 그, 그리고 그들의 아이들

Film rating

6.6
Rate 16 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 19 February 2026

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Les enfants des autres - Dubbed trailer
Les enfants des autres Dubbed trailer
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