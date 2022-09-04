ProductionLes Films Velvet, France 3 Cinéma, Canal+
Also known as
Les enfants des autres, Other People's Children, Los hijos de otros, Os Filhos dos Outros, Andra människors barn, Andre folks børn, Andres barn, Armastuse piirid, Başkalarının Çocukları, Citu cilvēku bērni, Copiii celorlalți, Dein Kind und wir, Děti Těch Druhých, Deti Tých Druhých, Dzieci innych ludzi, I figli degli altri, Kitų Žmonių Vaikai, Mások gyerekei, Muiden lapset, Tuđa Deca, Yelladim shel 'Akherim, Τα παιδιά των άλλων, Грани Любви, Дети других людей, Децата на другите, 아더 피플스 칠드런, 她和他的女兒, 그, 그리고 그들의 아이들