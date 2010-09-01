Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 2010

All nominated films "Venice Film Festival" in 2010

Site Italy
Date 1 September 2010 - 11 September 2010
Golden Lion
Somewhere 6.5
Somewhere
Sofia Coppola
Winner
All nominees
Meek's Cutoff 6.6
Meek's Cutoff Meek`s Cutoff
Kelly Reichardt
The Ditch Jiabiangou
Wang Bing
La pecora nera 6.8
La pecora nera
Ascanio Celestini
Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame 6.6
Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame Di Renjie: Tong tian di guo
Tsui Hark
3 5.9
3
Tom Tykwer
Black Swan 8.1
Black Swan
Darren Aronofsky
Silent Souls 6.3
Silent Souls Ovsyanki
Aleksei Fedorchenko
Barney's Version 7.6
Barney's Version
Richard J. Lewis
Post Mortem Post Mortem
Pablo Larrain
Potiche 7.0
Potiche
Francois Ozon
Road to Nowhere Road to Nowhere
Monte Hellman
Essential Killing 6.1
Essential Killing
Jerzy Skolimowski
The Passion 6.2
The Passion La passione
Carlo Mazzacurati
The Solitude of Prime Numbers 6.3
The Solitude of Prime Numbers La solitudine dei numeri primi
Saverio Costanzo
Promises Written in Water Promises Written in Water
Vincent Gallo
13 Assassins 7.6
13 Assassins Jûsan-nin no shikaku
Takashi Miike
Black Venus 6.8
Black Venus Vénus noire
Abdelatif Kechiche
Attenberg 5.8
Attenberg
Athina Rachel Tsangari
Four Lovers Happy Few
Antony Cordier
The Last Circus 6.8
The Last Circus Balada triste de trompeta
Álex de la Iglesia
We Believed Noi credevamo
Mario Martone
Miral 6.2
Miral
Julian Schnabel
Norwegian Wood 7.0
Norwegian Wood Norwegian Wood / Noruwei no mori
Tran Anh Hung
Silver Lion / Best Director
Álex de la Iglesia
Álex de la Iglesia
The Last Circus
Winner
Volpi Cup / Best Actor
Vincent Gallo
Vincent Gallo
Essential Killing
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Ariane Labed
Ariane Labed
Attenberg
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
The Last Circus 6.8
The Last Circus Balada triste de trompeta
Álex de la Iglesia
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Majority Çogunluk
Seren Yüce
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Mila Kunis
Mila Kunis
Black Swan
Winner
Queer Lion
In the Future En el futuro
Mauro Andrizzi
Winner
All nominees
Potiche 7.0
Potiche
Francois Ozon
3 5.9
3
Tom Tykwer
The Sleeping Beauty La belle endormie
Catherine Breillat
Et in terra pax Et in terra pax
Matteo Botrugno, Daniele Coluccini
Four Lovers Happy Few
Antony Cordier
Lisetta Carmi, un'anima in cammino Lisetta Carmi, un'anima in cammino
Daniele Segre
Et in terra pax Et in terra pax
Matteo Botrugno, Daniele Coluccini
Black Swan 8.1
Black Swan
Darren Aronofsky
Attenberg 5.8
Attenberg
Athina Rachel Tsangari
Venice Horizons Award / Best Film
Summer of Goliath Verano de Goliat
Nicolás Pereda
Winner
All nominees
Jean Gentil Jean Gentil
Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán
Guest Guest
Hose Luis Gerin
Per questi stretti morire (ovvero cartografia di una passione) Per questi stretti morire (ovvero cartografia di una passione)
Dzhuzeppe Gaudino, Isabella Sandri
The Forgotten Space The Forgotten Space
Noël Burch, Allan Sekula
We Were Communists Sheoeyin Kenna
Maher Abi Samra
Per questi stretti morire (ovvero cartografia di una passione) Per questi stretti morire (ovvero cartografia di una passione)
Dzhuzeppe Gaudino, Isabella Sandri
Oki's Movie 7.0
Oki's Movie Ok-hui-ui yeonghwa
Hong Sang-soo
The Sword and the Rose A Espada e a Rosa
João Nicolau
Caracremada 5.7
Caracremada
Luis Galter
Dharma Guns (La succession Starkov) Dharma Guns (La succession Starkov)
F. J. Ossang
The Nine Muses The Nine Muses
John Akomfrah
Robinson in Ruins Robinson in Ruins
Patrick Keiller
Jean Gentil Jean Gentil
Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán
Anti Gas Skin Bangdokpi
Kim Gok, Kim Seon
News from Nowhere News from Nowhere
Paul Morrissey
El Sicario, Room 164 El Sicario, Room 164
Gianfranco Rosi
Zelal Zelal
Marianne Khoury
Nainsukh Nainsukh
Amit Dutta
The Sleeping Beauty La belle endormie
Catherine Breillat
5.5
The House by the Medlar Tree Malavoglia
Pasquale Scimeca
Cold Fish Tsumetai nettaigyo
Sion Sono
The Forgotten Space The Forgotten Space
Noël Burch, Allan Sekula
Anti Gas Skin Bangdokpi
Kim Gok, Kim Seon
Career Golden Lion
John Woo
John Woo
Winner
Little Golden Lion
Barney's Version 7.6
Barney's Version
Richard J. Lewis
Winner
'CinemAvvenire' Award / Best Film
Essential Killing 6.1
Essential Killing
Jerzy Skolimowski
Winner
FEDIC Award
Dark Love L'amore buio
Antonio Capuano
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Silent Souls 6.3
Silent Souls Ovsyanki
Aleksei Fedorchenko
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
El Sicario, Room 164 El Sicario, Room 164
Gianfranco Rosi
Winner
Laterna Magica Prize
Dark Love L'amore buio
Antonio Capuano
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Pasinetti Award / Best Actress
Alba Rohrwacher
Alba Rohrwacher
The Solitude of Prime Numbers
Winner
Pasinetti Award / Best Film
20 Cigarettes 7.1
20 Cigarettes 20 sigarette
Aureliano Amadei
Winner
UNESCO Award
Miral 6.2
Miral
Julian Schnabel
Winner
UNICEF Award
Miral 6.2
Miral
Julian Schnabel
Winner
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
13 Assassins 7.6
13 Assassins Jûsan-nin no shikaku
Takashi Miike
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
20 Cigarettes 7.1
20 Cigarettes 20 sigarette
Claudio Bonivento, Giorgio Colangeli, Tilde Corsi, Gianni Romoli, Carolina Crescentini, Vinicio Marchioni To the cast and the producers of the film.
Winner
20 Cigarettes 7.1
20 Cigarettes 20 sigarette
Claudio Bonivento, Giorgio Colangeli, Tilde Corsi, Gianni Romoli, Carolina Crescentini, Vinicio Marchioni To the cast and the producers of the film.
Winner
SIGNIS Award
Meek's Cutoff 6.6
Meek's Cutoff Meek`s Cutoff
Kelly Reichardt
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Silent Souls 6.3
Silent Souls Ovsyanki
Aleksei Fedorchenko
Winner
Award of the City of Rome / Best Film
Passione Passione
John Turturro
Winner
Lina Mangiacapre Award
Attenberg 5.8
Attenberg
Athina Rachel Tsangari
Winner
C.I.C.A.E. Award
The Sleeping Beauty La belle endormie
Catherine Breillat
Winner
Venice Horizons Award / Best Medium Length Film
Out Tse
Roee Rosen
Winner
Venice Horizons Award / Best Short Film
Coming Attractions Coming Attractions
Peter Tscherkassky
Winner
All nominees
720 Degrees 720 Degrees
Ishtiaque Zico
John's Gone John's Gone
Joshua Safdie, Ben Safdie
The Agent The Agent
Vincent Gallo
Venice Horizons Award - Special Mention
The Forgotten Space The Forgotten Space
Noël Burch, Allan Sekula
Winner
The Forgotten Space The Forgotten Space
Noël Burch, Allan Sekula
Winner
Young Cinema Award / Best Film in Competition
The Last Circus 6.8
The Last Circus Balada triste de trompeta
Álex de la Iglesia
Winner
Young Cinema Award / Best Italian Film
20 Cigarettes 7.1
20 Cigarettes 20 sigarette
Aureliano Amadei
Winner
Kodak Award
20 Cigarettes 7.1
20 Cigarettes 20 sigarette
Aureliano Amadei
Winner
Label Europa Cinemas
The Clink of Ice 6.2
The Clink of Ice Le bruit des glaçons
Bertrand Blier
Winner
Best Short Film / Documentary
Coming Attractions Coming Attractions
Peter Tscherkassky
Winner
Golden Osella / Outstanding Technical Contribution
Silent Souls 6.3
Silent Souls Ovsyanki
Mikhail Krichman For the cinematography.
Winner
Biografilm Award / Documentary
El Sicario, Room 164 El Sicario, Room 164
Winner
I'm Still Here 6.8
I'm Still Here I'm Still Here: The Lost Year of Joaquin Phoenix
Casey Affleck
Winner
Biografilm Award / Fiction
20 Cigarettes 7.1
20 Cigarettes 20 sigarette
Aureliano Amadei
Winner
Special Jury Prize
Essential Killing 6.1
Essential Killing
Jerzy Skolimowski
Winner
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
The Accordion The Accordion
Jafar Panahi
Winner
International Critics' Week Award
Beyond 7.0
Beyond Svinalängorna
Pernilla August
Winner
All nominees
Martha Martha
Marcelino Islas Hernández
Homeland Hora proelefsis
Sillas Cumerkas
Angel & Tony Angèle et Tony
Alix Delaporte
Afraid of the Dark (Bruises) Hai paura del buio
Massimo Coppola
Brian Award
5.6
Lost Kisses I baci mai dati
Roberta Torre
Winner
3-D Award / Most Creative 3D Film Stereoscopic Film of the Year
How to Train Your Dragon 8.3
How to Train Your Dragon
Dean DeBlois, Chris Sanders Tied with James Cameron for Avatar (2009).
Winner
Avatar 8.4
Avatar
James Cameron Tied with Chris Sanders and Dean DeBlois for How to Train Your Dragon (2010).
Winner
AIF - For Film Fest Award
Dark Love L'amore buio
Antonio Capuano
Winner
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
Beyond 7.0
Beyond Svinalängorna
Pernilla August
Winner
Controcampo Italiano Prize
20 Cigarettes 7.1
20 Cigarettes 20 sigarette
Aureliano Amadei Unanimously.
Winner
All nominees
The First Assignment 6.3
The First Assignment Il primo incarico
Dzhordzhiya Chechere
5.6
Lost Kisses I baci mai dati
Roberta Torre
Into Paradiso Into Paradiso
Paola Randi
A Woman A Woman
Giada Colagrande
Gianni Astrei Award
Dark Love L'amore buio
Antonio Capuano
Winner
Nazareno Taddei Award
Silent Souls 6.3
Silent Souls Ovsyanki
Aleksei Fedorchenko
Winner
Controcampo Italiano Prize - Special Mention
20 Cigarettes 7.1
20 Cigarettes 20 sigarette
Vinicio Marchioni For his performance.
Winner
Special Lion for the Overall Work
Monte Hellman
Winner
Equal Opportunity Award
Black Venus 6.8
Black Venus Vénus noire
Abdelatif Kechiche
Winner
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Mani Ratnam
Winner
Award of the City of Venice
Pumzi Pumzi
Wanuri Kahiu
Winner
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
The Clink of Ice 6.2
The Clink of Ice Le bruit des glaçons
Bertrand Blier
Winner
All nominees
The Place in Between Notre étrangère
Sarah Bouyain
Cielo senza terra Cielo senza terra
Giovanni Maderna, Sara Pozzoli
The Life of Fish La Vida de los Peces
Matias Bize
Pequeñas voces 7.3
Pequeñas voces
Jairo Eduardo Carrillo, Óscar Andrade
Black Ocean 5.4
Black Ocean Noir ocean
Marion Hänsel
Cielo senza terra Cielo senza terra
Giovanni Maderna, Sara Pozzoli
Cirkus Columbia 6.6
Cirkus Columbia
Danis Tanovic
Et in terra pax Et in terra pax
Matteo Botrugno, Daniele Coluccini
Incendies 8.2
Incendies
Denis Villeneuve
Pequeñas voces 7.3
Pequeñas voces
Jairo Eduardo Carrillo, Óscar Andrade
Dark Love L'amore buio
Antonio Capuano
Et in terra pax Et in terra pax
Matteo Botrugno, Daniele Coluccini
The Happy Poet The Happy Poet
Paul Gordon
Majority Çogunluk
Seren Yüce
Fedeora Award - Special Mention / Venice Days
Incendies 8.2
Incendies
Denis Villeneuve
Winner
