Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1935

All nominated films "Venice Film Festival" in 1935

Site Italy
Date 10 August 1935 - 1 September 1935
Volpi Cup / Best Actor
Pierre Blanchar
Crime and Punishment
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Paula Wessely
Episode
Winner
Best Screenplay
The Informer 7.7
The Informer
Dudley Nichols
Winner
Mussolini Cup / Best Foreign Film
Anna Karenina 6.4
Anna Karenina
Clarence Brown
Winner
All nominees
I'm for You, You're for Me Ich für dich, du für mich
Carl Froelich
The Devil Is a Woman 7.5
The Devil Is a Woman
Josef von Sternberg
Peer Gynt Peer Gynt
Fritz Wendhausen
The Making of a King Der alte und der junge König - Friedrichs des Grossen Jugend
Hans Steinhoff
Escape Me Never Escape Me Never
Paul Czinner
Marie des angoisses Marie des angoisses
Michel Bernheim
Dante's Inferno Dante's Inferno
Harry Lachman
Regine Regine
Erich Waschneck
Itto Itto
Jean Benoît-Lévy, Marie Epstein
Maria Chapdelaine Maria Chapdelaine
Julien Duvivier
Swedenhielms Swedenhielms
Gustaf Molander
No Greater Glory No Greater Glory
Frenk Borzegi
The Prodigal Son Der verlorene Sohn
Luis Trenker
La dame aux camélias La dame aux camélias
Abel Gance, Fernand Rivers
Oberwachtmeister Schwenke Oberwachtmeister Schwenke
Carl Froelich
Broadway Bill 6.6
Broadway Bill
Frank Capra
Tatranská romance Tatranská romance
Josef Rovenský
Tovaritch Tovaritch
Jacques Deval, Germain Fried
Crime and Punishment Crime et châtiment
Pierre Chenal
Dzien wielkiej przygody Dzien wielkiej przygody
Joseph Lejtes
Le bonheur Le bonheur
Marcel L'Herbier
The Student's Romance The Student's Romance
Otto Kanturek
The Land of Promise L'Chayim Hadashim
Juda Leman
La mascotte La mascotte
Léon Mathot
A zivot jde dál A zivot jde dál
Carl Junghans, F.W. Kraemer, Václav Kubásek
The Informer 7.7
The Informer
John Ford
Becky Sharp 5.9
Becky Sharp
Rouben Mamoulian
Little Mother 7.2
Little Mother Kleine Mutti
Henry Koster
Sanders of the River Sanders of the River
Zoltan Korda
Slipper Episode Le voyage imprévu
Jean de Limur
Black Fury 6.5
Black Fury
Michael Curtiz
The Wedding Night 6.6
The Wedding Night
King Vidor
Workers, Let's Go Hej-rup!
Martin Frič
The Eternal Mask Die ewige Maske
Werner Hochbaum
Curly Top Curly Top
Irving Cummings
Folies Bergère de Paris Folies Bergère de Paris
Roy Del Ruth
...nur ein Komödiant ...nur ein Komödiant
Erich Engel
China Seas China Seas
Tay Garnett
Episode Episode
Walter Reisch
Tovaritch Tovaritch
Jacques Deval, Germain Fried
Triumph of the Will Triumph des Willens
Leni Riefenstahl
David Copperfield 7.4
David Copperfield The Personal History, Adventures, Experience, & Observation of David Copperfield the Younger
George Cukor
Dreams of Love Szerelmi álmok
Heinz Hille
Op hoop van zegen Op hoop van zegen
Alex Benno
Suburban Cabaret Vorstadtvariete
Werner Hochbaum
The Crusades The Crusades
Sesil B. DeMill
Hermine und die sieben Aufrechten Hermine und die sieben Aufrechten
Frank Wisbar
Itto Itto
Jean Benoît-Lévy, Marie Epstein
Mussolini Cup / Best Italian Film
6.4
Casta diva
Karmine Gallone
Winner
All nominees
Le scarpe al sole Le scarpe al sole
Marco Elter
Passaporto rosso Passaporto rosso
Guido Brignone
Freccia d'oro Freccia d'oro
Piero Ballerini, Corrado D'Errico
I'll Give a Million Darò un milione
Mario Camerini
Amore Amore
Carlo Ludovico Bragaglia
Special Mention
Op hoop van zegen Op hoop van zegen
Alex Benno
Winner
Maria Chapdelaine Maria Chapdelaine
Julien Duvivier
Winner
Hermine und die sieben Aufrechten Hermine und die sieben Aufrechten
Frank Wisbar
Winner
The Private Life of the Gannets The Private Life of the Gannets
Julian Huxley
Winner
Slipper Episode Le voyage imprévu
Jean de Limur
Winner
Best Cinematography
The Devil Is a Woman 7.5
The Devil Is a Woman
Lucien Ballard, Josef von Sternberg
Winner
Best Director
The Wedding Night 6.6
The Wedding Night
King Vidor
Winner
Best Color Film
Becky Sharp 5.9
Becky Sharp
Rouben Mamoulian
Winner
Best Music
Sanders of the River Sanders of the River
Mischa Spoliansky
Winner
Jury Special Mention
The Land of Promise L'Chayim Hadashim
Juda Leman
Winner
Best Foreign Documentary
Triumph of the Will Triumph des Willens
Leni Riefenstahl
Winner
Fascist Party Cup / Best Foreign Film
No Greater Glory No Greater Glory
Frenk Borzegi
Winner
Fascist Party Cup / Best Italian Film
Passaporto rosso Passaporto rosso
Guido Brignone
Winner
Propaganda Ministry Cup / Best Foreign Film
The Prodigal Son Der verlorene Sohn
Luis Trenker
Winner
Propaganda Ministry Cup / Best Italian Film
Le scarpe al sole Le scarpe al sole
Marco Elter
Winner
Best Italian Comedy
I'll Give a Million Darò un milione
Mario Camerini
Winner
Education Ministry Cup
Dreams of Love Szerelmi álmok
Heinz Hille
Winner
Best Animation
The Band Concert The Band Concert
Walt Disney
Winner
Best Psychological Film
The Eternal Mask Die ewige Maske
Werner Hochbaum
Winner
Fascist Industry Confederation Cup
Dzien wielkiej przygody Dzien wielkiej przygody
Joseph Lejtes
Winner
Tourism Supervision Cup
Escape Me Never Escape Me Never
Paul Czinner
Winner
Best Italian Documentary
Riscatto Riscatto
Winner
